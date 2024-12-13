Créez des Vidéos d'Engagement Civique Qui Inspirent l'Action

Transformez votre message en campagnes de sensibilisation communautaire et annonces de service public percutantes en utilisant le texte-à-vidéo à partir de script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de campagne de sensibilisation communautaire informative de 60 secondes conçue pour éduquer les résidents locaux sur un problème local pressant, plaidant pour un changement social. La présentation visuelle doit être propre et professionnelle, utilisant du texte à l'écran et des séquences b-roll pertinentes pour soutenir le message, livré par un avatar AI autoritaire mais accessible. Exploitez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir de script pour produire facilement le dialogue pour votre avatar AI, assurant une livraison claire et concise pour promouvoir l'engagement civique.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo dynamique de 30 secondes ciblant les lycéens et les étudiants, soulignant l'importance de leur voix dans les élections locales et l'engagement civique plus large. Employez un style moderne et visuellement engageant avec des coupes rapides et des graphiques vibrants, sur une musique tendance et entraînante, garantissant que le message résonne avec un public jeune. Utilisez les modèles vidéo préconçus de HeyGen et les sous-titres pour créer rapidement ce message personnalisé, le rendant accessible et percutant pour les jeunes électeurs.
Exemple de Prompt 3
Générez une vidéo percutante de 40 secondes avec un appel à l'action fort, incitant les citoyens engagés et les militants à soutenir une initiative locale spécifique ou à assister à une réunion publique importante. L'esthétique visuelle doit être directe et percutante, utilisant des images dramatiques et un ton sérieux et motivant, conçu pour créer des vidéos civiques engageantes. Avec le vaste support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen, vous pouvez facilement trouver des visuels convaincants et utiliser son redimensionnement et exportation de rapport d'aspect pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes, maximisant la portée de vos efforts d'engagement civique.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos d'Engagement Civique

Créez facilement des annonces de service public et des campagnes communautaires percutantes avec des outils de création vidéo alimentés par l'AI, inspirant l'action et la sensibilisation.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire ou coller votre message. Notre plateforme alimentée par l'AI transforme votre texte en une vidéo dynamique, facilitant la création de vidéos d'engagement civique.
2
Step 2
Choisissez Vos Visuels
Sélectionnez parmi une variété de modèles vidéo pour représenter visuellement votre message, garantissant que votre contenu d'engagement civique est percutant.
3
Step 3
Ajoutez un Audio et du Texte Engagés
Utilisez la génération de voix off alimentée par l'AI pour une narration claire et ajoutez des sous-titres automatiques pour améliorer l'accessibilité de votre défense de causes sociales.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos vidéos civiques engageantes en les exportant dans le rapport d'aspect souhaité, prêtes à être partagées sur les plateformes et à inspirer l'action communautaire.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Plaidez pour des Causes Sociales et Inspirez l'Action

.

Créez des vidéos motivantes pour plaider en faveur de causes sociales critiques, inspirant les citoyens et favorisant une participation active aux initiatives communautaires.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il m'aider à créer des vidéos d'engagement civique engageantes ?

HeyGen est un créateur de vidéos d'engagement civique alimenté par l'AI qui vous permet de créer facilement des vidéos civiques engageantes pour des campagnes de sensibilisation communautaire et la défense de causes sociales. Notre plateforme simplifie l'ensemble du processus, vous permettant de communiquer efficacement des messages importants.

Quels outils créatifs HeyGen offre-t-il pour un message civique personnalisé ?

HeyGen propose une large gamme de modèles vidéo et de scènes vidéo personnalisables, vous permettant de créer facilement des messages personnalisés. Vous pouvez également utiliser des avatars AI réalistes pour diffuser vos annonces de service public et promotions de bénévolat avec impact.

HeyGen simplifie-t-il le processus de production vidéo pour les causes civiques ?

Absolument. HeyGen rationalise la production vidéo avec des capacités AI avancées comme le texte-à-vidéo à partir de script et la génération de voix off professionnelle. Il inclut également des sous-titres automatiques, rendant vos vidéos d'engagement civique accessibles à un public plus large.

Puis-je atteindre efficacement des communautés diverses avec le contenu civique créé par HeyGen ?

Oui, HeyGen aide à maximiser votre portée en offrant des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et les options de redimensionnement de rapport d'aspect multiples. Cela garantit que votre défense de causes sociales et vos campagnes de sensibilisation communautaire sont inclusives et engageantes pour des publics diversifiés.

