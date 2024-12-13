créez des vidéos sur les bases du CMS avec l'IA
Produisez rapidement des vidéos de formation claires sur le CMS couvrant la connexion et l'édition. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour des explications engageantes.
Concevez un module de formation de 1,5 minute destiné aux éditeurs de contenu déjà familiers avec les fonctionnalités de base du CMS, en se concentrant sur le processus de création de nouvelles pages et l'organisation du contenu au sein des sections. La vidéo utilisera un style visuel d'enregistrement d'écran étape par étape avec des annotations claires, assurant un ton engageant et pédagogique délivré via la conversion texte-en-vidéo à partir d'un script pour un message cohérent. Cela aide les utilisateurs à approfondir leur compréhension de l'organisation d'Omni CMS.
Développez un tutoriel concis de 90 secondes pour les équipes marketing chargées de gérer les ressources du site web, couvrant spécifiquement comment télécharger et utiliser des images, y compris les fonctions de base de l'éditeur d'images. Une présentation dynamique et visuellement attrayante avec des avatars AI expliquant le processus captera l'attention, soutenue par un style audio informatif et entraînant et une musique de fond pour rendre l'apprentissage agréable. Cela montre une gestion efficace des ressources au sein du système de gestion de contenu.
Créez un guide avancé de 2 minutes pour les administrateurs web et les développeurs, détaillant l'utilisation efficace des extraits de code et le processus de publication de contenu, ainsi que la navigation dans la barre latérale pour une gestion efficace du site. La présentation visuelle comportera des partages d'écran détaillés et une navigation claire de l'interface utilisateur, offrant des explications concises avec un style audio autoritaire et mesuré, enrichi de sous-titres intégrés pour l'accessibilité. Cette vidéo vise à rationaliser les sessions de formation Omni CMS pour les utilisateurs techniques.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargir le contenu de formation.
Produisez rapidement un grand volume de vidéos de formation CMS et de tutoriels pour un onboarding utilisateur efficace.
Améliorer l'efficacité de l'apprentissage.
Utilisez l'IA pour créer des vidéos dynamiques sur les bases du CMS, assurant un engagement plus élevé et une meilleure rétention des concepts techniques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation Omni CMS ?
HeyGen utilise des avatars AI avancés et la conversion texte-en-vidéo à partir de scripts pour produire efficacement des "Vidéos de Formation Omni CMS" de haute qualité. Ce processus simplifie le développement de vidéos convaincantes "créez des vidéos sur les bases du CMS" pour tout "Système de Gestion de Contenu".
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour démontrer des tâches techniques du CMS ?
HeyGen permet une démonstration claire des tâches techniques comme "l'édition", "la publication" et "la création de nouvelles pages" lors de vos "sessions de formation CMS". La génération précise de "voix off" et la clarté visuelle garantissent que votre public comprend chaque étape des fonctions de la "barre d'outils d'édition".
Puis-je intégrer une image de marque personnalisée dans mes vidéos sur les bases du CMS avec HeyGen ?
Oui, HeyGen offre des contrôles de marque complets pour s'assurer que vos "créez des vidéos sur les bases du CMS" reflètent l'identité de votre organisation. Vous pouvez facilement incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques tout au long de vos "sessions de formation CMS".
Comment HeyGen simplifie-t-il l'ajout d'éléments visuels comme des images et des sections aux tutoriels Omni CMS ?
La bibliothèque multimédia robuste de HeyGen et le support de stock facilitent l'intégration d'éléments visuels pertinents, y compris des "images", des "sections" d'exemple ou des "ressources", dans vos tutoriels "Omni CMS". Vous pouvez gérer et afficher efficacement ces visuels pour améliorer l'apprentissage.