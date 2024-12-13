Créez facilement des vidéos de formation à la conformité avec l'IA
Augmentez l'engagement des employés et assurez une formation accessible avec des avatars AI captivants et des scénarios réels engageants.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes illustrant un scénario réel courant lié à la conformité en matière de protection des données, conçue pour tous les employés. Le style visuel doit être moderne et engageant, utilisant des scènes dynamiques et des séquences d'archives pertinentes, facilement réalisables avec les modèles et scènes de HeyGen. L'audio doit être une voix off concise et autoritaire guidant les spectateurs à travers les actions correctes, rendant l'apprentissage par vidéo efficace.
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes conçue pour les équipes L&D, montrant comment créer rapidement des vidéos de formation à la conformité sur la conduite éthique. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et professionnel avec des superpositions de texte faciles à lire et démontrer des points critiques à l'aide d'animations illustratives. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration cohérente et multilingue, garantissant une formation accessible pour une main-d'œuvre diversifiée.
Générez une vidéo de formation percutante de 30 secondes pour les chefs d'équipe, offrant une mise à jour rapide sur les nouvelles directives de conformité RH. Le style visuel doit être rapide et percutant, incorporant des séquences d'archives pertinentes et des transitions dynamiques, directement pilotées par la capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script. L'audio doit présenter une voix claire et confiante, transformant un simple script en une mise à jour engageante sur la façon de créer des vidéos de formation efficaces.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Étendre la portée de la formation à la conformité.
Produisez rapidement plus de cours de conformité, garantissant que tous les employés reçoivent une formation cohérente et accessible à l'échelle mondiale.
Améliorer l'engagement et la rétention.
Utilisez la vidéo alimentée par l'IA pour rendre la formation à la conformité plus interactive et mémorable, améliorant la rétention des informations critiques par les employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?
La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la conformité engageantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des voix off AI avancées pour transmettre efficacement des informations critiques, garantissant que votre formation des employés est à la fois percutante et cohérente.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour augmenter l'engagement dans la formation à la conformité ?
HeyGen améliore considérablement la formation à la conformité en offrant des avatars AI réalistes et la possibilité d'incorporer facilement des scénarios réels. Cette approche d'apprentissage par vidéo rend les sujets complexes plus accessibles et aide à augmenter l'engagement de tous les employés.
HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour une formation accessible ?
Oui, HeyGen est conçu pour prendre en charge l'intégration LMS, permettant un déploiement fluide de votre contenu de formation à la conformité. Cela garantit une formation accessible pour tous les employés et simplifie la gestion du contenu pour les équipes L&D.
Est-il facile de créer des vidéos de formation à la conformité professionnelles avec HeyGen ?
Créer des vidéos de formation à la conformité professionnelles avec HeyGen est remarquablement facile et efficace. Notre plateforme propose des modèles intuitifs et des capacités puissantes de texte à vidéo, permettant à quiconque de créer rapidement des vidéos de formation de haute qualité sans expérience de production étendue.