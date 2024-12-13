Créez des Vidéos de Demande de Contenu Facilement avec l'AI

Boostez l'engagement et simplifiez la création de vidéos, en générant un contenu vidéo diversifié à l'aide d'avatars AI réalistes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de demande de témoignage convaincante d'une minute pour les équipes marketing et les entreprises de commerce électronique, montrant comment collecter facilement des vidéos de clients en utilisant des modèles et des scènes engageants. Le style visuel doit être moderne et authentique, avec de véritables interfaces utilisateur et une musique de fond entraînante, démontrant la fonctionnalité efficace de HeyGen de conversion de texte en vidéo à partir de script pour une génération rapide de contenu.
Exemple de Prompt 2
Développez un module de formation complet de 2 minutes pour les départements RH d'entreprise et les responsables de formation, illustrant comment le logiciel vidéo amélioré par AI de HeyGen offre une solution rentable pour les communications internes. Cette vidéo nécessite un style visuel corporatif, professionnel mais amical, avec une narration claire et des visuels de support de bibliothèque multimédia/stock, enrichis par des sous-titres automatiques pour garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo explicative dynamique de 45 secondes conçue pour les créateurs de contenu et les gestionnaires de réseaux sociaux, mettant en avant la puissance de HeyGen en tant que créateur de vidéos en transformant directement les scripts en visuels engageants. Le style visuel et audio doit être vibrant, rapide et inspirant, utilisant des coupes rapides et une musique énergique, avec la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script de HeyGen et le redimensionnement et l'exportation des formats d'aspect rendant la diffusion multi-plateforme sans effort.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Demande de Contenu

Guidez facilement vos collaborateurs en produisant des demandes de vidéos professionnelles qui précisent vos besoins exacts en contenu.

1
Step 1
Créez Votre Demande de Vidéo
Initiez votre projet en sélectionnant un modèle approprié ou en partant de zéro. Utilisez nos avatars AI pour présenter votre demande de manière claire et professionnelle.
2
Step 2
Définissez les Spécifications du Contenu
Saisissez le script détaillant précisément le type de contenu vidéo dont vous avez besoin. Notre fonctionnalité de conversion de texte en vidéo à partir de script aide à articuler efficacement vos directives.
3
Step 3
Marquez Votre Demande
Appliquez le logo, les couleurs et autres éléments visuels de votre entreprise à l'aide de nos contrôles de marque intuitifs pour garantir que votre demande s'aligne sur l'identité de votre marque.
4
Step 4
Partagez et Collectez les Soumissions
Distribuez votre vidéo de demande terminée via un lien partageable unique. Cela vous permet de collecter facilement des vidéos de vos contributeurs désignés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Vidéos de Formation Améliorées

Créez des vidéos de formation dynamiques et engageantes avec l'AI pour améliorer la rétention des apprenants et répondre aux demandes de contenu éducatif.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la production vidéo avec l'AI ?

Le logiciel vidéo amélioré par AI de HeyGen utilise des avatars AI avancés et la technologie de synthèse vocale pour automatiser la création de vidéos. Cela simplifie considérablement la production vidéo, permettant aux utilisateurs de générer des vidéos de haute qualité efficacement sans montage complexe.

Quels types d'avatars AI HeyGen propose-t-il pour la création de vidéos ?

HeyGen offre une sélection diversifiée d'avatars AI réalistes et d'options d'avatars personnalisés, parfaits pour divers besoins de création vidéo. Ces avatars donnent vie à vos scripts de texte en vidéo avec des mouvements et des expressions naturels, améliorant votre expérience de création vidéo.

HeyGen peut-il intégrer des fonctionnalités de marque et de montage pour mes vidéos ?

Absolument, HeyGen est un puissant créateur de vidéos qui inclut des contrôles de marque robustes, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Les utilisateurs peuvent également utiliser une variété de modèles et de scènes, ainsi que le support de bibliothèque multimédia, pour personnaliser entièrement leur contenu vidéo grâce à un éditeur vidéo sophistiqué.

Comment HeyGen peut-il aider à créer un contenu vidéo diversifié ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer une large gamme de contenus, des vidéos explicatives engageantes aux matériaux marketing dynamiques, sans avoir besoin d'une expérience approfondie en montage vidéo. Son interface intuitive et ses fonctionnalités complètes rendent la production vidéo AI accessible pour créer des vidéos de demande de contenu et plus encore.

