Créez des Vidéos de Compétences de Conclusion pour le Succès Commercial

Transformez votre processus de vente et concluez plus d'affaires avec des vidéos engageantes, en utilisant des modèles vidéo pilotés par l'IA.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Imaginez un tutoriel de 60 secondes conçu pour les managers de ventes B2B, illustrant comment l'intégration de la vidéo tout au long du "processus de vente" peut accélérer la "conclusion des affaires avec la vidéo". L'esthétique visuelle doit être moderne et axée sur les données, avec des Avatars AI professionnels et des graphiques perspicaces, le tout présenté avec une voix off calme et autoritaire. Maximisez l'efficacité en utilisant la capacité de HeyGen de "Texte en vidéo à partir de script" pour transformer vos stratégies de vente en contenu vidéo soigné.
Exemple de Prompt 2
Pour les leaders d'équipes de vente cherchant une "formation commerciale" innovante, imaginez un segment de micro-apprentissage de 30 secondes axé sur des scénarios de jeu de rôle avancés utilisant des "Avatars AI". Cette vidéo doit présenter un style visuel propre et interactif qui simule une session de coaching virtuel, soutenue par une voix amicale et éducative. Exploitez la fonctionnalité "Avatars AI" de HeyGen pour créer des interactions de personnages diversifiées et réalistes pour une pratique efficace.
Exemple de Prompt 3
Comment les équipes de vente mondiales peuvent-elles améliorer leurs "Présentations de vente virtuelles" ? Imaginez une vidéo promotionnelle de 45 secondes montrant l'impact des "voix off multilingues". Elle doit présenter un design visuel expansif et inclusif, avec des animations dynamiques de carte du monde et du texte localisé, complétées par un audio clair et adaptable pour diverses régions. Cela peut être réalisé en utilisant la puissante "Génération de voix off" de HeyGen pour garantir un message culturellement pertinent et percutant dans le monde entier.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Compétences de Conclusion

Utilisez des modèles vidéo pilotés par l'IA pour transformer votre processus de vente en une formation engageante et efficace, aidant votre équipe à maîtriser les techniques de conclusion de vente et à conclure plus d'affaires.

1
Step 1
Créez Votre Script de Base
Définissez les stratégies clés et les dialogues pour vos vidéos de compétences de conclusion. Utilisez la capacité de texte-en-vidéo à partir de script de HeyGen pour convertir facilement vos connaissances du processus de vente en un format vidéo structuré.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez un avatar AI qui représente le mieux votre marque ou votre style de formation. Nos avatars AI offrent un visage cohérent et professionnel pour vos leçons de compétences de conclusion, améliorant l'engagement des spectateurs.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés
Améliorez votre vidéo de compétences de conclusion avec des scènes personnalisables, en sélectionnant parmi une riche bibliothèque de modèles. Adaptez les éléments visuels pour illustrer parfaitement les stratégies de vente clés, rendant votre formation percutante.
4
Step 4
Générez et Partagez l'Impact
Finalisez votre vidéo en ajoutant des sous-titres précis. Ensuite, exportez vos vidéos de compétences de conclusion soignées pour responsabiliser votre équipe et favoriser le succès dans la conclusion des affaires avec la vidéo.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez des Conseils & Démos Rapides de Conclusion

.

Créez facilement des vidéos AI courtes et percutantes pour les réseaux sociaux ou les présentations virtuelles, parfaites pour partager des aperçus rapides des compétences de conclusion.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de compétences de conclusion pour la formation commerciale ?

HeyGen vous permet de générer rapidement des vidéos engageantes et interactives pour la formation commerciale et le coaching de réussite client. Utilisez des modèles vidéo pilotés par l'IA et des Avatars AI réalistes pour rationaliser votre processus de vente et améliorer les vidéos de compétences de conclusion.

Quel rôle joue la vidéo dans la conclusion des affaires plus efficacement ?

La vidéo augmente considérablement l'engagement tout au long du processus de vente. Avec HeyGen, vous pouvez créer des Présentations de Vente Virtuelles personnalisées et des messages percutants qui résonnent avec les clients, aidant finalement à conclure des affaires avec la vidéo en établissant des connexions plus fortes.

Comment les outils AI de HeyGen simplifient-ils la création de vidéos pour la conclusion des ventes ?

Les outils AI avancés de HeyGen, y compris un Acteur Vocal AI et un Générateur de Sous-titres AI, vous permettent de transformer des scripts en contenu texte-en-vidéo professionnel sans effort. Cela accélère la création de contenu, permettant à votre formation d'équipe de vente de se concentrer sur l'affinement des stratégies de conclusion des ventes.

HeyGen peut-il personnaliser des vidéos pour différentes étapes du processus de vente ?

Absolument. HeyGen offre des scènes personnalisables et des contrôles de marque pour adapter les vidéos précisément à chaque étape de votre processus de vente. Vous pouvez également utiliser des voix off multilingues et des sous-titres précis pour atteindre un public plus large et soutenir les initiatives de formation commerciale mondiale.

