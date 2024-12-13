Créez des Vidéos de Formation CMS Facilement et Rapidement
Accélérez les tutoriels pour éditeurs de contenu et maîtrisez la création de nouvelles pages en transformant des scripts en leçons vidéo engageantes grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.
Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Maîtrisez l'art de créer de nouvelles pages et d'utiliser efficacement la puissante barre d'outils d'édition de votre CMS avec une vidéo didactique de 90 secondes. Cette vidéo doit comporter des démonstrations dynamiques de capture d'écran et une narration engageante et entraînante, facilement réalisée grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que les éditeurs de contenu saisissent rapidement chaque fonction.
Débloquez tout le potentiel de votre gestionnaire de médias avec un tutoriel complet de 2 minutes axé sur les meilleures pratiques pour télécharger des images et organiser des ressources numériques. Présentez ce contenu à travers des démonstrations professionnelles et détaillées, animées par un avatar expert de la collection d'avatars AI de HeyGen, fournissant des conseils clairs pour les utilisateurs gérant des ressources numériques.
Découvrez les dernières nouvelles fonctionnalités impactant les tutoriels de développement de sites avec une vidéo concise de 45 secondes mettant en lumière les mises à jour clés et leurs applications pratiques pour les concepteurs web expérimentés. Utilisez des animations modernes et élégantes et une bande sonore concise et percutante, améliorée avec des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen pour une accessibilité et une rétention maximales.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez Plus de Cours de Formation CMS.
Développez de nombreux tutoriels CMS et vidéos de démarrage efficacement, élargissant votre portée à un public mondial d'apprenants.
Boostez l'Engagement de la Formation CMS avec l'IA.
Exploitez l'IA pour créer des vidéos de formation CMS dynamiques et interactives, améliorant considérablement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation CMS complètes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation CMS en transformant vos scripts en tutoriels vidéo engageants alimentés par l'IA. Utilisez des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle pour fournir des instructions claires et étape par étape pour que vos utilisateurs apprennent à utiliser le CMS.
Quelles fonctionnalités de HeyGen aident au développement de tutoriels techniques CMS pour les éditeurs de contenu ?
HeyGen propose des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia pour créer des tutoriels techniques CMS efficaces pour les éditeurs de contenu. Améliorez la compréhension avec des sous-titres générés automatiquement, garantissant que votre documentation est accessible et complète pour des tâches comme l'édition et la publication.
HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer les modules d'apprentissage CMS ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos modules d'apprentissage CMS avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit la cohérence de toutes vos vidéos de démarrage et sessions de formation, renforçant l'identité de votre marque pour vos tutoriels de développement de site.
HeyGen prend-il en charge la création de guides étape par étape pour l'édition et la publication de contenu ?
Absolument, HeyGen simplifie la production de guides détaillés étape par étape pour des tâches complexes comme l'édition et la publication de contenu dans votre CMS. Vous pouvez facilement exporter ces tutoriels dans divers formats d'aspect pour s'adapter à différentes plateformes, ce qui est idéal pour démontrer de nouvelles fonctionnalités ou le gestionnaire de médias.