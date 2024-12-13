Créez des Vidéos de Certification de Coach avec Facilité

Lancez rapidement des cours en ligne professionnels en utilisant des avatars AI pour améliorer votre programme de coaching.

466/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez créer une vidéo didactique de 60 secondes conçue pour les administrateurs de programmes de coaching, démontrant comment ils peuvent 'créer des vidéos' pour leur nouveau module de cours en ligne de manière fluide. Le style visuel et audio doit être chaleureux et amical, avec des captures d'écran étape par étape entrecoupées d'un narrateur encourageant. Exploitez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer rapidement les plans de cours en contenu visuel dynamique.
Exemple de Prompt 2
Renforcez votre 'entreprise de coaching' avec une vidéo promotionnelle percutante de 30 secondes destinée aux coachs établis cherchant à élargir leurs offres. Ce court-métrage dynamique met en avant l'impact des 'vidéos de formation' de haute qualité sur l'engagement des clients. Le style visuel doit être rapide et inspirant, présentant diverses histoires de réussite avec une musique de fond motivante, tout en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen pour une accessibilité et un impact maximum sur toutes les plateformes.
Exemple de Prompt 3
Développez un guide informatif de 50 secondes pour les instructeurs et développeurs de cours en coaching, fournissant des étapes claires sur 'comment créer des vidéos' pour un 'contenu éducatif' captivant dans le cadre d'un programme de certification. L'esthétique de la vidéo doit être épurée et contemporaine, avec une voix rassurante et experte guidant les spectateurs à travers les meilleures pratiques. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer le processus créatif et garantir un aspect poli et cohérent.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Certification de Coach

Transformez facilement votre expertise en vidéos de certification de coach captivantes et professionnelles avec la plateforme AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par définir le contenu de votre cours. Ensuite, utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour convertir rapidement votre script en segments vidéo engageants pour votre création de contenu.
2
Step 2
Choisissez Votre Présentateur
Sélectionnez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour présenter votre matériel de certification, ajoutant un visage professionnel et cohérent à vos vidéos de formation sans avoir besoin d'une caméra.
3
Step 3
Ajoutez une Touche Professionnelle
Améliorez vos vidéos de certification en appliquant vos éléments de marque uniques. Utilisez les contrôles de branding de HeyGen pour inclure votre logo et vos couleurs personnalisées pour un aspect cohérent.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez vos leçons vidéo en utilisant la capacité de redimensionnement d'aspect-ratio et d'exportation de HeyGen, garantissant que vos cours en ligne sont parfaitement formatés pour toute plateforme ou appareil.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Clarifiez les Concepts Complexes de Coaching

.

Simplifiez les méthodologies de coaching complexes et les concepts psychologiques, rendant votre contenu de certification facilement compréhensible pour les coachs en devenir.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer efficacement des vidéos de certification de coach avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos pour vos programmes de coaching en transformant des scripts en contenu professionnel grâce aux avatars AI et aux capacités avancées de texte-à-vidéo, simplifiant considérablement votre production vidéo. Cela vous permet de produire un contenu éducatif de haute qualité sans montage vidéo complexe.

Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation ?

HeyGen propose des contrôles de branding étendus, vous permettant d'intégrer votre logo et vos couleurs de marque dans vos vidéos de formation et cours en ligne. Vous pouvez également choisir parmi divers modèles, scènes et une bibliothèque multimédia pour garantir que vos vidéos de certification s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise de coaching.

HeyGen peut-il rendre mon contenu d'apprentissage en ligne plus engageant et accessible ?

Absolument. HeyGen améliore l'engagement grâce à des avatars AI réalistes et à la génération de voix off professionnelle pour vos tutoriels vidéo. De plus, les sous-titres et captions automatiques rendent votre contenu éducatif plus accessible et inclusif pour un public plus large, améliorant l'expérience globale d'apprentissage en ligne.

Quelle est la manière la plus rapide de créer des vidéos pour mes cours de développement professionnel ?

HeyGen offre la solution la plus rapide pour créer des vidéos à partir de texte, en utilisant l'AI pour convertir vos scripts en contenu visuel dynamique. Ce processus de création de contenu rapide, incluant des fonctionnalités comme le redimensionnement d'aspect-ratio et divers modèles, vous aide à construire rapidement des vidéos de formation complètes pour vos initiatives de développement professionnel.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo