Créez des Vidéos Récapitulatives de Sessions de Coaching pour Stimuler l'Engagement

Créez facilement des récapitulatifs engageants de sessions de coaching, améliorant la rétention et l'engagement des clients grâce aux modèles flexibles de HeyGen.

388/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo récapitulative de 60 secondes pour les clients axée sur l'amélioration de la rétention en décomposant un concept de coaching complexe en étapes facilement assimilables. Cette vidéo doit présenter une esthétique visuelle propre et professionnelle avec du texte à l'écran de soutien et un ton audio calme et informatif, utilisant des sous-titres pour renforcer l'apprentissage et garantir l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo de coaching personnalisée de 45 secondes conçue pour des clients potentiels, offrant une introduction chaleureuse ou un bref résumé du thème central d'une session récente. La présentation visuelle doit être amicale et accessible, utilisant un avatar AI qui transmet expertise et empathie, associé à une voix claire et directe pour une connexion personnelle forte.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 90 secondes qui raconte l'histoire du parcours d'un client ou d'une percée significative réalisée grâce au coaching, parfaite pour un public en quête de motivation et de progrès tangibles. Employez une approche narrative visuellement riche avec une esthétique vibrante, soutenue par un récit captivant et des visuels pertinents issus de la bibliothèque multimédia/stock, accompagnés d'une musique de fond entraînante.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos Récapitulatives de Sessions de Coaching

Transformez vos sessions de coaching en vidéos récapitulatives percutantes qui renforcent les apprentissages clés et augmentent la rétention des clients avec les outils de création vidéo intuitifs de HeyGen.

1
Step 1
Téléchargez Vos Enregistrements de Coaching
Commencez par télécharger vos enregistrements de sessions de coaching existants ou des enregistrements d'écran dans la bibliothèque multimédia sécurisée de HeyGen. Cela constitue la base de votre récapitulatif.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle et Affinez
Choisissez parmi une gamme de modèles professionnels pour structurer votre récapitulatif. Utilisez un montage réfléchi pour mettre en avant les points clés et créer un récit clair pour votre client.
3
Step 3
Ajoutez de la Marque et de la Personnalisation
Améliorez votre récapitulatif avec votre marque unique en appliquant des logos et des couleurs personnalisés. Cela élève l'apparence professionnelle et renforce l'engagement des clients.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Récapitulatif
Une fois votre vidéo terminée, exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez-la directement avec vos clients pour renforcer l'apprentissage et améliorer la rétention.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Créez une Communication Client Impactante

.

Produisez rapidement des résumés vidéo captivants et des suivis des sessions de coaching pour renforcer l'apprentissage et maintenir un engagement client fort.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen aide-t-il à créer des Vidéos Récapitulatives engageantes pour les sessions de coaching ?

HeyGen vous permet de transformer rapidement vos notes ou scripts de sessions de coaching en Vidéos Récapitulatives professionnelles en utilisant des avatars AI réalistes et des voix off. Cela augmente considérablement l'engagement et la rétention des clients en fournissant des vidéos de coaching mémorables.

Qu'est-ce qui fait de HeyGen un outil idéal pour la Création de Vidéos de Coaching ?

HeyGen simplifie la production vidéo professionnelle avec un montage vidéo intuitif basé sur le texte, permettant aux coachs de créer facilement des vidéos de coaching de haute qualité. Vous pouvez utiliser des modèles préconçus et personnaliser les contrôles de marque pour un aspect cohérent et professionnel.

HeyGen peut-il rationaliser le processus de création de vidéos récapitulatives de sessions de coaching efficacement ?

Oui, HeyGen est un outil alimenté par l'AI conçu pour rationaliser la création de vidéos. Il vous permet de générer rapidement des vidéos récapitulatives dynamiques de sessions de coaching à partir de texte, économisant un temps précieux tout en garantissant que vos messages clés et votre narration sont efficacement transmis.

Comment HeyGen peut-il améliorer le cycle de rétroaction avec des vidéos de coaching professionnelles ?

HeyGen vous permet d'inclure vos contrôles de marque uniques, comme les logos et les couleurs, directement dans vos vidéos de coaching. Cette production vidéo professionnelle, combinée à des sous-titres automatiques, renforce votre marque et améliore la rétention des clients et le cycle de rétroaction global.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo