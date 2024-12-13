Créez des Vidéos de Sécurité pour la Conciergerie avec l'AI

Augmentez l'engagement et assurez la conformité avec une formation à la sécurité personnalisée utilisant des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo concise de 45 secondes spécifiquement axée sur la réponse d'urgence pour le personnel de conciergerie existant. Utilisez des modèles et des scènes engageants et convertissez votre texte en vidéo à partir d'un script, en présentant une approche d'apprentissage basée sur des scénarios avec un style visuel dynamique pour rafraîchir efficacement les protocoles de sécurité critiques.
Exemple de Prompt 2
Concevez une vidéo informative de 90 secondes destinée aux équipes RH, décrivant les exigences de conformité pour les services de conciergerie. Utilisez un style visuel clair et autoritaire, en incorporant des sous-titres et des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia/stock pour simplifier les directives complexes et faciliter les mises à jour personnalisées de la formation à la sécurité.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo de formation à la sécurité AI complète de 2 minutes pour les responsables des opérations de conciergerie mondiales, détaillant des procédures de sécurité avancées. Exploitez des avatars AI sophistiqués et une génération de voix off robuste pour offrir des capacités multilingues, assurant un style visuel et audio moderne et high-tech pour une compréhension universelle des mesures de sécurité AI critiques.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Sécurité pour la Conciergerie

Rationalisez la production de vidéos de formation à la sécurité professionnelles et personnalisées avec des avatars AI et des capacités multilingues, assurant un apprentissage engageant et conforme pour votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez un Modèle
Commencez par choisir parmi une gamme de modèles vidéo engageants conçus pour la formation à la sécurité. Configurez rapidement votre scène et saisissez votre script pour un début structuré de votre message de sécurité.
2
Step 2
Ajoutez des Avatars AI & Voix Off
Donnez vie à votre message de sécurité en sélectionnant un avatar AI pour présenter votre contenu. Améliorez la compréhension avec des voix off générées par AI réalistes, rendant la formation plus engageante et percutante.
3
Step 3
Appliquez une Marque Personnalisée
Intégrez les éléments de marque uniques de votre organisation, y compris les logos et les couleurs, pour créer un contenu vidéo personnalisé qui résonne avec l'identité de votre marque et maintient la cohérence.
4
Step 4
Exportez des Vidéos Multilingues
Générez vos vidéos de sécurité complètes avec des sous-titres et légendes automatisés, les rendant facilement accessibles et conformes pour des audiences diversifiées et mondiales nécessitant des vidéos de sécurité multilingues.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Accélérez la Production de Vidéos de Sécurité

Générez rapidement des vidéos de sécurité pour la conciergerie professionnelles en utilisant des avatars AI et des modèles, réduisant considérablement le temps et les coûts de production.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation à la sécurité AI ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et une technologie de texte en vidéo, permettant aux équipes RH de produire rapidement des vidéos de formation à la sécurité AI de haute qualité à partir de scripts. Cela simplifie le processus de création de contenu vidéo personnalisé pour divers protocoles de sécurité.

HeyGen peut-il créer des vidéos de sécurité multilingues pour une main-d'œuvre diversifiée ?

Oui, HeyGen prend en charge les capacités multilingues grâce à des voix off et des sous-titres générés par AI, permettant la production de vidéos de sécurité multilingues percutantes. Cela garantit que les protocoles de sécurité sont clairement communiqués à tous les employés, quelle que soit leur langue maternelle.

HeyGen prend-il en charge l'intégration pour une formation à la sécurité personnalisée ?

HeyGen permet aux équipes RH de créer une formation à la sécurité personnalisée en générant efficacement du contenu vidéo personnalisé. Ces vidéos peuvent être facilement intégrées aux plateformes LMS existantes, facilitant l'apprentissage basé sur des scénarios et assurant la conformité avec les protocoles de sécurité.

Quelles caractéristiques rendent les modèles vidéo engageants de HeyGen efficaces pour la formation à la sécurité ?

HeyGen propose une variété de modèles vidéo et de scènes engageants, associés à des contrôles de marque, pour produire rapidement des vidéos de formation à la sécurité professionnelles. Cette capacité permet aux organisations de maintenir la cohérence de la marque tout en créant efficacement de nouveaux contenus vidéo personnalisés.

