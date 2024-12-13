Créez Facilement des Vidéos de Formation Client

Concevez des vidéos de formation client engageantes en quelques minutes. Utilisez des avatars AI pour des présentations dynamiques, améliorant la compréhension sans tournage complexe.

443/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo de formation scénarisée" de 2 minutes destinée aux clients existants ayant des difficultés avec une fonctionnalité avancée spécifique. Cette vidéo doit utiliser des modèles et des scènes dynamiques pour illustrer de manière vivante des cas d'utilisation courants et résoudre des problèmes potentiels, rendant l'information complexe digeste grâce à une narration visuelle engageante.
Exemple de Prompt 2
Produisez une "vidéo tutorielle de présentateur" de 45 secondes offrant un conseil rapide pour aider les clients à optimiser leur flux de travail. Adoptez un style visuel énergique et moderne avec des sous-titres/captions audacieux à l'écran pour mettre en évidence les points clés, la rendant accessible et facilement assimilable pour les clients occupés sur diverses plateformes après avoir utilisé la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez une "vidéo de formation client" d'une minute détaillant les meilleures pratiques pour maximiser la valeur de votre produit, générée entièrement à partir d'un script pré-écrit. La vidéo doit avoir une esthétique visuelle instructive et claire, incorporant peut-être des séquences d'archives de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour renforcer les concepts clés, assurant une orientation complète pour tous les clients.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation Client

Produisez facilement des vidéos de formation client percutantes qui éduquent et engagent votre audience en utilisant des outils AI intuitifs et des fonctionnalités intelligentes.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par définir le contenu de votre formation. Utilisez la capacité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer votre texte écrit directement en scènes vidéo captivantes, assurant clarté et précision pour vos clients.
2
Step 2
Sélectionnez les Éléments Visuels
Améliorez l'engagement en choisissant parmi une variété d'avatars AI professionnels et de modèles préconçus pour représenter votre marque et transmettre votre message efficacement.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres et du Branding
Assurez une compréhension universelle en ajoutant facilement des sous-titres précis à vos vidéos. Vous pouvez également appliquer les couleurs et le logo de votre marque pour un look cohérent et professionnel.
4
Step 4
Exportez et Partagez
Finalisez votre vidéo de formation client en choisissant l'option de redimensionnement et d'exportation au format optimal. Partagez votre vidéo professionnelle et de haute qualité sur toutes vos plateformes pour éduquer efficacement vos clients.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Produisez rapidement des clips tutoriels concis

.

Créez rapidement des vidéos tutoriels courtes et engageantes pour fournir des conseils d'apprentissage rapides ou du contenu supplémentaire pour votre formation client.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation engageantes pour mon équipe ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI avancés et la conversion de texte en vidéo à partir d'un script. Vous pouvez exploiter une large gamme de modèles de vidéos de formation pour produire rapidement un contenu professionnel qui captive votre audience.

HeyGen peut-il être utilisé pour créer des vidéos de formation client ou des vidéos de formation du personnel ?

Absolument. HeyGen est un créateur de vidéos de formation polyvalent, parfait pour produire à la fois des vidéos de formation client et des vidéos de formation interne du personnel. Ses fonctionnalités vous permettent de livrer des vidéos tutoriels cohérentes et de haute qualité adaptées à tout public.

Quelles fonctionnalités créatives HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation animées ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de formation animées dynamiques avec des avatars AI personnalisables et divers modèles. Vous pouvez également intégrer des vidéos tutoriels de présentateur de manière fluide, utiliser l'enregistrement d'écran et ajouter des sous-titres ou des captions pour une accessibilité améliorée.

Est-il facile de produire des vidéos "mode d'emploi" ou des vidéos tutoriels avec HeyGen ?

Oui, HeyGen simplifie le processus de création de vidéos "mode d'emploi" et de vidéos tutoriels efficaces. Il vous suffit d'entrer votre script, de choisir un avatar AI, et HeyGen génère votre vidéo, vous permettant de vous concentrer sur des instructions claires plutôt que sur un montage vidéo complexe.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo