Créez des Vidéos de Code de Conduite Plus Rapidement avec l'AI
Assurez une conformité en milieu de travail sans faille et une formation efficace des employés. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des vidéos captivantes et engageantes.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo convaincante de 60 secondes sur la "formation à la conformité" destinée à tous les employés et managers, abordant les aspects critiques de la "conformité en milieu de travail". Cette vidéo doit adopter un style visuel sérieux mais accessible, utilisant des exemples clairs et un récit professionnel pour expliquer des sujets complexes. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen pour transformer efficacement votre contenu préparé en une présentation visuelle percutante.
Créez une vidéo "Micro Reels" dynamique de 30 secondes conçue pour les employés existants, mettant en avant l'impact positif d'une forte "éthique de travail" et de l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. L'approche visuelle doit être moderne et dynamique, employant des éléments de style infographique pour transmettre l'information rapidement et efficacement, accompagnée d'une piste sonore énergique. Assurez une accessibilité et un engagement maximum en utilisant les "Sous-titres/captions" de HeyGen pour délivrer les messages clés.
Générez une vidéo explicative simple de 40 secondes pour les équipes RH et L&D, démontrant la facilité de "créer des vidéos de code de conduite" pour les communications internes. Cette vidéo doit présenter un style visuel épuré et minimaliste qui met en avant les étapes simples impliquées dans la "création de vidéos", avec une voix off confiante et informative. Explorez les "Templates & scenes" de HeyGen pour assembler rapidement un guide soigné et professionnel.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Étendre la Portée de la Formation à la Conformité.
Produisez rapidement des cours de Code de Conduite étendus, garantissant que chaque employé dans le monde reçoive une formation essentielle à la conformité en milieu de travail.
Améliorer l'Engagement de la Formation.
Augmentez la compréhension et la rétention des politiques complexes du Code de Conduite grâce à des vidéos de formation interactives et engageantes générées par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation au Code de Conduite engageantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation au Code de Conduite professionnelles en utilisant des avatars AI et la fonctionnalité de texte en vidéo à partir de script. Cela simplifie le processus de production de vidéos d'entreprise percutantes pour la conformité en milieu de travail et la formation des employés.
Quelles fonctionnalités font de HeyGen un choix idéal pour la création de vidéos de conformité en milieu de travail ?
HeyGen offre des fonctionnalités robustes telles que des modèles personnalisables, des contrôles de marque et des sous-titres générés automatiquement, ce qui le rend parfait pour une création efficace de vidéos de conformité en milieu de travail. Vous pouvez également exploiter sa bibliothèque multimédia pour un contenu diversifié, garantissant que votre formation à la conformité soit à la fois efficace et visuellement attrayante.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer d'autres types de vidéos éducatives et d'entreprise ?
Absolument, HeyGen est polyvalent pour bien plus que la formation à la conformité ; il vous permet de créer une large gamme de vidéos éducatives et d'entreprise. Ses avatars AI et la génération de voix off sont parfaits pour produire tout, des Micro Reels sur les compétences douces à un contenu de formation des employés complet.
Est-il simple de produire des vidéos de code de conduite de haute qualité avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie la création de vidéos, permettant à quiconque de produire des vidéos de code de conduite de haute qualité sans expérience préalable en montage. Avec des fonctionnalités telles que le redimensionnement des ratios d'aspect et des options d'exportation variées, vos vidéos finales seront soignées et prêtes pour n'importe quelle plateforme.