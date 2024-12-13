Créez des Vidéos de Conformité de la Chaîne du Froid pour une Formation Impeccable

Assurez une gestion impeccable de la chaîne du froid. Créez des vidéos de formation informatives et engageantes sans effort avec les puissants avatars AI de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo informative de 45 secondes spécifiquement pour les opérateurs existants de la chaîne du froid, détaillant la manipulation et l'entretien appropriés de l'équipement de la chaîne du froid, en mettant l'accent sur les meilleures pratiques pour la surveillance de la température. Cette vidéo doit être dynamique et pratique, présentant des exemples concrets, et peut être produite efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un script en vidéo.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de conformité détaillée de 2 minutes destinée au personnel logistique et aux chauffeurs responsables du transport des vaccins et autres produits pharmaceutiques sensibles à la température. La vidéo doit avoir un style de démonstration étape par étape, illustrant clairement l'utilisation correcte des solutions d'emballage à température contrôlée, et inclure les sous-titres/captions de HeyGen pour une meilleure accessibilité pendant la formation.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo d'aperçu convaincante d'une minute pour la direction et les auditeurs, résumant les vidéos critiques de conformité de la chaîne du froid et mettant en avant les meilleures pratiques globales en logistique de santé. Le style visuel et audio doit être autoritaire et épuré, incorporant des éléments de type infographie, avec des visuels professionnels provenant de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen.
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Conformité de la Chaîne du Froid

Produisez sans effort des vidéos de formation claires, engageantes et conformes pour protéger les produits sensibles à la température et assurer l'excellence opérationnelle.

1
Step 1
Créez Votre Script de Conformité de la Chaîne du Froid
Rédigez votre contenu couvrant les aspects essentiels de la gestion de la chaîne du froid. Utilisez la fonctionnalité "Transformer un script en vidéo" pour convertir rapidement votre texte en un script vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez des Avatars AI et des Visuels
Améliorez vos vidéos de formation avec des visuels professionnels. Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter vos informations de conformité de manière claire et engageante, garantissant des vidéos informatives et captivantes.
3
Step 3
Appliquez le Branding et Générez la Voix Off
Assurez la cohérence avec l'identité de votre organisation en utilisant les "Contrôles de marque" pour ajouter des logos et des couleurs d'entreprise à vos vidéos de la chaîne du froid. Générez une voix off de haute qualité pour une narration claire et professionnelle.
4
Step 4
Exportez avec des Sous-titres pour l'Accessibilité
Préparez vos vidéos de conformité pour une large distribution dans les opérations logistiques de santé. Ajoutez des "Sous-titres/captions" pour l'accessibilité et exportez votre vidéo finie, la rendant prête pour toute plateforme ou audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Développez des Cours Complets sur la Chaîne du Froid

Produisez rapidement une large gamme de vidéos et de cours de formation à la conformité de la chaîne du froid pour éduquer et certifier le personnel à l'échelle mondiale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la production de vidéos de formation à la conformité de la chaîne du froid ?

HeyGen utilise des avatars AI et la capacité de transformer un script en vidéo pour créer rapidement des vidéos de formation informatives sur la chaîne du froid. Cela réduit considérablement le temps et les ressources généralement nécessaires pour produire un contenu complet sur la gestion, le transport et le stockage de la chaîne du froid.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour garantir l'exactitude et la clarté dans l'explication de la logistique complexe de la chaîne du froid ?

Avec HeyGen, vous pouvez générer des voix off claires et des sous-titres/captions pour communiquer efficacement les détails complexes de la logistique de la chaîne du froid et de la surveillance de la température. L'utilisation d'une bibliothèque de médias pour les visuels aide à améliorer la compréhension de sujets complexes comme le stockage des vaccins.

HeyGen peut-il adapter les vidéos de la chaîne du froid pour diverses applications spécialisées, telles que la chaîne du froid des vaccins ou les produits pharmaceutiques ?

Absolument. HeyGen propose des modèles personnalisables et des contrôles de marque, vous permettant d'adapter les vidéos spécifiquement pour différents segments comme la chaîne du froid des vaccins ou la gestion des produits pharmaceutiques sensibles à la température. Cela garantit la pertinence et l'exactitude de tout votre contenu logistique de santé.

Comment HeyGen aide-t-il à maintenir la cohérence de la marque dans tout le contenu éducatif de la chaîne du froid ?

Les contrôles de marque de HeyGen, y compris les logos et les couleurs personnalisés, garantissent que toutes vos vidéos de la chaîne du froid s'alignent avec l'identité de votre organisation. Cette présentation professionnelle renforce votre message et améliore la crédibilité lors du partage des meilleures pratiques pour maintenir l'intégrité des produits pharmaceutiques.

