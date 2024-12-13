Créez Facilement des Vidéos d'Intégration pour la Plateforme de Collaboration
Engagez les nouveaux employés et simplifiez la formation avec des vidéos d'intégration captivantes, en utilisant les avatars AI de HeyGen pour un contenu dynamique.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo d'intégration engageante de 60 secondes pour les employés actuels, introduisant une nouvelle intégration LMS ou CRM dans leur plateforme de collaboration existante. Le style visuel doit incorporer des graphiques animés dynamiques, une voix off énergique générée via la génération de voix off de HeyGen, et un texte clair à l'écran pour mettre en évidence les fonctionnalités clés, assurant une courbe d'apprentissage fluide.
Développez une vidéo d'intégration de 30 secondes conçue pour présenter la culture vibrante de l'entreprise et ses valeurs fondamentales aux candidats potentiels et aux nouvelles recrues. Le style visuel et audio doit être authentique, chaleureux et accueillant, transmettant un fort sentiment d'appartenance, avec un récit habilement conçu en utilisant la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen pour garantir un impact.
Produisez un extrait vidéo de micro-apprentissage de 15 secondes démontrant une fonctionnalité avancée unique au sein d'une plateforme de collaboration, destiné aux utilisateurs cherchant des rappels rapides. Le style visuel doit être rapide et de type tutoriel avec des visuels nets, utilisant les modèles et scènes robustes de HeyGen pour "créer des vidéos d'intégration" qui sont claires et directes dans leurs instructions.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Boostez l'Engagement et la Rétention lors de l'Intégration.
Améliorez l'apprentissage et la rétention des nouveaux employés en créant des vidéos d'intégration engageantes, alimentées par l'AI, qui captivent votre audience.
Échelle de Production de Vidéos d'Intégration.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos d'intégration sur mesure pour divers rôles, assurant une formation cohérente et accessible pour tous les nouveaux employés.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos d'intégration engageantes pour les nouveaux employés ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos d'intégration engageantes qui introduisent efficacement les nouveaux employés à la culture et aux valeurs de votre entreprise. Utilisez nos avatars AI et la fonctionnalité de texte à vidéo pour produire des vidéos d'intégration professionnelles de manière efficace.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour simplifier la création de vidéos d'intégration ?
HeyGen propose des modèles alimentés par l'AI et des avatars AI avancés pour simplifier considérablement le processus de création vidéo. Vous pouvez générer facilement des voix off naturelles directement à partir de votre script, rendant simple la production de contenu de haute qualité.
Est-il possible de personnaliser le branding des vidéos d'intégration réalisées avec HeyGen ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et d'autres éléments visuels dans vos vidéos d'intégration. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle pour toutes vos communications avec les employés.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos d'intégration de haute qualité avec HeyGen ?
Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez rapidement créer des vidéos d'intégration à partir d'un simple script en utilisant notre fonctionnalité de texte à vidéo. Cette efficacité vous permet de produire rapidement du contenu professionnel et informatif pour les besoins de votre équipe.