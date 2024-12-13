Créez des Vidéos d'Approbation de Conformité Plus Rapidement avec l'AI
Améliorez l'efficacité de la création de vidéos de conformité en utilisant des modèles intelligents et une génération de voix off fluide.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo d'instruction de 90 secondes démontrant un processus d'approbation de conformité en plusieurs étapes pour des documents sensibles, à destination des chefs de projet et des responsables de la conformité. Le style visuel et audio doit être clair, étape par étape, et très professionnel, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen et en ajoutant des sous-titres pour une compréhension précise des sujets complexes.
Concevez une vidéo de micro-apprentissage de 45 secondes axée sur les réglementations en matière de protection des données pour tous les employés, en particulier ceux qui manipulent des informations sensibles. Cette vidéo doit présenter un style visuel moderne et concis avec des visuels dynamiques issus de la bibliothèque de médias/soutien de stock, accompagnée d'une voix informative et encourageante, garantissant qu'elle reste digeste et facilement actualisable.
Créez une vidéo de rappel urgent de 30 secondes pour les chefs de département concernant une échéance réglementaire imminente. Le style visuel doit être direct et professionnel, avec une voix off énergique énonçant clairement l'appel à l'action, et en utilisant des sous-titres pour garantir que le message vidéo personnalisé soit compris universellement par les différentes équipes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Accélérez le Développement de la Formation à la Conformité.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos de formation à la conformité professionnelles, rendant le processus d'approbation plus rapide et plus évolutif.
Simplifiez les Sujets Réglementaires Complexes.
Décomposez les politiques et procédures de conformité difficiles en formats vidéo clairs et digestes, améliorant la compréhension et l'adhésion au sein de votre organisation.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation à la conformité ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos de formation à la conformité en utilisant des avatars AI réalistes et la fonctionnalité de texte-à-vidéo. Cela permet une production efficace de contenu professionnel et engageant pour tous vos besoins en matière de conformité.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour la collaboration en équipe et les flux de travail d'approbation de vidéos ?
HeyGen propose des outils de collaboration en équipe robustes, permettant à plusieurs utilisateurs de contribuer et de revoir les vidéos d'approbation de conformité de manière fluide. Ses options d'exportation polyvalentes et son potentiel d'intégration LMS garantissent que votre contenu s'intègre dans les flux de travail techniques existants.
HeyGen prend-il en charge la personnalisation de la marque et divers formats pour la création de vidéos de conformité ?
Oui, HeyGen vous permet de créer des vidéos de conformité avec un contrôle total de la marque, y compris les logos et les couleurs, en utilisant une gamme diversifiée de modèles et de scènes vidéo. Vous pouvez également ajouter des sous-titres et des voix off personnalisés pour une clarté accrue.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de micro-apprentissage pour divers besoins de conformité ?
HeyGen est un créateur de vidéos de conformité efficace pour développer des vidéos de micro-apprentissage concises adaptées à des exigences de conformité spécifiques. Ses capacités multilingues vous permettent d'atteindre efficacement des équipes mondiales diversifiées avec un contenu vidéo personnalisé.