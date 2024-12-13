Créez des Vidéos de Formation sur les Étiquettes Chimiques Sans Effort

Simplifiez l'éducation sur les étiquettes conformes au SGH et expliquez les mentions de danger complexes en utilisant un texte-à-vidéo convaincant à partir d'un script.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les responsables de la sécurité et les agents de conformité, détaillant les étapes essentielles pour créer une étiquette conforme au SGH qui respecte strictement la réglementation d'étiquetage SGH de l'OSHA. Le style visuel doit être moderne et pédagogique, employant des démonstrations étape par étape, tandis que l'audio maintient un ton calme et autoritaire. Utilisez la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script pour transformer efficacement les directives de conformité en contenu visuel engageant.
Exemple de Prompt 2
Pour les manipulateurs de produits chimiques expérimentés et les formateurs en sécurité, un module de formation complet de 2 minutes doit être élaboré, explorant les composants critiques d'une étiquette chimique, tels que les mots de signalisation, les mentions de danger et les conseils de prudence. La vidéo exige un style visuel détaillé et analytique, incorporant des diagrammes clairs et des exemples concrets, accompagnée d'une voix off précise et informative. Assurez-vous de l'inclusion de sous-titres pour améliorer la compréhension de tous les spectateurs, surtout dans les environnements bruyants.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo de sensibilisation percutante de 45 secondes pour l'ensemble du personnel manipulant des produits chimiques et la direction, soulignant l'importance primordiale de la formation continue sur les étiquettes chimiques pour prévenir les incidents impliquant des produits chimiques dangereux. Cette pièce engageante devrait adopter un style visuel urgent mais inspirant avec des visuels percutants, accompagnée d'une livraison audio directe et motivante, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour rapidement créer un arrière-plan approprié et accrocheur.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Comment Créer des Vidéos de Formation sur les Étiquettes Chimiques

Développez des supports de formation engageants et conformes pour les étiquettes SGH de manière efficace, en veillant à ce que votre équipe comprenne les informations de sécurité cruciales avec des vidéos de qualité professionnelle.

Step 1
Créez Votre Projet de Vidéo de Formation
Commencez par sélectionner parmi divers "Modèles & scènes" pour rapidement mettre en place vos "modèles d'étiquettes SGH". Cela simplifie la configuration initiale, vous préparant à construire votre contenu pédagogique.
Step 2
Sélectionnez Votre Contenu et Narrateur
Saisissez votre script, en utilisant "Texte-à-vidéo à partir d'un script" pour expliquer les éléments des "étiquettes SGH". Choisissez un "avatar AI" pour présenter l'information clairement, assurant une livraison cohérente et professionnelle.
Step 3
Appliquez des Visuels et de la Marque
Améliorez votre vidéo avec des visuels pertinents de la "Bibliothèque multimédia/support de stock" pour illustrer les "pictogrammes" et les "mentions de danger". Utilisez les "contrôles de marque" pour ajouter le logo et les couleurs de votre entreprise, renforçant le professionnalisme et la cohérence.
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Une fois votre vidéo terminée, "Redimensionnement d'aspect et exportations" vous permet de préparer vos "vidéos de formation sur les étiquettes chimiques" pour diverses plateformes. Partagez facilement votre contenu de formation de haute qualité et conforme avec votre équipe.

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Informations Complexes du SGH

Transformez les réglementations complexes d'étiquetage SGH et les détails des FDS en vidéos de formation claires et digestes pour tous les employés manipulant des produits chimiques dangereux.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation sur les étiquettes chimiques conformes au SGH ?

Les avatars AI de HeyGen et les capacités de texte-à-vidéo à partir d'un script simplifient la production de vidéos de formation professionnelles sur les étiquettes chimiques. Cela garantit que votre personnel reçoit une instruction cohérente et conforme sur les étiquettes SGH avec efficacité et facilité.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour expliquer les composants complexes des étiquettes SGH ?

HeyGen permet une explication claire des éléments critiques des étiquettes SGH comme les fiches de données de sécurité (FDS), les mots de signalisation, les mentions de danger, les conseils de prudence et les pictogrammes. Vous pouvez utiliser la génération de voix off et les aides visuelles de la bibliothèque multimédia pour améliorer la compréhension de vos vidéos de formation.

Puis-je personnaliser les vidéos de formation sur les étiquettes SGH pour correspondre aux étiquettes chimiques spécifiques de mon organisation ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque complets, vous permettant d'incorporer le logo et les couleurs de votre entreprise directement dans vos vidéos de formation. Cela garantit que les éléments visuels de vos étiquettes chimiques et le design global des étiquettes sont représentés de manière cohérente.

Comment HeyGen soutient-il la création rapide et la mise à jour du contenu de la réglementation d'étiquetage SGH ?

La plateforme de texte-à-vidéo de HeyGen permet des mises à jour rapides de contenu et la création rapide de nouvelles vidéos de formation sur la réglementation d'étiquetage SGH. Cela garantit que vos systèmes d'étiquetage d'entreprise restent à jour avec la réglementation d'étiquetage SGH de l'OSHA sans délais de production importants.

