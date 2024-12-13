Créez des Vidéos pour Réunions Générales d'Entreprise : Engagez Votre Équipe

Produisez des réunions virtuelles de haute qualité et engageantes plus rapidement en utilisant des avatars AI pour une communication fluide en milieu de travail.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative convaincante de 60 secondes après une réunion générale, destinée aux employés et parties prenantes qui n'ont pas pu y assister, résumant efficacement les décisions clés et les orientations futures. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour articuler clairement les points complexes, présentés par un avatar AI professionnel, garantissant que votre contenu multimédia soit facilement compréhensible et percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 30 secondes répondant aux questions fréquemment posées lors de votre récente réunion générale, adaptée à tous les employés cherchant des clarifications rapides. Intégrez des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité et utilisez le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour illustrer visuellement les réponses, rendant le segment de questions-réponses interactif et amusant.
Exemple de Prompt 3
Imaginez un segment vidéo puissant de 40 secondes célébrant les récentes réalisations de l'équipe ou annonçant de nouvelles initiatives de l'entreprise, visant à inspirer et motiver chaque employé. Utilisez le redimensionnement et les exportations d'aspect ratio de HeyGen pour s'adapter parfaitement à tout affichage, avec un avatar AI charismatique délivrant les nouvelles sur un fond de visuels inspirants, créant des réunions virtuelles vraiment engageantes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos pour Réunions Générales d'Entreprise

Créez des réunions virtuelles engageantes avec facilité. Utilisez l'AI pour améliorer votre communication en milieu de travail et délivrer des mises à jour percutantes à votre équipe.

1
Step 1
Choisissez Votre Base Créative
Sélectionnez un modèle prêt à l'emploi pour créer efficacement des vidéos de réunions générales d'entreprise pour votre équipe.
2
Step 2
Élaborez Votre Message avec l'AI
Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script de HeyGen pour articuler vos annonces clés et vos réunions virtuelles engageantes.
3
Step 3
Améliorez la Présence de Votre Marque
Appliquez les couleurs et le logo uniques de votre marque en utilisant les contrôles de branding pour assurer une communication professionnelle en milieu de travail.
4
Step 4
Délivrez Votre Vidéo Finale
Exportez votre vidéo de réunion générale terminée dans divers formats d'aspect ratio, en vous assurant qu'elle soit prête pour tout service de streaming ou plateforme.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Création de Contenu pour une Portée Mondiale

Produisez efficacement un contenu diversifié pour vos réunions virtuelles, en vous assurant que tous les employés dans le monde reçoivent des communications cohérentes et de haute qualité.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des réunions virtuelles engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de réunions générales d'entreprise captivantes avec des avatars AI personnalisés et un contenu multimédia dynamique, transformant les réunions standard en véritables réunions virtuelles engageantes. Cela permet un storytelling riche et une communication en milieu de travail plus efficace sans configurations complexes.

Qu'est-ce qui rend HeyGen idéal pour l'enregistrement d'événements et la création de contenu efficace ?

HeyGen simplifie le processus d'enregistrement d'événements en convertissant directement les scripts en vidéo grâce à l'AI. Ses modèles intuitifs et ses scènes variées permettent une création rapide de contenu multimédia de haute qualité, vous aidant à économiser un temps et des ressources précieux.

HeyGen peut-il personnaliser le contenu vidéo pour le storytelling de ma marque ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs et vos styles visuels spécifiques dans tout votre contenu multimédia. Cela garantit une présence de marque cohérente et améliore votre storytelling pour développer efficacement votre audience.

Comment HeyGen garantit-il que mon contenu vidéo atteigne un public plus large ?

HeyGen améliore la portée de l'audience en offrant des sous-titres/captions automatiques et une génération de voix off, rendant votre contenu multimédia accessible à des audiences diversifiées à l'échelle mondiale. Cela élargit vos possibilités de communication, soutenant une communication efficace en milieu de travail à travers diverses préférences linguistiques.

