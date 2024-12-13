Créez facilement des vidéos de formation à la conformité avec l'IA

Augmentez l'engagement des employés et assurez une formation accessible avec des avatars AI captivants et des scénarios réels engageants.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes illustrant un scénario réel courant lié à la conformité en matière de protection des données, conçue pour tous les employés. Le style visuel doit être moderne et engageant, utilisant des scènes dynamiques et des séquences d'archives pertinentes, facilement réalisables avec les modèles et scènes de HeyGen. L'audio doit être une voix off concise et autoritaire guidant les spectateurs à travers les actions correctes, rendant l'apprentissage par vidéo efficace.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'instruction de 60 secondes conçue pour les équipes L&D, montrant comment créer rapidement des vidéos de formation à la conformité sur la conduite éthique. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et professionnel avec des superpositions de texte faciles à lire et démontrer des points critiques à l'aide d'animations illustratives. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour offrir une narration cohérente et multilingue, garantissant une formation accessible pour une main-d'œuvre diversifiée.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo de formation percutante de 30 secondes pour les chefs d'équipe, offrant une mise à jour rapide sur les nouvelles directives de conformité RH. Le style visuel doit être rapide et percutant, incorporant des séquences d'archives pertinentes et des transitions dynamiques, directement pilotées par la capacité de texte à vidéo de HeyGen à partir d'un script. L'audio doit présenter une voix claire et confiante, transformant un simple script en une mise à jour engageante sur la façon de créer des vidéos de formation efficaces.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation à la conformité

Développez rapidement et efficacement des vidéos de formation à la conformité engageantes et accessibles, garantissant que votre équipe reste informée et conforme en toute simplicité.

Step 1
Créez votre script vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script de formation à la conformité. Notre plateforme peut automatiquement convertir votre texte en scènes vidéo, en exploitant la puissance de notre plateforme vidéo AI.
Step 2
Sélectionnez votre présentateur
Choisissez parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI professionnels pour présenter votre contenu de formation, rendant vos vidéos de conformité plus accessibles et engageantes pour les employés.
Step 3
Ajoutez des voix off et du branding
Améliorez votre vidéo avec une génération de voix off naturelle dans plusieurs langues, assurant une communication claire des sujets complexes de conformité. Vous pouvez également appliquer les contrôles de branding de votre entreprise.
Step 4
Exportez et partagez
Une fois finalisées, exportez facilement vos vidéos de formation à la conformité de haute qualité dans divers formats et ratios d'aspect, prêtes à être distribuées à votre équipe pour une formation des employés efficace.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier le contenu complexe de conformité

Transformez des réglementations de conformité complexes en vidéos claires et faciles à comprendre qui résonnent avec votre personnel.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?

La plateforme vidéo AI de HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la conformité engageantes. Vous pouvez utiliser des avatars AI réalistes et des voix off AI avancées pour transmettre efficacement des informations critiques, garantissant que votre formation des employés est à la fois percutante et cohérente.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour augmenter l'engagement dans la formation à la conformité ?

HeyGen améliore considérablement la formation à la conformité en offrant des avatars AI réalistes et la possibilité d'incorporer facilement des scénarios réels. Cette approche d'apprentissage par vidéo rend les sujets complexes plus accessibles et aide à augmenter l'engagement de tous les employés.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour une formation accessible ?

Oui, HeyGen est conçu pour prendre en charge l'intégration LMS, permettant un déploiement fluide de votre contenu de formation à la conformité. Cela garantit une formation accessible pour tous les employés et simplifie la gestion du contenu pour les équipes L&D.

Est-il facile de créer des vidéos de formation à la conformité professionnelles avec HeyGen ?

Créer des vidéos de formation à la conformité professionnelles avec HeyGen est remarquablement facile et efficace. Notre plateforme propose des modèles intuitifs et des capacités puissantes de texte à vidéo, permettant à quiconque de créer rapidement des vidéos de formation de haute qualité sans expérience de production étendue.

