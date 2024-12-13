Créez Facilement des Vidéos de Formation Client
Concevez des vidéos de formation client engageantes en quelques minutes. Utilisez des avatars AI pour des présentations dynamiques, améliorant la compréhension sans tournage complexe.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une "vidéo de formation scénarisée" de 2 minutes destinée aux clients existants ayant des difficultés avec une fonctionnalité avancée spécifique. Cette vidéo doit utiliser des modèles et des scènes dynamiques pour illustrer de manière vivante des cas d'utilisation courants et résoudre des problèmes potentiels, rendant l'information complexe digeste grâce à une narration visuelle engageante.
Produisez une "vidéo tutorielle de présentateur" de 45 secondes offrant un conseil rapide pour aider les clients à optimiser leur flux de travail. Adoptez un style visuel énergique et moderne avec des sous-titres/captions audacieux à l'écran pour mettre en évidence les points clés, la rendant accessible et facilement assimilable pour les clients occupés sur diverses plateformes après avoir utilisé la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Concevez une "vidéo de formation client" d'une minute détaillant les meilleures pratiques pour maximiser la valeur de votre produit, générée entièrement à partir d'un script pré-écrit. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle instructive et claire, incorporant peut-être des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour renforcer les concepts clés, assurant une orientation complète pour tous les clients.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Améliorez l'efficacité de la formation avec l'AI.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation engageantes qui améliorent significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour vos clients.
Étendez les programmes d'apprentissage à l'échelle mondiale.
Développez efficacement des cours de formation complets pour les clients et le personnel, étendant votre portée à un public mondial.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour mon équipe ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos de formation pour produire rapidement un contenu professionnel qui captive votre audience.
HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation client ou des vidéos de formation du personnel ?
Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de formation polyvalent, parfait pour produire à la fois des vidéos de formation client et des vidéos de formation interne du personnel. Ses fonctionnalités vous permettent de livrer des vidéos tutoriels cohérentes et de haute qualité adaptées à tout public.
Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation animées ?
HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation animées dynamiques avec des avatars AI personnalisables et divers modèles. Vous pouvez également intégrer des vidéos tutoriels de présentateur de manière fluide, utiliser l'enregistrement d'écran et ajouter des sous-titres ou des captions pour une accessibilité améliorée.
Est-il facile de produire des vidéos "mode d'emploi" ou des vidéos tutoriels avec HeyGen ?
Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos "mode d'emploi" et de vidéos tutoriels efficaces. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère votre vidéo, vous permettant de vous concentrer sur des instructions claires plutôt que sur un montage vidéo complexe.