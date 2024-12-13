Libérez Votre Potentiel : Créez des Vidéos sur les Bases du Codage

Transformez vos tutoriels de programmation en contenu vidéo engageant avec le Text-to-video de HeyGen à partir de script, simplifiant votre production.

378/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo pratique de 1,5 minute guidant les développeurs en herbe à travers la configuration initiale d'un environnement de codage de base, en présentant un style visuel professionnel et étape par étape avec la génération de voix off de HeyGen pour des instructions claires et enrichie de séquences pertinentes de la bibliothèque de médias/soutien de stock pour illustrer des applications réelles.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo tutorielle explicative de 2 minutes destinée aux étudiants rencontrant des défis courants de débogage, avec un ton empathique et encourageant d'un avatar AI de HeyGen expliquant des exemples de code avec du texte à l'écran, soutenu par des sous-titres automatiques pour l'accessibilité et un style visuel d'explication animé et clair.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise d'une minute pour ceux qui améliorent leurs compétences en codage, démontrant les meilleures pratiques pour écrire un code propre avec un style visuel sophistiqué et inspirant en utilisant des modèles dynamiques et des scènes de HeyGen, optimisé pour diverses plateformes via le redimensionnement et l'exportation des rapports d'aspect, rendant la création de contenu vidéo fluide et engageante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos sur les Bases du Codage

Simplifiez la création de tutoriels de codage engageants, simplifiez les concepts de programmation complexes et offrez des leçons vidéo de haute qualité à votre public avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script et Contenu
Commencez par définir votre concept de codage et rédiger un script clair. Utilisez le Text-to-video de HeyGen à partir de script pour générer efficacement votre brouillon vidéo initial, transformant vos idées en contenu visuel engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI et Audio
Choisissez parmi une variété d'avatars AI pour présenter vos sujets de codage. Améliorez la clarté et l'engagement avec une narration de haute qualité générée à l'aide de la génération de voix off avancée de HeyGen, garantissant une excellente qualité audio.
3
Step 3
Intégrez des Exemples de Code et des Visuels
Ajoutez des exemples de code cruciaux, des captures d'écran et des diagrammes pour illustrer des concepts de programmation complexes. Utilisez la bibliothèque de médias/soutien de stock de HeyGen pour trouver ou télécharger des ressources visuelles qui améliorent la compréhension et l'engagement.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Tutoriel
Revoyez votre tutoriel de codage complet pour en vérifier l'exactitude et le flux. Utilisez les fonctionnalités de redimensionnement et d'exportation des rapports d'aspect de HeyGen pour finaliser votre vidéo dans divers formats, prête à être partagée sur différentes plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Vidéos Explicatives Rapides

.

Générez rapidement des vidéos courtes et convaincantes et des clips de codage pour les réseaux sociaux, idéaux pour des conseils rapides, des aperçus de sujets ou des promotions de cours.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de tutoriels de programmation sans enregistrement extensif ?

HeyGen permet aux utilisateurs de créer des tutoriels de programmation engageants en transformant des scripts en vidéos professionnelles à l'aide d'avatars AI et de capacités avancées de text-to-video. Cela réduit considérablement le besoin d'enregistrements traditionnels de vidéos de programmation, permettant aux créateurs de se concentrer sur le contenu plutôt que sur de longues sessions de tournage.

Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour garantir des vidéos tutoriels de programmation de haute qualité ?

HeyGen garantit une haute qualité vidéo pour vos tutoriels de programmation grâce à des fonctionnalités telles que des modèles personnalisables, une gestion dynamique des scènes et le redimensionnement des rapports d'aspect. Notre plateforme offre également une génération de voix off robuste et des sous-titres générés automatiquement, améliorant l'expérience de visionnage globale et simplifiant votre processus de montage vidéo.

HeyGen peut-il aider à intégrer des exemples de code clairs et des visuels dans les vidéos de codage ?

Absolument. HeyGen vous permet d'intégrer facilement des exemples de code clairs et d'autres visuels dans vos vidéos de codage en utilisant sa vaste bibliothèque de médias et son soutien de stock. Vous pouvez facilement combiner ces éléments avec des avatars AI pour créer un contenu éducatif convaincant et facile à comprendre.

Comment HeyGen soutient-il l'ensemble du processus de montage vidéo pour les cours vidéo en ligne ?

HeyGen simplifie l'ensemble du processus de montage vidéo pour créer du contenu vidéo comme des cours vidéo en ligne. De la conversion de script en vidéo avec des avatars AI et des voix off à l'ajout de contrôles de marque et de sous-titres, HeyGen fournit tous les outils pour produire efficacement des vidéos de programmation soignées avec une qualité audio cohérente et un attrait visuel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo