Créez des Vidéos d'Outils de Collaboration : Simplifiez Votre Flux de Travail

Améliorez l'efficacité du flux de travail et créez des vidéos engageantes pour les équipes à distance en utilisant la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir d'un script de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo moderne et dynamique de 45 secondes conçue pour les équipes créatives à distance et hybrides, montrant comment les sous-titres/captions de HeyGen facilitent des boucles de rétroaction vidéo efficaces et permettent une annotation précise des vidéos. L'esthétique visuelle doit être engageante, accompagnée d'une voix off dynamique et amicale.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise et autoritaire de 90 secondes destinée aux responsables techniques et directeurs informatiques, mettant en avant comment les modèles & scènes de HeyGen et la génération de voix off simplifient le contrôle de version complexe et optimisent les flux de travail d'approbation. Le style visuel doit être axé sur les données, accompagné d'une voix précise et technique.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo propre, rapide et orientée sur les avantages de 30 secondes pour les propriétaires de petites entreprises et les équipes de vente, illustrant comment le redimensionnement & exportation des ratios d'aspect de HeyGen soutient l'enregistrement d'écran efficace et les intégrations fluides avec les outils existants. Cette vidéo doit présenter une voix claire et persuasive, rendant la solution immédiatement compréhensible.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Outils de Collaboration

Produisez efficacement du contenu vidéo engageant pour mettre en avant les fonctionnalités et les avantages de vos outils de collaboration pour tout public.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Définissez le message et la structure de votre vidéo. Avec HeyGen, transformez votre texte en visuels engageants sans effort en utilisant la capacité de "texte-à-vidéo à partir d'un script", économisant temps et ressources pour la création de contenu vidéo.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur Vidéo
Améliorez l'attrait de votre vidéo en sélectionnant un "avatar AI" pour délivrer votre script. Personnalisez leur apparence et leur voix pour correspondre parfaitement au ton et au style de votre vidéo d'outils de collaboration.
3
Step 3
Appliquez les Éléments de Marque
Assurez-vous que votre vidéo s'aligne avec l'identité de votre marque en appliquant des "contrôles de marque" personnalisés. Intégrez votre logo, sélectionnez les couleurs de la marque et ajoutez de la musique de fond pour créer un look professionnel et cohérent pour l'efficacité du flux de travail.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo Finale
Produisez votre vidéo dans divers formats adaptés à différentes plateformes en utilisant le "redimensionnement & exportation des ratios d'aspect". Partagez le produit fini avec votre équipe pour faciliter un processus de révision et d'approbation vidéo fluide.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Guides Complets sur les Outils

Créez sans effort des cours vidéo détaillés et des guides pour les outils de collaboration, assurant une adoption généralisée et une utilisation efficace à travers les équipes mondiales et à distance.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il le processus de révision et d'approbation des vidéos ?

HeyGen améliore la collaboration d'équipe en facilitant des boucles de rétroaction vidéo efficaces et des flux de travail d'approbation. Cela simplifie considérablement le processus de révision et d'approbation des vidéos, augmentant l'efficacité globale du flux de travail pour vos projets.

HeyGen peut-il s'intégrer aux outils de collaboration existants pour des flux de travail vidéo fluides ?

HeyGen est conçu pour prendre en charge des intégrations fluides avec diverses plateformes, optimisant l'efficacité du flux de travail pour les équipes à distance et hybrides. Cela permet une incorporation fluide dans vos outils de collaboration et pipelines de création de contenu existants.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos d'outils de collaboration efficaces ?

HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme les avatars AI et une large gamme de modèles & scènes pour simplifier la création de contenu vidéo. Vous pouvez facilement créer des vidéos d'outils de collaboration convaincantes avec des contrôles de marque personnalisés pour répondre à vos besoins de communication.

HeyGen offre-t-il des fonctionnalités pour une sortie vidéo diversifiée et accessible ?

HeyGen offre des fonctionnalités robustes pour une sortie vidéo diversifiée, y compris des sous-titres/captions automatisés pour améliorer l'accessibilité. De plus, il propose un redimensionnement & exportation flexibles des ratios d'aspect pour garantir que votre création de contenu vidéo est parfaitement adaptée à toute plateforme.

