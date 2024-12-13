Comment créer rapidement des vidéos de formation sur la stratégie de contenu

Rationalisez votre processus de création de contenu et produisez rapidement du contenu numérique engageant en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo pour vos cours de formation en ligne.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Concevez une vidéo explicative d'une minute pour les créateurs de contenu visant à produire un contenu plus engageant, en mettant l'accent sur le pouvoir de la narration. Cette vidéo doit présenter un style visuel dynamique avec des animations vibrantes et une musique de fond entraînante, livrée par un avatar AI expressif. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour donner vie à votre récit avec des personnages et des émotions diversifiés, rendant l'expérience d'apprentissage plus relatable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo éducative de 45 secondes pour les spécialistes du marketing digital axée sur l'optimisation du contenu pour les moteurs de recherche. L'approche visuelle doit intégrer des infographies modernes basées sur les données et des superpositions de texte concises, tandis que l'audio présente une voix off simple et informative. Améliorez l'accessibilité et la compréhension de votre audience en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour afficher les termes clés du SEO.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo de conseils rapides de 30 secondes pour les gestionnaires de réseaux sociaux sur la planification efficace de contenu court. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle rapide et vibrante, présentant des transitions rapides et des exemples pratiques, soutenue par une voix énergique. Accélérez votre processus de production en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un message professionnel et percutant.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos de formation sur la stratégie de contenu

Développez des vidéos de formation professionnelles et engageantes sur la stratégie de contenu avec facilité, en utilisant des outils alimentés par l'IA pour un flux de production sans faille.

1
Step 1
Créez votre plan de contenu et script
Commencez par définir vos objectifs de stratégie de contenu et votre audience. Ensuite, développez un script détaillé pour votre vidéo de formation. Utilisez la fonctionnalité de script de la plateforme pour préparer la génération de texte-à-vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez des avatars AI et voix off
Donnez vie à votre script en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI. Personnalisez leur apparence et générez des voix off naturelles pour garantir que vos vidéos de formation soient captivantes et professionnelles, rendant votre contenu engageant.
3
Step 3
Ajoutez l'image de marque et les visuels
Améliorez le professionnalisme de votre vidéo en appliquant le logo et les couleurs de votre marque à l'aide de contrôles de marque complets. Intégrez du contenu numérique engageant de la bibliothèque multimédia pour soutenir visuellement vos leçons de stratégie de contenu.
4
Step 4
Exportez votre vidéo de formation
Finalisez votre vidéo de formation sur la stratégie de contenu. Assurez-vous que tous les éléments sont parfaits, ajoutez des sous-titres pour l'accessibilité, et exportez votre vidéo polie dans le format d'aspect optimal, la rendant prête à être partagée en tant que cours de formation en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produire des clips engageants sur la stratégie de contenu

Créez rapidement du contenu vidéo court et captivant pour promouvoir ou segmenter la formation sur la stratégie de contenu, capturant rapidement l'attention.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes sur la stratégie de contenu ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des vidéos de formation engageantes sur la stratégie de contenu en transformant des scripts en vidéos professionnelles avec des avatars AI et des voix off réalistes. Cela simplifie le processus pour les cours de formation en ligne, rendant la création de contenu plus accessible et efficace.

Quelle est la manière la plus rapide de produire des cours en ligne sur la stratégie de contenu ?

HeyGen accélère la production de contenu numérique et de cours de formation en ligne en convertissant votre plan de contenu ou script directement en vidéo. Ses modèles préconçus et sa vaste bibliothèque multimédia simplifient l'ensemble du flux de travail de création de contenu, de la planification à la sortie finale.

Les professionnels du marketing peuvent-ils personnaliser l'image de marque pour les vidéos de formation ?

Absolument, les professionnels du marketing peuvent personnaliser entièrement leur contenu numérique avec les contrôles de marque robustes de HeyGen, en incorporant des logos et des schémas de couleurs spécifiques. Cela garantit que toutes les vidéos de formation s'alignent parfaitement avec votre identité de marque, améliorant le professionnalisme et la reconnaissance.

Comment HeyGen aide-t-il à optimiser le contenu pour les moteurs de recherche ?

HeyGen aide à optimiser le contenu pour les moteurs de recherche en générant automatiquement des sous-titres et captions précis pour vos vidéos de formation. Cela améliore l'accessibilité et la découvrabilité, contribuant à un meilleur SEO pour votre contenu numérique et une portée plus large.

