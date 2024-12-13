Créez Efficacement des Vidéos de Politique de Stockage Cloud

Créez rapidement des vidéos de politique de stockage cloud à partir d'un script. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour simplifier la communication de politiques complexes.

526/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo d'instruction engageante de 60 secondes destinée aux nouveaux employés et aux responsables de la conformité, détaillant les étapes essentielles pour mettre en œuvre une politique de stockage robuste. La vidéo doit adopter une approche visuelle moderne de type infographie avec une musique de fond entraînante, présentée par un avatar AI amical pour rendre l'information complexe accessible. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour fournir un présentateur à l'écran cohérent et professionnel pour cette vidéo de politique importante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo d'alerte concise de 30 secondes pour les cadres et décideurs de l'entreprise, illustrant de manière dramatique les risques et vulnérabilités potentiels de négliger la création de vidéos de politique de stockage cloud. Le style visuel doit être dynamique et légèrement dramatique avec des graphiques audacieux et des coupes rapides, accompagné d'une voix off percutante pour souligner l'urgence. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir un message auditif puissant et cohérent.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo informative de 50 secondes sur les meilleures pratiques pour tous les membres de l'équipe, axée sur la rétention des données et les protocoles de sécurité dans le cadre de la politique de stockage cloud. Employez un design visuel épuré et instructif avec des graphiques professionnels et un dialogue clair, en veillant à ce que tous les points clés soient renforcés par du texte à l'écran. Implémentez la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour maximiser la compréhension et l'accessibilité de votre contenu de politique de stockage cloud.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Politique de Stockage Cloud

Transformez efficacement des politiques de stockage cloud complexes en vidéos engageantes avec des avatars AI et des visuels dynamiques pour informer votre audience.

1
Step 1
Créez Votre Script de Politique
Commencez par rédiger un script clair décrivant votre politique de stockage cloud. La capacité de texte-à-vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement votre texte en contenu vidéo engageant.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI
Améliorez vos vidéos de politique en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI qui présenteront vos informations de manière professionnelle et engageante.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et une Voix Off
Enrichissez votre contenu avec des visuels pertinents de la bibliothèque multimédia et utilisez la génération de voix off pour ajouter une narration au son naturel à votre projet de création de vidéos.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Une fois votre vidéo terminée, utilisez le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect pour la télécharger dans le format souhaité et partager facilement votre vidéo de politique de stockage cloud avec votre équipe ou vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez l'engagement de la formation et la rétention de la politique

.

Augmentez l'engagement et la rétention pour votre formation sur la politique de stockage cloud, en veillant à ce que les employés saisissent et se souviennent efficacement des informations critiques de conformité.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos de politique de stockage cloud convaincantes ?

HeyGen transforme vos scripts en vidéos de politique engageantes en utilisant des avatars AI et des capacités avancées de texte-à-vidéo. Vous pouvez créer sans effort des vidéos qui communiquent clairement vos politiques de stockage cloud à votre audience.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de politique de stockage cloud ?

HeyGen fournit des contrôles de branding complets, vous permettant d'ajouter votre logo et de personnaliser les couleurs pour s'aligner avec l'identité de votre organisation pour vos vidéos de politique de stockage cloud. Vous pouvez également utiliser des modèles et une bibliothèque multimédia pour renforcer votre message.

Puis-je générer rapidement des voix off et des sous-titres pour mes vidéos de politique avec HeyGen ?

Oui, HeyGen offre une génération de voix off fluide et des sous-titres automatiques, garantissant que vos vidéos de politique sont accessibles et professionnelles. Cela vous permet de créer efficacement des vidéos de haute qualité sans enregistrement vocal ou sous-titrage manuel.

Comment HeyGen prend-il en charge différents formats pour le contenu éducatif sur le stockage cloud ?

HeyGen prend en charge divers ratios d'aspect, vous permettant d'exporter vos vidéos de politique de stockage cloud pour différentes plateformes et usages. Cette flexibilité garantit que vos messages importants peuvent atteindre votre audience où qu'elle consomme du contenu.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo