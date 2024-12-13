Créez des Vidéos d'Amélioration Continue : Stimulez l'Excellence Opérationnelle

Rationalisez votre formation et atteignez l'excellence opérationnelle avec des vidéos d'amélioration pilotées par l'AI, en tirant parti de la puissante capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen.

324/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo didactique de 90 secondes démontrant une mise à jour d'un processus de qualité interne, conçue pour les employés en formation sur de nouveaux systèmes. Le style visuel doit être moderne et épuré, utilisant efficacement des scènes personnalisables, avec le script animé grâce à la conversion de texte en vidéo à partir du script.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de présentation inspirante de 2 minutes pour la haute direction et les chefs de département, mettant en avant les avantages tangibles de l'excellence opérationnelle grâce à l'amélioration continue. Le style visuel doit être soigné et de niveau exécutif, incorporant des visualisations de données et une génération de voix off autoritaire, renforcée par des sous-titres précis.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo rapide de 45 secondes avec des conseils pour le personnel de première ligne sur la mise en œuvre de petites améliorations continues dans les tâches quotidiennes, fonctionnant comme une vidéo de formation AI. La vidéo doit être dynamique, amicale et concise, avec un porte-parole AI vibrant et des séquences pertinentes provenant de la bibliothèque de médias/soutien de stock.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Amélioration Continue

Apprenez à produire sans effort des vidéos d'amélioration continue percutantes en utilisant les outils pilotés par l'AI de HeyGen, améliorant l'excellence opérationnelle au sein de votre organisation.

1
Step 1
Créez Votre Script Piloté par l'AI
Commencez par rédiger votre script pour votre vidéo d'amélioration continue. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour être votre présentateur, donnant vie à votre contenu pour des vidéos d'amélioration pilotées par l'AI.
2
Step 2
Choisissez des Scènes et Médias Engagés
Renforcez votre message avec des scènes personnalisables et une vaste bibliothèque de médias. Sélectionnez des visuels qui illustrent vos méthodologies d'amélioration des processus d'affaires et soutiennent votre récit.
3
Step 3
Ajoutez Branding et Sous-titres
Appliquez les couleurs et le logo de votre marque pour maintenir la cohérence. Générez automatiquement des sous-titres et légendes précis pour garantir l'accessibilité à tous les spectateurs.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois finalisées, exportez vos vidéos professionnelles d'amélioration des processus dans le format d'aspect souhaité, prêtes à être partagées sur les plateformes internes ou les cours de formation.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Présentez le Succès de l'Amélioration des Processus

.

Mettez en avant les initiatives réussies d'amélioration des processus et les réalisations d'excellence opérationnelle à travers des témoignages vidéo engageants générés par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos d'amélioration pilotées par l'AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et un générateur de texte en vidéo gratuit pour simplifier la production de vidéos de formation AI engageantes pour l'amélioration des processus. Les utilisateurs peuvent facilement transformer des scripts en vidéos professionnelles, complètes avec des voix off réalistes, améliorant l'excellence opérationnelle.

HeyGen peut-il aider à créer efficacement des vidéos d'amélioration continue en utilisant des modèles ?

Oui, HeyGen propose divers modèles et scènes personnalisables, permettant une création rapide de vidéos d'amélioration continue. Ces fonctionnalités, combinées à des contrôles de marque faciles, aident les entreprises à produire rapidement du contenu de haute qualité pour les méthodologies d'amélioration des processus d'affaires.

Quelles capacités techniques HeyGen offre-t-il pour améliorer les vidéos d'amélioration des processus ?

HeyGen fournit des fonctionnalités techniques robustes telles que la génération de porte-parole AI, des voix off intégrées et des sous-titres automatiques pour élever les vidéos d'amélioration des processus. Ces outils garantissent une communication claire et une accessibilité pour tous vos processus de qualité.

Qu'est-ce qui rend les vidéos HeyGen efficaces pour atteindre l'excellence opérationnelle ?

HeyGen permet aux utilisateurs de produire des vidéos engageantes qui communiquent clairement des méthodologies complexes d'amélioration des processus d'affaires. En utilisant des avatars AI et des éléments personnalisables, HeyGen garantit que vos messages résonnent, stimulant l'amélioration continue à travers l'organisation.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo