Créez des Vidéos de Réponse Communautaire avec la Puissance de l'IA

Engagez facilement les communautés en ligne et transformez les retours clients en vidéos percutantes en utilisant des avatars IA pour une touche professionnelle.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Responsables des réseaux sociaux et créateurs de contenu, créez une vidéo de réaction dynamique de 90 secondes aux dernières nouvelles de l'industrie, conçue pour engager les communautés en ligne et susciter des discussions. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour ajouter des commentaires expressifs, combinant des réactions authentiques avec une analyse perspicace dans un style visuel énergique.
Exemple de Prompt 2
Chefs de produit et équipes marketing, illustrez comment les vidéos de retour client sont synthétisées en informations exploitables avec une vidéo explicative de 2 minutes, informative et axée sur les données. Employez la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour transformer les rapports internes en un récit visuel clair et facile à comprendre, enrichi de sous-titres automatiques pour l'accessibilité et la clarté.
Exemple de Prompt 3
Organisations à but non lucratif et organisateurs d'événements, développez une vidéo modèle de 45 secondes pour l'engagement communautaire afin d'annoncer les initiatives à venir et encourager la participation. Cette vidéo amicale devrait utiliser un avatar IA de HeyGen pour transmettre votre message efficacement, en tirant parti des modèles et des scènes de HeyGen pour une création rapide et visuellement attrayante.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Réponse Communautaire

Créez facilement des réponses vidéo engageantes pour votre communauté en ligne en utilisant des outils alimentés par l'IA, améliorant les retours clients et renforçant les connexions.

1
Step 1
Créez la Base de Votre Vidéo
Commencez par sélectionner un modèle d'engagement communautaire convaincant dans notre bibliothèque, en utilisant des modèles et des scènes intuitifs pour lancer votre réponse vidéo.
2
Step 2
Intégrez les Retours de la Communauté
Intégrez sans effort les retours de la communauté en utilisant l'enregistreur d'écran intégré pour capturer le contenu pertinent ou téléchargez des clips vidéo existants.
3
Step 3
Personnalisez avec un Porte-parole IA
Améliorez votre message en sélectionnant parmi une gamme diversifiée d'avatars IA réalistes pour servir de porte-parole IA, délivrant votre réponse avec authenticité.
4
Step 4
Peaufinez et Partagez Votre Réponse
Assurez-vous que votre vidéo est accessible et claire pour votre audience en utilisant le générateur de sous-titres IA pour ajouter automatiquement des sous-titres précis, puis partagez-la largement.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Contenu Communautaire Motivant

Créez des vidéos inspirantes et motivantes pour répondre à votre communauté et renforcer le moral et l'engagement.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos avec l'IA ?

HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'IA, y compris un générateur de texte à vidéo gratuit, pour transformer vos scripts en vidéos engageantes sans effort. Cela permet aux utilisateurs de créer rapidement du contenu de qualité professionnelle sans expérience approfondie en montage vidéo.

Puis-je utiliser des avatars IA pour représenter ma marque dans des vidéos ?

Oui, HeyGen vous permet de tirer parti de divers avatars IA, y compris un porte-parole IA, pour transmettre votre message avec une présence à l'écran cohérente et professionnelle. Vous pouvez personnaliser ces avatars IA pour qu'ils correspondent à l'identité et aux besoins de communication de votre marque.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour engager les communautés en ligne ?

HeyGen fournit des outils robustes pour engager les communautés en ligne, tels que la possibilité de créer des vidéos de réponse communautaire et d'utiliser l'incrustation d'image (PiP) pour un contenu dynamique. Ces fonctionnalités sont parfaites pour réaliser des vidéos de réaction ou des vidéos de retour client, améliorant l'interaction avec votre audience.

HeyGen propose-t-il des outils pour l'accessibilité et le branding ?

Absolument, HeyGen offre un générateur de sous-titres IA pour ajouter automatiquement des sous-titres à vos vidéos, améliorant l'accessibilité pour tous les spectateurs. De plus, vous pouvez utiliser les contrôles de branding pour les logos et les couleurs afin de maintenir une image de marque cohérente sur tout votre contenu vidéo.

