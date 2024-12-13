Créez facilement des vidéos de formation à la migration vers le cloud

Accélérez votre parcours d'adoption du cloud et simplifiez la transformation numérique avec des vidéos de formation engageantes, propulsées par la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Développez une vidéo d'instruction détaillée de 1,5 minute pour les équipes techniques et les développeurs, décrivant les étapes essentielles d'une migration sécurisée vers le cloud sur Azure. Cette vidéo nécessite une esthétique visuelle moderne et épurée, incorporant des diagrammes de flux de travail animés et de brefs extraits d'enregistrement d'écran, le tout réalisé de manière transparente en utilisant la capacité de HeyGen de transformer un texte en vidéo à partir d'un script. L'audio accompagnant doit maintenir un ton précis et instructif, guidant les spectateurs à travers chaque phase technique.
Produisez une vidéo d'information complète de 2 minutes destinée aux stratèges informatiques gouvernementaux et aux décideurs du secteur public, expliquant les avantages et le cadre de la migration gouvernementale vers les écosystèmes cloud, en abordant spécifiquement le Microsoft Cloud Adoption Framework pour Azure. La présentation visuelle doit être autoritaire et professionnelle, avec des avatars IA réalistes délivrant les messages clés, complétés par un texte et des graphiques clairs à l'écran pour renforcer le message. L'audio doit transmettre un ton expert et formel pour instaurer la confiance et la crédibilité.
Générez une vidéo inspirante et dynamique de 1,25 minute pour les dirigeants d'entreprise et les équipes d'innovation, démontrant comment exploiter la puissance du cloud grâce à la transformation numérique, en mettant l'accent sur l'utilisation de l'IA et de l'analytique. Les éléments visuels doivent être avant-gardistes et énergiques, incorporant les modèles et scènes de HeyGen pour présenter une vision des possibilités futures. Une narration motivante et inspirante, éventuellement avec une musique de fond entraînante, doit souligner le potentiel transformateur de l'informatique en nuage.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment créer des vidéos de formation à la migration vers le cloud

Développez des vidéos de formation engageantes sur la migration vers le cloud pour migrer en toute sécurité votre infrastructure vers le cloud et accélérer votre parcours de transformation numérique.

Créez votre script de formation
Rédigez des scripts clairs et concis pour votre formation à la migration vers le cloud. Utilisez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre contenu en vidéo professionnelle, en vous concentrant sur les aspects clés de vos vidéos de formation à la migration vers le cloud.
Choisissez votre avatar IA
Sélectionnez parmi la gamme diversifiée d'avatars IA de HeyGen pour agir en tant qu'instructeur à l'écran. Cela personnalise l'expérience d'apprentissage pour des sujets comme la migration vers Azure ou d'autres plateformes cloud.
Appliquez la voix off et les sous-titres
Améliorez l'accessibilité et l'engagement en utilisant la génération de voix off et les sous-titres automatiques de HeyGen. Assurez-vous que le contenu de votre vidéo de formation est compris par tous les apprenants dans divers contextes.
Exportez votre vidéo finale
Optimisez votre vidéo pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement et les exportations de rapport d'aspect de HeyGen. Partagez vos vidéos de formation de haute qualité pour accélérer l'adoption du cloud au sein de votre organisation de manière efficace.

Cas d'Utilisation

Développez du contenu de formation complémentaire

Créez rapidement des clips vidéo concis et engageants pour renforcer les concepts clés de la migration vers le cloud ou fournir des mises à jour rapides, améliorant l'expérience d'apprentissage globale.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation engageantes sur la migration vers le cloud ?

HeyGen simplifie la création de vidéos de formation engageantes sur la migration vers le cloud en vous permettant de générer du contenu professionnel directement à partir de scripts en utilisant des avatars IA et une génération de voix off avancée. Cela rationalise votre parcours d'adoption du cloud, rendant l'information complexe accessible.

Quels sont les avantages d'utiliser HeyGen pour accélérer la formation à l'adoption du cloud ?

HeyGen accélère la formation à l'adoption du cloud en permettant la production rapide de vidéos de haute qualité avec des modèles personnalisables et des contrôles de marque. Cela permet aux organisations d'éduquer efficacement les équipes sur la migration des charges de travail vers le cloud et de soutenir leur transformation numérique.

HeyGen peut-il aider mon organisation à produire des vidéos de formation d'apparence professionnelle pour les initiatives de cloud computing ?

Absolument, HeyGen aide votre organisation à produire des vidéos de formation d'apparence professionnelle pour toutes vos initiatives de cloud computing grâce à des avatars IA, des sous-titres automatiques et une riche bibliothèque multimédia. Vous pouvez guider en toute sécurité les équipes à travers leur parcours d'adoption du cloud avec un contenu visuel de haute qualité.

Comment HeyGen soutient-il les entreprises dans leur parcours d'adoption du cloud avec du contenu de formation ?

HeyGen soutient les entreprises dans leur parcours d'adoption du cloud en transformant des informations complexes sur la migration vers le cloud en vidéos de formation claires et convaincantes. Avec HeyGen, vous pouvez facilement créer du contenu vidéo personnalisé en utilisant des avatars IA et la technologie de texte en vidéo, rendant le processus d'exploitation de la puissance du cloud accessible à tous.

