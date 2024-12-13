Créez des Vidéos de Flux de Collaboration Instantanément
Boostez la productivité de votre équipe et simplifiez votre flux de production vidéo en utilisant des avatars IA.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez une vidéo informative de 45 secondes pour les chefs de projet et les producteurs vidéo, détaillant le flux de production vidéo simplifié et la boucle de rétroaction intégrée au sein de HeyGen. Adoptez une esthétique visuelle propre et professionnelle avec une narration claire et articulée, mettant en avant les gains d'efficacité obtenus grâce à sa fonctionnalité de Sous-titres/captions pour l'accessibilité et la révision.
Développez une vidéo engageante de 60 secondes pour les équipes de vente et les responsables de la réussite client, illustrant comment la messagerie personnalisée peut être mise à l'échelle sans effort avec les avatars IA de HeyGen. Le style visuel et audio doit être amical et conversationnel, en se concentrant sur la connexion humaine facilitée par la fonctionnalité d'avatars IA, rendant chaque message unique.
Générez une vidéo rapide de 30 secondes destinée aux spécialistes du marketing numérique et aux propriétaires de petites entreprises, démontrant la création rapide de Vidéos de Campagne Marketing percutantes directement à partir d'un simple script. Utilisez un style visuel frappant et moderne avec une musique de fond énergique, en soulignant la rapidité et la facilité de conversion du texte en une vidéo convaincante grâce à la fonctionnalité Texte-en-vidéo à partir d'un script.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez la Formation & l'Intégration.
Améliorez les modules de formation RH et les flux d'intégration avec des vidéos IA engageantes, augmentant l'engagement et la rétention pour les équipes à distance.
Simplifiez la Création de Contenu Éducatif.
Accélérez le flux de production vidéo pour les cours éducatifs, permettant une portée plus large et un apprentissage efficace avec la collaboration vidéo alimentée par l'IA.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il améliorer nos vidéos de campagne marketing ?
HeyGen vous permet de générer rapidement des Vidéos de Campagne Marketing engageantes en utilisant des modèles alimentés par l'IA et une messagerie personnalisée. Cela permet une création de contenu efficace et un engagement accru des spectateurs sans flux de production vidéo complexes.
Quelles capacités d'IA HeyGen offre-t-il pour la création vidéo ?
HeyGen exploite des avatars IA avancés pour transformer le texte en vidéo à partir de scripts, avec génération de voix off naturelle. Cela simplifie votre flux de production vidéo, rendant le contenu vidéo sophistiqué accessible et efficace à produire.
HeyGen peut-il simplifier la collaboration vidéo pour les équipes à distance ?
HeyGen soutient une collaboration vidéo efficace en offrant un environnement d'édition basé sur le cloud robuste qui simplifie le flux de production vidéo. Cela permet une collaboration à distance, permettant aux équipes de créer des vidéos de haute qualité sans effort.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans le contenu vidéo ?
HeyGen fournit des contrôles de marque étendus, vous permettant d'intégrer votre logo spécifique, vos couleurs de marque et votre messagerie personnalisée dans chaque vidéo. Cela garantit que tout votre contenu maintient une identité de marque cohérente et professionnelle, améliorant considérablement l'engagement des spectateurs.