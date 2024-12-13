Créer des Vidéos de Sécurité pour les Essais Cliniques : Améliorez la Conformité

Renforcez vos équipes d'étude avec des vidéos de démonstration claires et concises pour les protocoles de sécurité critiques, en utilisant des avatars AI pour rendre les sujets complexes captivants.

Pour le nouveau personnel de recherche clinique, une vidéo pédagogique de 90 secondes détaillant les Bases des Événements Indésirables et leur Collecte serait inestimable dans la recherche clinique. Le style visuel doit être engageant, employant des éléments de type infographique et une narration concise et informative, renforcée par les modèles et scènes de HeyGen et l'inclusion automatique de sous-titres pour l'accessibilité.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de démonstration ciblée de 45 secondes pour le personnel de gestion des données sur le processus pratique de la Rédaction des PHI. La présentation visuelle doit être propre, précise et étape par étape, peut-être en incorporant des séquences d'archives ou le support de la bibliothèque multimédia pour illustrer le processus de rédaction, le tout scénarisé en une voix off utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes ciblant les enquêteurs expérimentés, mettant en avant les aspects clés des Déviations dans la Recherche Clinique. Cette vue d'ensemble de haut niveau doit présenter une voix confiante et autoritaire, employant des visuels dynamiques, et peut être facilement adaptée pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen.
Comment Créer des Vidéos de Sécurité pour les Essais Cliniques

Développez des vidéos de formation claires, engageantes et précises pour les protocoles de sécurité en recherche clinique, en utilisant l'AI pour améliorer l'expérience d'apprentissage des équipes d'étude.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation à la Sécurité
Commencez par rédiger un script précis détaillant les informations essentielles sur les essais cliniques. Ensuite, sélectionnez un avatar AI pour présenter votre contenu en utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
2
Step 2
Ajoutez des Visuels et Générez la Voix Off
Améliorez votre vidéo en ajoutant des médias pertinents à partir de la bibliothèque multimédia/support d'archives. HeyGen générera automatiquement une voix off professionnelle à partir de votre script en utilisant sa fonction de génération de voix off.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Sous-titres
Assurez la cohérence de la marque en appliquant votre logo et vos couleurs à l'aide des contrôles de marque. Améliorez l'accessibilité et l'expérience utilisateur en ajoutant automatiquement des sous-titres à vos vidéos de sécurité.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Revoyez votre vidéo de sécurité complète, en vous assurant que tous les détails de la recherche clinique sont exacts. Ensuite, exportez vos vidéos de démonstration dans le rapport d'aspect souhaité, prêtes à être distribuées aux équipes d'étude.

Augmenter l'Engagement dans la Formation à la Sécurité

Augmentez l'engagement et la rétention dans les vidéos de formation à la sécurité des essais cliniques, en veillant à ce que des informations critiques comme les Événements Indésirables soient efficacement assimilées par les équipes d'étude.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de sécurité pour les essais cliniques ?

HeyGen permet la production rapide de vidéos de sécurité engageantes pour les essais cliniques en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie le développement de vidéos de formation cruciales pour la recherche clinique, améliorant la clarté et l'expérience utilisateur.

Quels types de vidéos de formation en recherche clinique HeyGen peut-il aider à produire ?

HeyGen est idéal pour générer divers types de vidéos de formation en recherche clinique, y compris des modules sur le Consentement Éclairé, les Bases des Événements Indésirables et leur Collecte, les Bases des Événements Indésirables Graves, et les Déviations dans la Recherche Clinique. Ses fonctionnalités robustes soutiennent la création de vidéos d'information et de démonstration complètes pour les essais cliniques.

HeyGen peut-il aider les équipes d'étude à standardiser l'information sur les essais cliniques ?

Oui, HeyGen permet aux équipes d'étude de créer des informations sur les essais cliniques cohérentes et professionnelles grâce à ses contrôles de marque, modèles et capacités de texte-à-vidéo. Cela assure un message unifié à travers toutes les vidéos courtes et les supports de formation pour la recherche clinique.

Comment HeyGen améliore-t-il l'expérience utilisateur pour la formation en recherche clinique ?

HeyGen améliore significativement l'expérience utilisateur en transformant des données complexes de recherche clinique en vidéos courtes facilement compréhensibles avec des voix off générées par AI et des sous-titres. Cette approche rend l'information essentielle sur les essais cliniques plus accessible et engageante pour tous les intervenants.

