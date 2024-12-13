Créer des Vidéos de Sécurité pour les Essais Cliniques : Améliorez la Conformité
Renforcez vos équipes d'étude avec des vidéos de démonstration claires et concises pour les protocoles de sécurité critiques, en utilisant des avatars AI pour rendre les sujets complexes captivants.
Pour le nouveau personnel de recherche clinique, une vidéo pédagogique de 90 secondes détaillant les Bases des Événements Indésirables et leur Collecte serait inestimable dans la recherche clinique. Le style visuel doit être engageant, employant des éléments de type infographique et une narration concise et informative, renforcée par les modèles et scènes de HeyGen et l'inclusion automatique de sous-titres pour l'accessibilité.
Développez une vidéo de démonstration ciblée de 45 secondes pour le personnel de gestion des données sur le processus pratique de la Rédaction des PHI. La présentation visuelle doit être propre, précise et étape par étape, peut-être en incorporant des séquences d'archives ou le support de la bibliothèque multimédia pour illustrer le processus de rédaction, le tout scénarisé en une voix off utilisant la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Créez une vidéo récapitulative dynamique de 30 secondes ciblant les enquêteurs expérimentés, mettant en avant les aspects clés des Déviations dans la Recherche Clinique. Cette vue d'ensemble de haut niveau doit présenter une voix confiante et autoritaire, employant des visuels dynamiques, et peut être facilement adaptée pour diverses plateformes en utilisant la fonction de redimensionnement et d'exportation de rapport d'aspect de HeyGen.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créer des Vidéos de Formation Clinique Complètes.
Développez efficacement des bibliothèques de vidéos de formation étendues pour la recherche clinique, assurant une information sur les essais cliniques cohérente et accessible pour les équipes d'étude à l'échelle mondiale.
Simplifier l'Information Complexe sur la Sécurité Clinique.
Utilisez l'AI pour simplifier les concepts médicaux complexes pour les vidéos de sécurité des essais cliniques, améliorant la compréhension et la conformité de tout le personnel de recherche.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de sécurité pour les essais cliniques ?
HeyGen permet la production rapide de vidéos de sécurité engageantes pour les essais cliniques en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Cela simplifie le développement de vidéos de formation cruciales pour la recherche clinique, améliorant la clarté et l'expérience utilisateur.
Quels types de vidéos de formation en recherche clinique HeyGen peut-il aider à produire ?
HeyGen est idéal pour générer divers types de vidéos de formation en recherche clinique, y compris des modules sur le Consentement Éclairé, les Bases des Événements Indésirables et leur Collecte, les Bases des Événements Indésirables Graves, et les Déviations dans la Recherche Clinique. Ses fonctionnalités robustes soutiennent la création de vidéos d'information et de démonstration complètes pour les essais cliniques.
HeyGen peut-il aider les équipes d'étude à standardiser l'information sur les essais cliniques ?
Oui, HeyGen permet aux équipes d'étude de créer des informations sur les essais cliniques cohérentes et professionnelles grâce à ses contrôles de marque, modèles et capacités de texte-à-vidéo. Cela assure un message unifié à travers toutes les vidéos courtes et les supports de formation pour la recherche clinique.
Comment HeyGen améliore-t-il l'expérience utilisateur pour la formation en recherche clinique ?
HeyGen améliore significativement l'expérience utilisateur en transformant des données complexes de recherche clinique en vidéos courtes facilement compréhensibles avec des voix off générées par AI et des sous-titres. Cette approche rend l'information essentielle sur les essais cliniques plus accessible et engageante pour tous les intervenants.