Créez des Vidéos d'Orientation dans la Construction : Rapide & Facile

Rationalisez la formation à la sécurité et l'intégration avec des avatars AI. Produisez rapidement des vidéos engageantes et conformes à l'OSHA pour suivre les réalisations et augmenter l'engagement.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes pour les "orientations en ligne dans la construction" ciblant les visiteurs et le personnel temporaire, mettant en avant les règles spécifiques au site avec une esthétique visuelle propre et de marque. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement un module engageant avec une voix off accessible et informative.
Exemple de Prompt 2
Concevez une "vidéo de formation à la sécurité" de 30 secondes pour les travailleurs expérimentés nécessitant une remise à niveau sur la manipulation des outils et équipements, en utilisant un style visuel dynamique et instructif. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer un script détaillé en une vidéo AI concise, enrichie par du texte à l'écran pour renforcer le message.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de 50 secondes sur les procédures d'urgence pour tout le personnel du site, transmettant des informations urgentes mais rassurantes à travers un style visuel et audio clair et concis. Implémentez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, vital pour les sujets de "Conformité OSHA".
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos d'Orientation dans la Construction

Produisez rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles et engageantes en utilisant l'AI, assurant que votre personnel est bien préparé et conforme.

1
Step 1
Choisissez Votre Avatar AI ou Modèle
Sélectionnez un "avatar AI" réaliste dans notre bibliothèque diversifiée ou commencez avec un modèle préconçu pour initier votre "vidéo d'orientation dans la construction".
2
Step 2
Créez Votre Script et Contenu
Saisissez votre script détaillé de "vidéos de formation à la sécurité". La fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen le convertira en voix off naturelles et générera des visuels correspondants.
3
Step 3
Appliquez une Personnalisation de Marque
Utilisez les "Contrôles de branding (logo, couleurs)" pour intégrer sans effort le logo, les couleurs et les éléments visuels spécifiques de votre entreprise, assurant que vos "orientations en ligne dans la construction" s'alignent avec votre marque.
4
Step 4
Exportez et Déployez Votre Vidéo
Finalisez votre "Vidéo d'Orientation sur la Sécurité dans la Construction" et "Exportez"-la dans divers formats d'aspect, ou utilisez l'"intégration LMS" pour un déploiement simplifié et un suivi des réalisations.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifiez les sujets complexes et améliorez l'éducation

Décomposez les processus de construction complexes et les réglementations de sécurité en modules vidéo faciles à comprendre pour de meilleurs résultats d'apprentissage.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation dans la construction de haute qualité ?

HeyGen révolutionne la création de vidéos d'orientation dans la construction en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, réduisant considérablement le temps et les coûts de production. Cette capacité facilite la production d'orientations en ligne professionnelles et cohérentes.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation à la sécurité efficaces ?

HeyGen fournit des outils complets pour développer des vidéos de formation à la sécurité percutantes, y compris une large gamme de modèles préconçus adaptés à divers scénarios. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des voix off, assurant clarté et accessibilité pour tous les travailleurs. Ces fonctionnalités aident à rationaliser la création de contenu de sécurité essentiel pour la conformité OSHA.

HeyGen peut-il aider à personnaliser les orientations en ligne dans la construction pour correspondre à la marque de notre entreprise ?

Absolument, HeyGen offre des outils de personnalisation et de branding robustes qui vous permettent d'incorporer sans effort le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise dans vos orientations en ligne dans la construction. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, améliorant la reconnaissance et le professionnalisme.

Comment HeyGen soutient-il la livraison et l'intégration des programmes d'intégration virtuelle ?

HeyGen facilite le déploiement de votre programme d'intégration virtuelle grâce à des fonctionnalités comme l'intégration LMS, permettant une distribution et une gestion faciles. Vous pouvez également suivre les réalisations pour surveiller l'engagement et la conformité efficacement. Cela rend la gestion et la mise à jour de vos programmes d'orientation numérique simples et efficaces.

