Vidéos de Formation au Système de Gestion des Contrats : Maîtrisez votre CMS
Créez facilement des vidéos de formation professionnelles pour le Système de Gestion des Contrats en utilisant la fonction texte-à-vidéo de HeyGen, améliorant la conformité et l'efficacité.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction professionnelle de 90 secondes axée sur la "Navigation d'un Enregistrement de Contrat" et la "Navigation CMS" générale pour tout utilisateur ayant besoin de consulter les détails des contrats existants. Le style visuel doit être une visite interactive, utilisant des surlignages animés et une voix off amicale et informative générée via la génération de voix off de HeyGen, assurant une expérience d'apprentissage fluide.
Créez une vidéo de micro-apprentissage directe de 45 secondes illustrant le processus d'"Approbation d'une Demande de Contrat", spécifiquement pour les managers et les approbateurs dans le flux de travail des contrats. Ce tutoriel concis adoptera un style visuellement frappant et autoritaire, en utilisant des modèles et des scènes dynamiques de HeyGen, garantissant que les étapes clés d'approbation sont mises en évidence avec des indices textuels à l'écran et un audio professionnel.
Concevez un module de formation détaillé de 2 minutes sur la réalisation d'une "Recherche Efficace dans le CMS", destiné aux utilisateurs avancés et à ceux qui récupèrent fréquemment des informations sur les contrats. La vidéo doit présenter une démonstration efficace avec des visuels nets, en se concentrant sur les principaux paramètres de recherche et les options de filtrage avancées, en utilisant le redimensionnement d'aspect et les exportations de HeyGen pour un visionnage optimal sur toutes les plateformes et soutenu par une narration précise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez la Création de Cours de Gestion des Contrats.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos de formation au Système de Gestion des Contrats pour éduquer un public plus large sur les processus essentiels et la navigation CMS.
Simplifiez les Processus de Contrat Complexes.
Transformez des sujets complexes comme la Demande de Contrat, l'Approbation et la Navigation CMS en leçons vidéo facilement digestibles et engageantes pour une compréhension claire.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation pour le Système de Gestion des Contrats ?
HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos de formation engageantes pour le Système de Gestion des Contrats en transformant vos scripts techniques en contenu vidéo dynamique avec des avatars AI et des voix off professionnelles, rationalisant l'ensemble de votre processus de gestion des contrats.
HeyGen peut-il aider à démontrer des processus techniques comme la demande et l'approbation de contrat ?
Absolument, HeyGen facilite la création de démonstrations détaillées pour des processus techniques tels que "Création d'une Demande de Contrat" et "Approbation d'une Demande de Contrat" en utilisant des capacités de texte-à-vidéo et des modèles personnalisables pour illustrer clairement chaque étape.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour présenter la navigation CMS et les fonctions avancées des utilisateurs ?
HeyGen propose des modèles flexibles et un support de bibliothèque multimédia pour démontrer efficacement la "Navigation CMS" complexe pour les utilisateurs de base et "Naviguer dans le CMS en tant qu'utilisateur avancé", y compris la recherche efficace et la gestion des enregistrements, assurant une instruction claire et cohérente.
Comment HeyGen soutient-il les divers besoins de formation technique pour la diligence contractuelle ?
HeyGen soutient la formation technique diversifiée pour la "Contractualisation et Diligence" en vous permettant de générer facilement des vidéos avec divers ratios d'aspect et d'intégrer des sous-titres, garantissant que votre contenu pour des sujets comme "Contrats et Bons de Commande dans les Contrats d'Achat" est accessible et professionnel sur toutes les plateformes.