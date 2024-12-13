Créez des Vidéos sur l'Histoire de l'Entreprise : Une Narration Authentique Facilitée

Créez des vidéos captivantes sur l'histoire de l'entreprise avec une narration authentique, en utilisant nos puissants modèles et scènes.

Exemple de Prompt 1
Concevez un aperçu dynamique de 45 secondes de l'histoire de l'entreprise pour captiver les investisseurs potentiels et les clients clés. Cette vidéo doit utiliser la génération de voix off de HeyGen pour narrer un modèle de chronologie visuelle élégant et axé sur les données, mettant en lumière des réalisations de croissance significatives et des aspirations futures avec un ton professionnel.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo engageante de 30 secondes sur l'histoire pour les employés internes, reconnaissant leurs contributions collectives. En utilisant les avatars AI de HeyGen pour une narration dynamique ou des témoignages simulés, le style visuel doit être collaboratif et festif, accompagné d'une musique entraînante pour favoriser l'esprit d'équipe et la fierté, devenant ainsi une pièce d'histoire d'entreprise convaincante.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo concise de 60 secondes sur l'histoire de l'entreprise pour la section 'À propos de nous' de votre site web, ciblant le grand public et les visiteurs du site. Cette vidéo doit être visuellement riche et informative, incorporant des éléments historiques de la bibliothèque multimédia/stock de HeyGen, présentée avec une narration soignée pour offrir un aperçu captivant de l'évolution de l'entreprise, semblable à une leçon d'histoire concise.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos sur l'Histoire de l'Entreprise

Créez facilement des vidéos captivantes sur l'histoire de l'entreprise. Utilisez les outils intuitifs de HeyGen pour donner vie à votre récit d'entreprise grâce à une narration authentique.

1
Step 1
Choisissez un Modèle de Départ
Choisissez parmi une sélection diversifiée de "Modèles et scènes", y compris des modèles de chronologie, pour établir rapidement le cadre visuel et narratif de votre vidéo sur l'histoire de l'entreprise.
2
Step 2
Téléchargez Vos Ressources Historiques
Téléchargez vos photos et vidéos historiques authentiques dans la "Bibliothèque multimédia/stock". Cela remplit votre projet avec des ressources visuelles cruciales pour votre histoire d'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez une Narration Alimentée par l'AI
Intégrez des "Avatars AI" pour présenter les étapes clés, générant des voix off professionnelles à partir de votre script. Cela donne vie à l'histoire de votre entreprise avec une narration captivante et authentique.
4
Step 4
Exportez Votre Création Finale
Finalisez votre vidéo avec les ajustements nécessaires, puis utilisez le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour préparer votre vidéo sur l'histoire de l'entreprise pour un partage fluide sur toutes les plateformes.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez les Étapes de l'Entreprise sur les Réseaux Sociaux

Convertissez rapidement l'histoire de l'entreprise en vidéos courtes et engageantes pour les réseaux sociaux et partagez facilement les étapes et réalisations.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes sur l'histoire de l'entreprise ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos captivantes sur l'histoire de l'entreprise. Utilisez les avatars AI et les capacités de texte à vidéo pour transformer votre script en une expérience de narration authentique, donnant vie à l'histoire de votre entreprise pour les spectateurs.

HeyGen propose-t-il des modèles pour les vidéos sur l'histoire de l'entreprise ?

Oui, HeyGen propose une variété de modèles vidéo professionnels et de scènes conçus pour lancer la création de votre vidéo sur l'histoire de l'entreprise. Ces modèles de chronologie simplifient le processus, vous permettant de vous concentrer sur votre récit et de produire rapidement des vidéos d'histoire soignées.

Comment puis-je m'assurer que mes vidéos sur l'histoire de l'entreprise reflètent notre marque ?

HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs spécifiques et vos polices de manière transparente dans vos vidéos sur l'histoire de l'entreprise. Cela garantit une présence de marque cohérente et professionnelle tout au long de votre récit d'histoire d'entreprise, renforçant votre identité.

Quels outils HeyGen propose-t-il pour enrichir les vidéos d'histoire ?

HeyGen inclut une bibliothèque multimédia complète et des outils d'édition, vous permettant d'incorporer facilement des images, des clips vidéo et des animations de texte dans vos vidéos d'histoire. Vous pouvez également générer des voix off et ajouter des sous-titres, enrichissant votre narration authentique pour une expérience de visionnage plus riche.

