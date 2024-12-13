Créez des Vidéos de Coaching et de Mentorat avec la Puissance de l'AI

Développez votre activité de coaching plus rapidement avec des vidéos engageantes, propulsées par des avatars AI avancés pour un contenu professionnel et personnalisé.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Pour les propriétaires de petites entreprises ayant des difficultés avec le marketing, développez une vidéo explicative professionnelle de 60 secondes sur la façon de créer des vidéos de coaching pour développer leur entreprise. Le style visuel et audio doit être épuré et professionnel, avec un avatar AI délivrant des informations clés, enrichi par les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une compréhension maximale pour un public occupé.
Exemple de Prompt 2
Développez de nouvelles compétences pour les professionnels occupés avec une vidéo de formation dynamique de 30 secondes, axée sur une technique spécifique de coaching en ligne. Utilisez un style visuel rapide et énergique en utilisant divers modèles et scènes personnalisables disponibles dans HeyGen, associé à un audio concis et clair pour maintenir l'attention et l'information du public.
Exemple de Prompt 3
Les professionnels des RH peuvent produire sans effort une vidéo informative de 50 secondes décrivant un contenu vidéo efficace pour le coaching des équipes internes. Le style visuel doit être calme et autoritaire, comme un mini-documentaire, en incorporant la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour des visuels pertinents et une musique de fond douce pour créer une atmosphère informative mais apaisante pour la création de contenu interne.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Coaching et de Mentorat

Produisez facilement des vidéos de coaching et de mentorat professionnelles en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables pour partager efficacement votre expertise.

1
Step 1
Créez Votre Script
Développez votre message de coaching en un script clair. Utilisez la fonctionnalité de texte à vidéo pour transformer instantanément votre contenu écrit en scènes, formant la base de votre vidéo de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter visuellement votre marque et délivrer votre contenu avec une touche amicale et professionnelle.
3
Step 3
Ajoutez des Éléments Engagés
Améliorez votre vidéo avec des voix off AI qui résonnent avec votre public, garantissant que votre message est délivré de manière claire et percutante.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de coaching et exportez-la dans divers formats d'aspect, prête à être partagée sur les plateformes pour développer votre présence de coaching en ligne.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez un Contenu Motivant et Impactant

Créez des vidéos motivantes et captivantes qui inspirent et élèvent votre audience, incitant à un changement positif et à l'action.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer des vidéos de coaching et de mentorat engageantes avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de coaching et de mentorat en utilisant des avatars AI et des modèles personnalisables. Vous pouvez transformer des scripts en vidéos engageantes rapidement, rendant votre processus de création de contenu efficace et professionnel.

Quels sont les avantages d'utiliser des avatars AI pour les vidéos de coaching sur HeyGen ?

Les avatars AI de HeyGen agissent comme votre porte-parole virtuel AI, délivrant votre message de manière claire et cohérente. Ils aident à améliorer votre contenu vidéo pour le coaching en offrant une présence professionnelle à l'écran sans besoin de caméras ou d'acteurs.

HeyGen propose-t-il des outils pour produire efficacement des vidéos de formation scénarisées ?

Oui, HeyGen est conçu pour vous aider à produire des vidéos de formation scénarisées de haute qualité avec facilité. Vous pouvez utiliser la fonctionnalité de texte à vidéo et des fonctionnalités d'édition robustes pour générer rapidement des supports de formation professionnels, souvent sans filigranes.

Comment HeyGen soutient-il le développement de mon activité de coaching en ligne avec du contenu vidéo ?

HeyGen vous permet de développer votre activité de coaching en ligne en générant divers contenus vidéo pour le coaching et le marketing. Des témoignages aux modules d'instruction, vous pouvez créer des vidéos professionnelles qui résonnent avec votre public et établissent votre marque.

