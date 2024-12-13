Créez des Vidéos de Formation CMS Facilement et Rapidement

Accélérez les tutoriels pour éditeurs de contenu et maîtrisez la création de nouvelles pages en transformant des scripts en leçons vidéo engageantes grâce à la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Maîtrisez l'art de créer de nouvelles pages et d'utiliser efficacement la puissante barre d'outils d'édition de votre CMS avec une vidéo didactique de 90 secondes. Cette vidéo doit comporter des démonstrations dynamiques de capture d'écran et une narration engageante et entraînante, facilement réalisée grâce à la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script, garantissant que les éditeurs de contenu saisissent rapidement chaque fonction.
Exemple de Prompt 2
Débloquez tout le potentiel de votre gestionnaire de médias avec un tutoriel complet de 2 minutes axé sur les meilleures pratiques pour télécharger des images et organiser des ressources numériques. Présentez ce contenu à travers des démonstrations professionnelles et détaillées, animées par un avatar expert de la collection d'avatars AI de HeyGen, fournissant des conseils clairs pour les utilisateurs gérant des ressources numériques.
Exemple de Prompt 3
Découvrez les dernières nouvelles fonctionnalités impactant les tutoriels de développement de sites avec une vidéo concise de 45 secondes mettant en lumière les mises à jour clés et leurs applications pratiques pour les concepteurs web expérimentés. Utilisez des animations modernes et élégantes et une bande sonore concise et percutante, améliorée avec des sous-titres/captions automatiques générés par HeyGen pour une accessibilité et une rétention maximales.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation CMS

Produisez efficacement des tutoriels clairs et engageants pour le système de gestion de contenu avec les puissants outils de création vidéo IA de HeyGen, conçus pour la précision et l'impact.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Script et Avatar
Commencez par rédiger votre script complet pour les tutoriels CMS. Ensuite, choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars IA de haute qualité pour présenter votre contenu de manière professionnelle, en tirant parti de la capacité avancée des avatars IA de HeyGen.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et des Médias
Améliorez votre formation en intégrant de manière transparente des captures d'écran pertinentes, des enregistrements d'écran ou d'autres aides visuelles de votre bibliothèque multimédia/soutien de stock pour démontrer les fonctionnalités du CMS avec précision.
3
Step 3
Appliquez le Branding et l'Accessibilité
Intégrez l'identité de votre marque en appliquant des contrôles de branding personnalisés (logo, couleurs) à vos vidéos. Assurez une portée maximale et une accessibilité en générant une voix off claire et des sous-titres/captions précis.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos professionnelles de démarrage et exportez-les en utilisant le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect optimaux pour votre plateforme cible, rendant votre guide CMS facilement accessible à votre audience.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez Rapidement des Clips Tutoriels CMS

Produisez rapidement des clips vidéo courts et engageants pour des conseils rapides sur le CMS ou des mises à jour de fonctionnalités, rendant les sujets complexes digestes en quelques minutes.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation CMS complètes ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation CMS en transformant vos scripts en tutoriels vidéo engageants alimentés par l'IA. Utilisez des avatars IA réalistes et une génération de voix off professionnelle pour fournir des instructions claires et étape par étape pour que vos utilisateurs apprennent à utiliser le CMS.

Quelles fonctionnalités de HeyGen aident au développement de tutoriels techniques CMS pour les éditeurs de contenu ?

HeyGen propose des modèles personnalisables et une riche bibliothèque multimédia pour créer des tutoriels techniques CMS efficaces pour les éditeurs de contenu. Améliorez la compréhension avec des sous-titres générés automatiquement, garantissant que votre documentation est accessible et complète pour des tâches comme l'édition et la publication.

HeyGen peut-il aider à personnaliser et à marquer les modules d'apprentissage CMS ?

Oui, HeyGen offre des contrôles de marque robustes pour personnaliser vos modules d'apprentissage CMS avec le logo et les couleurs de votre entreprise. Cela garantit la cohérence de toutes vos vidéos de démarrage et sessions de formation, renforçant l'identité de votre marque pour vos tutoriels de développement de site.

HeyGen prend-il en charge la création de guides étape par étape pour l'édition et la publication de contenu ?

Absolument, HeyGen simplifie la production de guides détaillés étape par étape pour des tâches complexes comme l'édition et la publication de contenu dans votre CMS. Vous pouvez facilement exporter ces tutoriels dans divers formats d'aspect pour s'adapter à différentes plateformes, ce qui est idéal pour démontrer de nouvelles fonctionnalités ou le gestionnaire de médias.

