Créez des Vidéos d'Engagement Communautaire Qui Inspirent l'Action

Connectez-vous avec votre audience et stimulez l'engagement grâce à un contenu vidéo professionnel, simplifié par les modèles prêts à l'emploi de HeyGen.

399/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo émouvante de 45 secondes partageant des histoires de réussite et des témoignages de personnes impactées par vos initiatives de sensibilisation communautaire. Le style visuel doit être authentique et chaleureux, avec un son naturel des participants, visant à engager les soutiens actuels et à attirer de nouveaux participants. Assurez l'accessibilité en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour tous les mots prononcés.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo informative de 60 secondes pour une "Campagne de Sensibilisation à une Cause" expliquant un problème local et comment votre organisation y répond. Cette vidéo doit adopter un style visuel clair et engageant avec un son professionnel, conçue pour éduquer le grand public et les parties prenantes. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour créer efficacement le contenu.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'appel à l'action concise de 15 secondes encourageant de nouveaux bénévoles ou donateurs à rejoindre votre cause. Le style visuel doit être direct et encourageant, avec une musique de fond inspirante, ciblant les donateurs et bénévoles potentiels. Employez la génération de voix off de HeyGen pour délivrer un message cohérent et percutant.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos d'Engagement Communautaire

Amplifiez votre message et connectez-vous avec votre audience en créant des vidéos convaincantes qui inspirent l'action et favorisent de solides connexions communautaires.

1
Step 1
Planifiez Votre Vidéo et Sélectionnez un Modèle
Définissez le but de votre vidéo, votre public cible et votre message clé. Accélérez votre production en sélectionnant parmi divers modèles préconçus.
2
Step 2
Générez du Contenu avec des Avatars AI
Donnez vie à votre script en utilisant des avatars AI réalistes. Convertissez votre texte en dialogue engageant avec des capacités avancées de texte-à-vidéo pour une création vidéo sans effort.
3
Step 3
Améliorez l'Accessibilité avec des Sous-titres
Assurez-vous que votre message atteigne tout le monde en ajoutant des sous-titres clairs à votre vidéo. Vous pouvez également intégrer les couleurs et le logo uniques de votre marque.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Message
Optimisez votre vidéo finale pour n'importe quelle plateforme avec un redimensionnement flexible du format d'image. Exportez et distribuez facilement votre contenu à travers vos canaux de sensibilisation communautaire en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Mettez en Avant les Histoires de Succès Communautaires

.

Présentez des histoires et des témoignages percutants de membres de la communauté, démontrant un succès réel et favorisant un sentiment de réussite partagée.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos communautaires engageantes ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'engagement communautaire sans effort en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen le transforme en contenu vidéo captivant, rendant la narration accessible à votre public cible et renforçant l'engagement communautaire.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer mes vidéos de sensibilisation communautaire ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes pour élever vos vidéos de sensibilisation communautaire, y compris des modèles personnalisables et des contrôles de marque robustes pour votre logo et vos couleurs. Vous pouvez également ajouter facilement des sous-titres et générer des voix off pour garantir que votre message atteigne un public plus large, améliorant considérablement vos efforts de marketing vidéo.

HeyGen peut-il soutenir la création de vidéos pour les organisations à but non lucratif ?

Absolument, HeyGen est un outil inestimable pour les organisations à but non lucratif cherchant à se connecter avec des donateurs et des bénévoles à travers la sensibilisation communautaire en ligne. Utilisez la plateforme intuitive de création vidéo de HeyGen et ses divers modèles pour partager efficacement votre mission, mettre en œuvre votre stratégie de contenu et renforcer les liens communautaires.

Pourquoi le contenu vidéo est-il crucial pour stimuler l'engagement communautaire ?

Le contenu vidéo est crucial pour stimuler l'engagement communautaire car il capte l'attention et transmet les messages plus efficacement que le texte seul. HeyGen permet aux organisations de développer une stratégie de contenu dynamique avec des appels à l'action clairs, impactant directement leurs efforts de marketing et favorisant une communauté plus engagée.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo