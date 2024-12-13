Créez Facilement des Vidéos de Flux de Travail d'Approbation de Contrat

Rationalisez les approbations et réduisez les erreurs en utilisant des modèles vidéo alimentés par l'IA pour une communication claire et engageante.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo complète de 90 secondes pour les départements financiers et les responsables des ventes, démontrant comment rationaliser les approbations au sein d'un système de flux de travail de contrat. Cette vidéo doit adopter un style visuel de tutoriel clair et étape par étape, montrant le processus d'approbation de contrat depuis l'initiation jusqu'à l'approbation finale, complété par une voix off concise et des sous-titres/captions informatifs. Utilisez la capacité de HeyGen de texte-à-vidéo à partir de script pour générer efficacement le contenu pédagogique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique d'une minute et 30 secondes destinée à tout département gérant des contrats, illustrant comment réduire les erreurs dans le flux de travail de création de contrat. La vidéo doit employer un récit problème-solution avec des visuels dynamiques, utilisant potentiellement la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour dépeindre les pièges courants et leur résolution grâce à des processus rationalisés. L'audio doit maintenir une voix autoritaire, expliquant clairement les avantages des modèles structurés et des scènes.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo informative de 2 minutes conçue pour les administrateurs de flux de travail et les professionnels de l'informatique, détaillant les fonctionnalités avancées de flux de travail pour gérer l'ensemble du processus de création de contrat. Le style visuel doit être une démonstration technique, présentant diverses options de personnalisation et intégrations système, avec une voix off précise et du texte à l'écran soulignant les étapes critiques de configuration. Exploitez les capacités de redimensionnement et d'exportation d'aspect-ratio de HeyGen pour assurer une visualisation optimale sur différentes plateformes, en utilisant texte-à-vidéo à partir de script pour une génération de contenu efficace.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Flux de Travail d'Approbation de Contrat

Apprenez à produire efficacement des vidéos claires et engageantes qui expliquent votre processus d'approbation de contrat, en utilisant l'IA pour rationaliser la communication et réduire les erreurs.

1
Step 1
Sélectionnez un Point de Départ
Choisissez parmi notre bibliothèque de modèles vidéo alimentés par l'IA ou commencez avec une toile vierge pour structurer votre explication de flux de travail de contrat.
2
Step 2
Ajoutez les Détails de Votre Flux de Travail
Saisissez votre script pour détailler chaque étape du processus d'approbation de contrat, en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour générer la narration.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Améliorez votre vidéo avec l'identité de votre entreprise en utilisant les contrôles de marque (logo, couleurs) pour assurer la cohérence de votre contenu d'automatisation de flux de travail.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Générez votre vidéo finale avec un redimensionnement et des exportations d'aspect-ratio optimisés pour rationaliser efficacement les approbations et améliorer la compréhension.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez Rapidement des Vidéos d'Explication de Flux de Travail

Générez rapidement des vidéos professionnelles de flux de travail d'approbation de contrat en utilisant l'IA, accélérant la production de contenu pour la communication interne et l'intégration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de flux de travail d'approbation de contrat ?

HeyGen utilise des modèles vidéo alimentés par l'IA et des avatars AI pour simplifier l'ensemble du flux de travail de création de contrat, permettant une communication claire de chaque étape du processus d'approbation de contrat. Cette automatisation des flux de travail réduit les erreurs et assure des actions en temps opportun.

Quelles fonctionnalités de HeyGen améliorent le processus d'approbation de contrat ?

HeyGen propose des avatars AI et une fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour expliquer clairement les fonctionnalités de flux de travail, y compris les étapes pour approuver et signer des contrats. Nos modèles sont conçus pour rationaliser les approbations et faciliter la gestion de l'ensemble du flux de travail de création de contrat de manière efficace.

HeyGen aide-t-il à assurer la clarté et à réduire les erreurs dans les vidéos d'approbation de contrat ?

Oui, HeyGen utilise des voix off claires et des modèles vidéo alimentés par l'IA pour décrire précisément chaque étape du processus d'approbation de contrat, réduisant ainsi considérablement l'ambiguïté et les erreurs potentielles. Cela soutient des approbations rationalisées et une gestion efficace des contrats pour les équipes.

Puis-je personnaliser les modèles vidéo alimentés par l'IA de HeyGen pour notre flux de travail de création de contrat ?

Absolument, HeyGen permet une personnalisation étendue des modèles vidéo alimentés par l'IA avec vos contrôles de marque, y compris les logos et les couleurs. Vous pouvez adapter ces modèles pour s'adapter parfaitement à votre flux de travail de création de contrat spécifique, assurant une apparence cohérente et professionnelle pour toutes vos vidéos de gestion de contrat.

