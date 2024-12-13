Créez facilement des vidéos d'adoption de l'espace de travail cloud
Engagez les équipes informatiques et accélérez votre parcours d'adoption du cloud avec des vidéos de formation professionnelles, animées par des avatars AI réalistes.
Pour tous les employés, une vidéo engageante de 2 minutes est nécessaire pour mettre en avant les protocoles de sécurité avancés et les meilleures pratiques de gestion des données dans le nouvel espace de travail cloud. Le style visuel doit être moderne et informatif, utilisant du texte à l'écran et des animations pour souligner les points clés, complété par une bande sonore entraînante. La fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script peut générer efficacement un contenu dynamique, garantissant que les informations critiques sont transmises efficacement avec des sous-titres précis pour l'accessibilité.
Produisez une vidéo modèle d'adoption de l'espace de travail cloud d'une minute ciblant les employés à la recherche de solutions rapides pour des défis techniques courants et le personnel de support informatique ayant besoin d'explications standardisées. La présentation visuelle doit être une démonstration propre de style tutoriel, incorporant éventuellement des enregistrements d'écran, avec une livraison audio concentrée et directe. Ce contenu de formation peut être construit efficacement en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour un développement rapide et enrichi avec des visuels de sa bibliothèque de médias/stock pour illustrer clairement les concepts.
Créez une vidéo promotionnelle concise de 45 secondes pour tous les employés, en particulier ceux hésitant à intégrer un nouvel espace de travail cloud, mettant en avant les avantages tangibles et abordant les préoccupations initiales. Cette vidéo de porte-parole AI doit maintenir un style visuel amical et accessible avec une voix chaleureuse et rassurante, favorisant une perspective positive. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transmettre le message directement et engager efficacement les spectateurs, tout en veillant à ce que la vidéo puisse être facilement adaptée à diverses plateformes grâce au redimensionnement et aux exportations de rapport d'aspect.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez la portée de la formation avec des cours alimentés par l'AI.
Créez facilement de nombreuses vidéos engageantes pour la formation à l'espace de travail cloud, atteignant tous les employés à l'échelle mondiale avec des avatars AI et plusieurs langues.
Améliorez l'engagement pour la formation à l'adoption du cloud.
Utilisez des outils alimentés par l'AI pour créer des vidéos d'adoption de l'espace de travail cloud dynamiques et interactives, augmentant considérablement l'engagement et la rétention des connaissances pour les équipes informatiques.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos engageantes d'adoption de l'espace de travail cloud ?
HeyGen permet aux équipes informatiques de créer des vidéos engageantes pour leur parcours d'adoption du cloud. Utilisez les avatars AI et les outils alimentés par l'AI pour transformer rapidement des scripts en vidéos de formation AI professionnelles.
Quelles fonctionnalités techniques HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation AI ?
HeyGen propose des outils avancés alimentés par l'AI, y compris des avatars AI réalistes pouvant agir comme porte-parole AI. Vous pouvez générer des voix off professionnelles, ajouter automatiquement des sous-titres et utiliser la fonctionnalité de texte-à-vidéo à partir de script pour rationaliser vos programmes de formation.
HeyGen propose-t-il des modèles pour simplifier la création de vidéos d'adoption du cloud ?
Oui, HeyGen propose une variété de modèles et de scènes de vidéos d'adoption de l'espace de travail cloud, permettant aux utilisateurs de démarrer rapidement leurs projets. Vous pouvez facilement personnaliser ces modèles avec vos contrôles de marque comme les logos et les couleurs.
HeyGen peut-il prendre en charge plusieurs langues pour les vidéos de formation ?
Absolument, la plateforme alimentée par l'AI de HeyGen permet la génération de voix off dans plusieurs langues, rendant vos vidéos de formation AI accessibles à un public mondial. Cela garantit que le contenu de votre parcours d'adoption du cloud résonne avec des équipes diversifiées.