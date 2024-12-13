Créez facilement des vidéos de mise à jour de conformité avec l'AI
Rationalisez vos vidéos de formation à la conformité et éduquez efficacement les employés en utilisant notre fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script.
Produisez une vidéo concise de 45 secondes ciblant les responsables de département, décrivant les mises à jour critiques des directives de conformité réglementaire. Le style visuel et audio doit être informatif et autoritaire, en incorporant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour une création de contenu efficace et des sous-titres pour assurer une compréhension complète.
Développez une vidéo amicale de 30 secondes pour les nouveaux employés, présentant les politiques de conformité essentielles de l'entreprise. Visez un ton visuellement attrayant et accueillant avec une voix chaleureuse, en utilisant les divers modèles et scènes de HeyGen et en enrichissant le contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque de médias/stock.
Créez une vidéo de micro-apprentissage engageante de 90 secondes pour la formation continue des employés, en se concentrant sur les aspects pratiques de la création facile de vidéos pour les communications internes. Cette vidéo nécessite un style visuel dynamique et illustratif avec un ton de conversation enjoué, utilisant efficacement les avatars AI de HeyGen et son redimensionnement d'aspect et exportations pour une diffusion multi-plateforme.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la formation à la conformité et atteignez plus d'employés.
Développez et distribuez rapidement des vidéos de formation à la conformité essentielles à une main-d'œuvre mondiale, garantissant une compréhension et une adhésion cohérentes aux politiques.
Améliorez l'engagement pour les mises à jour critiques de conformité.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de mise à jour de conformité dynamiques et interactives qui captent l'attention et améliorent significativement la rétention des connaissances parmi les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?
HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la conformité engageantes en utilisant des avatars AI, du texte-à-vidéo à partir de scripts, et des voix off AI, rendant facile la production de contenu de haute qualité pour la formation des employés.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour répondre aux normes de conformité réglementaire ?
HeyGen vous aide à respecter les normes réglementaires en permettant des mises à jour rapides des vidéos de conformité, en incorporant rapidement des politiques de conformité critiques. Ses formats vidéo personnalisables et ses contrôles de marque garantissent que votre contenu est conforme aux exigences légales, enrichi de sous-titres précis.
HeyGen peut-il aider à améliorer l'engagement des employés avec des sujets de conformité complexes ?
Absolument, les présentateurs AI de HeyGen et ses options de diffusion engageantes rendent les sujets de conformité complexes plus accessibles et mémorables pour les employés. En transformant des matériaux denses en contenu vidéo digeste, HeyGen améliore l'engagement et la compréhension dans vos programmes de formation d'entreprise.
Comment HeyGen accélère-t-il la production de nouvelles vidéos de conformité ou de mises à jour ?
HeyGen accélère considérablement la production de vidéos en permettant la création de texte-à-vidéo et en offrant une bibliothèque de modèles vidéo. Cela permet aux organisations de générer rapidement de nouvelles vidéos de conformité ou de mettre à jour les existantes, réduisant le temps et les ressources généralement nécessaires pour la gestion de production traditionnelle.