Créez des Vidéos de Formation au Code de Conduite en Quelques Minutes

Concevez des formations à la conformité et à l'éthique engageantes et accessibles en quelques minutes. Utilisez des avatars AI pour des scénarios réalistes et une prise de décision éthique.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo explicative animée de 45 secondes ciblant les responsables RH qui doivent créer rapidement du contenu de formation à la conformité. Le style visuel et audio doit être moderne et direct, incorporant des scènes de marque qui s'alignent sur l'identité de l'entreprise, livrées avec un ton confiant et informatif. La capacité de HeyGen à intégrer des scènes de marque permet de créer un contenu rapide et reconnaissable.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de formation animée de 90 secondes basée sur une histoire qui aborde les dilemmes courants sur le lieu de travail, adaptée à tous les employés cherchant à améliorer leurs vidéos de formation éthique. La narration visuelle doit être engageante et relatable, dépeignant des scénarios avec des résolutions positives, soutenue par une voix off claire et empathique. Cette vidéo peut être générée efficacement en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pilotée par l'AI pour une main-d'œuvre diversifiée, spécifiquement conçue pour rendre les mises à jour de politiques complexes accessibles à la formation. La présentation visuelle doit être dynamique et inclusive, avec du texte à l'écran et une voix amicale et accueillante, utilisant pleinement la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour une portée plus large.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation au Code de Conduite

Développez rapidement des vidéos de formation à l'éthique engageantes et conformes grâce à des fonctionnalités alimentées par l'AI, garantissant que vos employés comprennent et respectent les normes de l'entreprise.

1
Step 1
Collez Votre Contenu de Formation
Convertissez facilement vos documents de code de conduite existants ou vos scripts de formation en une vidéo captivante en collant directement votre texte. Cela utilise la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir d'un script" pour personnaliser le contenu de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Vos Scènes
Choisissez parmi une large gamme d'"avatars AI" pour représenter votre message et sélectionnez des modèles et des scènes de marque appropriés pour construire un environnement de formation réaliste et relatable.
3
Step 3
Appliquez des Fonctionnalités de Marque et d'Accessibilité
Intégrez le logo et les couleurs de votre entreprise en utilisant les "Contrôles de marque" pour maintenir la cohérence. Ajoutez des voix off multilingues et des sous-titres pour une expérience de formation accessible.
4
Step 4
Générez et Exportez Votre Vidéo de Conformité
Produisez votre vidéo de formation à la conformité de haute qualité, puis utilisez facilement le "Redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour la préparer à être déployée sur toutes vos plateformes internes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifier les Dilemmes Éthiques Complexes

Utilisez la vidéo AI pour décomposer les directives éthiques complexes et les dilemmes sur le lieu de travail en modules de formation faciles à comprendre et percutants.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de formation au code de conduite engageantes ?

HeyGen vous permet de transformer une formation à la conformité ennuyeuse en contenu engageant en utilisant des avatars AI et des scènes de marque. Vous pouvez facilement personnaliser le contenu de formation avec des scénarios réalistes pour une formation des employés basée sur des histoires percutantes.

Qu'est-ce qui rend les vidéos pilotées par l'AI de HeyGen idéales pour la formation à la conformité ?

HeyGen utilise des vidéos pilotées par l'AI pour simplifier la création de formations essentielles à la conformité, vous permettant de produire du contenu de haute qualité en quelques minutes. Cela garantit que votre personnel reçoit une formation cohérente et accessible de manière efficace.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation éthique avec des dilemmes spécifiques au lieu de travail en utilisant HeyGen ?

Absolument, HeyGen vous permet de personnaliser entièrement le contenu de formation, en intégrant des scénarios réalistes et des dilemmes courants sur le lieu de travail. Cela aide les employés à pratiquer la prise de décision éthique à travers des exemples pertinents et pratiques.

Comment HeyGen soutient-il une formation éthique accessible et multilingue ?

HeyGen propose des voix off multilingues et des sous-titres, rendant vos vidéos de formation éthique universellement accessibles à une main-d'œuvre diversifiée. Cela assure une communication claire et une compréhension complète pour tous les groupes d'employés.

