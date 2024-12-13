Créer des Vidéos de Conformité Contractuelle avec des Avatars AI

Automatisez la formation avec des avatars AI et des scènes personnalisées pour un contenu engageant et conforme qui réduit les risques pour vos équipes RH.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les responsables des opérations et les départements juridiques, créez une vidéo dynamique de 90 secondes qui détaille visuellement les 'Flux de Travail Automatisés des Contrats' pour 'Réduire les Risques'. Utilisez les sous-titres de HeyGen pour une clarté à l'écran et générez une narration dynamique et précise via le texte-à-vidéo à partir du script, rendant le processus facile à suivre.
Exemple de Prompt 2
Une vidéo explicative de 2 minutes est cruciale pour les responsables de la conformité et les administrateurs de documents, illustrant le processus efficace pour 'Modifier les Documents de Conformité des Contrats' et surveiller les 'statuts de conformité'. Ce guide interactif, étape par étape, utilisera les modèles et scènes de HeyGen pour un accent visuel, livré avec une voix AI amicale et utile générée par la génération de voix off.
Exemple de Prompt 3
Mettez en avant les capacités des 'Outils d'Extraction de Données Alimentés par l'AI' et la comparaison fluide des 'Versions de Documents' dans une vidéo informative concise de 60 secondes destinée aux analystes de contrats et aux équipes juridiques. Le style visuel doit être propre et direct, enrichi par des séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, avec un avatar AI compétent fournissant une explication claire.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Conformité Contractuelle

Produisez rapidement des vidéos de formation et de conformité contractuelle professionnelles et engageantes en utilisant des avatars AI et des outils intuitifs pour garder votre équipe informée et conforme.

Step 1
Choisissez un Modèle ou Commencez de Zéro
Commencez votre projet en sélectionnant un Modèle de Vidéos de Conformité Contractuelle ou en partant d'une toile vierge pour créer votre vidéo de formation à partir de zéro en utilisant nos divers modèles et scènes.
Step 2
Ajoutez Votre Script et Avatar AI
Saisissez le script de votre contenu de conformité et sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour transmettre votre message avec une voix off professionnelle et une présence visuelle.
Step 3
Personnalisez les Visuels et le Branding
Améliorez votre vidéo avec des scènes de marque, intégrez votre logo d'entreprise et ajustez les couleurs pour s'aligner avec les directives de votre organisation en utilisant nos contrôles de branding (logo, couleurs).
Step 4
Générez et Partagez Votre Vidéo
Produisez votre vidéo finale de formation à la conformité contractuelle et exportez-la facilement dans le format d'aspect souhaité pour une distribution fluide à votre équipe en utilisant notre redimensionnement et exportation de format d'aspect.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les Informations Contractuelles Complexes

Clarifiez les termes contractuels complexes et les exigences de conformité grâce à des vidéos générées par l'AI visuellement attrayantes et faciles à comprendre.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de formation à la conformité contractuelle ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des capacités de texte-à-vidéo à partir de script pour simplifier la production de vidéos de conformité contractuelle. Cela vous permet de transformer rapidement votre documentation de conformité en vidéos de formation engageantes pour les Flux de Travail Automatisés des Contrats sans avoir besoin d'acteurs ou de tournages complexes.

HeyGen peut-il aider à personnaliser le contenu de conformité contractuelle pour une formation spécifique au logiciel CLM ?

Absolument. HeyGen fournit des outils complets pour personnaliser vos vidéos, y compris des scènes de marque et l'intégration de logos, ce qui le rend idéal pour la Formation au Système de Gestion des Contrats. Vous pouvez adapter votre contenu pour démontrer spécifiquement les fonctionnalités de votre logiciel CLM ou d'autres outils de gestion des contrats.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer l'accessibilité dans la formation à la conformité ?

HeyGen propose une génération de voix off robuste et des sous-titres automatiques pour rendre votre formation à la conformité accessible à un public plus large. Notre plateforme prend en charge les voix off multilingues, garantissant que vos messages de conformité contractuelle sont clairement compris par tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur langue maternelle.

À quelle vitesse puis-je générer des vidéos de conformité contractuelle professionnelles avec HeyGen ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez créer rapidement des vidéos de conformité contractuelle en utilisant notre modèle spécialisé de Vidéos de Conformité Contractuelle. Notre génération de contenu vidéo pilotée par l'AI accélère considérablement le processus, aidant les organisations à diffuser efficacement des vidéos de formation cruciales et à réduire les risques associés à la non-conformité.

