Créez des Vidéos de Formation au Support par Chat qui Engagent les Agents
Améliorez la performance des agents et l'expérience client avec des avatars AI. Générez des vidéos de formation engageantes pour un transfert de connaissances efficace.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo engageante de 45 secondes pour les équipes de support par chat, illustrant comment gérer efficacement les requêtes courantes des clients pour un transfert de connaissances efficace. Le style visuel doit être dynamique avec des séquences d'archives pertinentes, enrichi de sous-titres clairs et faciles à lire, et d'une bande sonore motivante. Cela peut être produit rapidement en utilisant la fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script et sa fonction de sous-titres.
Produisez une vidéo pédagogique de 90 secondes pour les agents seniors et les chefs d'équipe sur les techniques avancées de résolution de conflits, visant à améliorer l'expérience client. La vidéo doit adopter un style visuel empathique et professionnel, utilisant un récit calme et autoritaire généré par la génération de voix off de HeyGen. Exploitez les modèles et scènes de HeyGen pour présenter clairement des scénarios complexes.
Concevez un guide concis de 75 secondes étape par étape pour tous les agents de support par chat sur la navigation dans les nouveaux outils de chat ou les fonctionnalités logicielles. La présentation visuelle doit être claire et directe, simulant un parcours d'écran clair avec des actions mises en évidence, accompagnée d'instructions audio précises. La bibliothèque multimédia/stock de HeyGen peut fournir des graphiques pertinents, tandis que le redimensionnement et les exportations d'aspect-ratio assurent la polyvalence sur toutes les plateformes.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Élargissez le Contenu de Formation et Atteignez des Équipes Mondiales.
Produisez efficacement des cours de formation au support par chat complets pour éduquer les nouvelles recrues et les agents existants dans le monde entier, assurant un service cohérent.
Améliorez l'Engagement de la Formation et la Rétention des Connaissances.
Utilisez la vidéo alimentée par l'AI pour rendre la formation en service client plus interactive et mémorable, conduisant à une meilleure performance et satisfaction des agents.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation ?
HeyGen utilise une technologie avancée de création vidéo AI, incluant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo, pour simplifier considérablement la production de vidéos de formation engageantes. Vous pouvez facilement générer des sous-titres et des voix off directement à partir d'un script, rendant le processus efficace et accessible.
HeyGen peut-il aider à produire des vidéos de formation en service client engageantes ?
Absolument. HeyGen est conçu pour vous aider à créer des vidéos de formation en service client engageantes grâce à des avatars AI personnalisables et une bibliothèque de modèles. Cela facilite le transfert de connaissances efficace pour gérer les requêtes courantes des clients et développer des compétences essentielles en service client.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour les vidéos de formation multilingues ?
HeyGen prend en charge les vidéos de formation multilingues en permettant une génération robuste de voix off dans plusieurs langues et la capacité de générer automatiquement des sous-titres. Cela garantit que votre contenu de formation atteint un public plus large et améliore efficacement le support utilisateur mondial.
Comment HeyGen assure-t-il la cohérence de la marque dans les vidéos de formation ?
HeyGen vous permet de maintenir une forte cohérence de marque dans toutes vos vidéos de formation en incorporant votre logo spécifique et vos couleurs de marque. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI professionnels, vous pouvez produire des vidéos de formation soignées qui s'alignent parfaitement avec l'identité de votre entreprise.