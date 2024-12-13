Créez Facilement des Vidéos d'Intégration pour la Plateforme de Collaboration

Engagez les nouveaux employés et simplifiez la formation avec des vidéos d'intégration captivantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.

469/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les employés actuels, introduisant une nouvelle intégration LMS ou CRM dans leur plateforme de collaboration existante. Le style visuel doit incorporer des graphiques animés dynamiques, une voix off énergique générée via la génération de voix off de HeyGen, et un texte clair à l'écran pour mettre en évidence les fonctionnalités clés, assurant une courbe d'apprentissage fluide.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo d'intégration de 30 secondes conçue pour présenter la culture vibrante de l'entreprise et ses valeurs fondamentales aux candidats potentiels et aux nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être authentique, chaleureux et accueillant, transmettant un fort sentiment d'appartenance, avec un récit habilement conçu en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un impact.
Exemple de Prompt 3
Produisez un extrait vidéo de micro-apprentissage de 15 secondes démontrant une fonctionnalité avancée unique au sein d'une plateforme de collaboration, destiné aux utilisateurs cherchant des rappels rapides. Le style visuel doit être rapide et de type tutoriel avec des visuels nets, utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour "créer des vidéos d'intégration" qui sont claires et directes dans leurs instructions.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Intégration pour la Plateforme de Collaboration

Créez facilement des vidéos d'intégration engageantes pour votre plateforme de collaboration, assurant que les nouveaux employés s'adaptent rapidement et prospèrent avec un contenu personnalisé.

1
Step 1
Choisissez un Modèle
Sélectionnez parmi des modèles alimentés par l'AI pour démarrer rapidement vos vidéos d'intégration des employés. Intégrez votre script pour transformer le texte en scènes vidéo professionnelles avec la capacité de texte à vidéo de HeyGen.
2
Step 2
Personnalisez Votre Contenu
Personnalisez vos vidéos d'intégration en sélectionnant divers avatars AI et en ajustant leur apparence pour correspondre à votre marque. Ajoutez des médias personnalisés de la bibliothèque de HeyGen ou téléchargez les vôtres pour illustrer les fonctionnalités clés de votre plateforme de collaboration.
3
Step 3
Améliorez et Marquez
Appliquez l'identité visuelle de votre entreprise en utilisant les contrôles de branding pour incorporer logos et couleurs de marque, rendant vos vidéos d'intégration pour la plateforme de collaboration cohérentes. Générez des voix off claires et ajoutez des sous-titres pour assurer accessibilité et clarté.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos vidéos d'intégration engageantes en ajustant le redimensionnement et les exports de l'aspect-ratio pour diverses plateformes. Exportez votre vidéo dans le format souhaité, prête pour une intégration fluide dans votre LMS ou un partage direct avec les nouveaux employés pour simplifier leur expérience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Cultivez la Culture d'Entreprise et le Moral

.

Partagez les valeurs, la mission et les histoires inspirantes de votre entreprise à travers des vidéos générées par l'AI pour accueillir et motiver efficacement les nouveaux employés.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration engageantes qui introduisent efficacement les nouveaux employés à la culture et aux valeurs de votre entreprise. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo pour produire des vidéos d'intégration professionnelles de manière efficace.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos d'intégration ?

HeyGen propose des modèles alimentés par l'AI et des avatars AI avancés pour simplifier considérablement le processus de création vidéo. Vous pouvez générer facilement des voix off naturelles directement à partir de votre script, rendant simple la production de contenu de haute qualité.

Est-il possible de personnaliser le branding des vidéos d'intégration réalisées avec HeyGen ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels dans vos vidéos d'intégration. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour toutes vos communications avec les employés.

À quelle vitesse puis-je créer des vidéos d'intégration de haute qualité avec HeyGen ?

Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos d'intégration à partir d'un simple script en utilisant notre fonctionnalité de texte à vidéo. Cette efficacité vous permet de produire rapidement du contenu professionnel et informatif pour les besoins de votre équipe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo