Créez des Vidéos d'Orientation dans la Construction : Rapide & Facile
Rationalisez la formation à la sécurité et l'intégration avec des avatars AI. Produisez rapidement des vidéos engageantes et conformes à l'OSHA pour suivre les réalisations et augmenter l'engagement.
Développez une vidéo de 45 secondes pour les "orientations en ligne dans la construction" ciblant les visiteurs et le personnel temporaire, mettant en avant les règles spécifiques au site avec une esthétique visuelle propre et de marque. Exploitez les "Modèles & scènes" de HeyGen pour construire rapidement un module engageant avec une voix off accessible et informative.
Concevez une "vidéo de formation à la sécurité" de 30 secondes pour les travailleurs expérimentés nécessitant une remise à niveau sur la manipulation des outils et équipements, en utilisant un style visuel dynamique et instructif. Utilisez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer un script détaillé en une vidéo AI concise, enrichie par du texte à l'écran pour renforcer le message.
Produisez une vidéo de 50 secondes sur les procédures d'urgence pour tout le personnel du site, transmettant des informations urgentes mais rassurantes à travers un style visuel et audio clair et concis. Implémentez les "Sous-titres/légendes" de HeyGen pour améliorer l'accessibilité et la compréhension, vital pour les sujets de "Conformité OSHA".
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez plus de cours et atteignez plus d'apprenants dans le monde entier.
Produisez efficacement un contenu vidéo d'orientation dans la construction étendu et déployez-le à tous les travailleurs, quel que soit leur emplacement ou leur langue.
Augmentez l'engagement et la rétention de la formation avec l'AI.
Améliorez la compréhension et la mémorisation des procédures de sécurité vitales et des règles du site en utilisant des vidéos d'orientation dynamiques générées par AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos d'orientation dans la construction de haute qualité ?
HeyGen révolutionne la création de vidéos d'orientation dans la construction en utilisant son générateur de vidéos AI avancé. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes avec des avatars AI réalistes, réduisant considérablement le temps et les coûts de production. Cette capacité facilite la production d'orientations en ligne professionnelles et cohérentes.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour développer des vidéos de formation à la sécurité efficaces ?
HeyGen fournit des outils complets pour développer des vidéos de formation à la sécurité percutantes, y compris une large gamme de modèles préconçus adaptés à divers scénarios. Vous pouvez facilement ajouter des sous-titres et des voix off, assurant clarté et accessibilité pour tous les travailleurs. Ces fonctionnalités aident à rationaliser la création de contenu de sécurité essentiel pour la conformité OSHA.
HeyGen peut-il aider à personnaliser les orientations en ligne dans la construction pour correspondre à la marque de notre entreprise ?
Absolument, HeyGen offre des outils de personnalisation et de branding robustes qui vous permettent d'incorporer sans effort le logo, les couleurs et les messages spécifiques de votre entreprise dans vos orientations en ligne dans la construction. Cela garantit que chaque vidéo s'aligne parfaitement avec l'identité de votre marque, améliorant la reconnaissance et le professionnalisme.
Comment HeyGen soutient-il la livraison et l'intégration des programmes d'intégration virtuelle ?
HeyGen facilite le déploiement de votre programme d'intégration virtuelle grâce à des fonctionnalités comme l'intégration LMS, permettant une distribution et une gestion faciles. Vous pouvez également suivre les réalisations pour surveiller l'engagement et la conformité efficacement. Cela rend la gestion et la mise à jour de vos programmes d'orientation numérique simples et efficaces.