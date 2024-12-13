Créez des Vidéos de Demande de Changement Sans Effort

Clarifiez les processus complexes et améliorez la communication visuelle avec des tutoriels vidéo dynamiques. Exploitez les avatars AI de HeyGen pour des explications rapides et percutantes.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Concevez une vidéo explicative engageante de 60 secondes destinée à la direction et aux équipes transversales, mettant en avant l'impact critique et la justification derrière des vidéos spécifiques de demande de changement. Employez des modèles et des scènes dynamiques de HeyGen avec des visuels infographiques pour transmettre les données efficacement, soutenus par un audio professionnel et des sous-titres clairs pour améliorer la communication visuelle et la compréhension auprès de divers spectateurs.
Développez un tutoriel vidéo concis de 30 secondes pour les managers approbateurs, les guidant à travers le processus de révision simplifié pour les vidéos de demande de changement entrantes. La vidéo doit présenter un avatar AI expert démontrant clairement les étapes clés d'approbation à l'aide d'enregistrements d'écran, complétés par des médias pertinents de la bibliothèque de HeyGen, le tout conçu pour faciliter l'amélioration des processus et la prise de décision efficace.
Créez une vidéo informative de 50 secondes détaillant les meilleures pratiques pour une création vidéo efficace lors de la documentation des vidéos de demande de changement pour les améliorations logicielles. Ciblez les chefs de projet et les membres de l'équipe, en utilisant un style visuel énergique et éducatif avec des superpositions de texte à l'écran pour les conseils clés. Assurez une visualisation optimale sur toutes les plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect de HeyGen et incluez des sous-titres complets pour l'accessibilité, améliorant l'expérience globale de documentation logicielle.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Demande de Changement

Produisez efficacement des vidéos claires et professionnelles de demande de changement pour rationaliser la communication et améliorer la compréhension des processus.

1
Step 1
Créez Votre Script Vidéo
Commencez par écrire ou coller votre script détaillé. Notre plateforme peut transformer votre texte en une narration visuelle pour une création vidéo efficace.
2
Step 2
Choisissez les Visuels et la Mise en Page
Sélectionnez parmi une variété de modèles et de scènes professionnels. Ajoutez des médias pertinents de notre bibliothèque pour représenter visuellement les détails de votre demande de changement et soutenir la communication visuelle.
3
Step 3
Sélectionnez un Avatar AI
Améliorez votre message en choisissant un avatar AI pour présenter vos informations clairement. Cela ajoute une touche professionnelle à vos vidéos explicatives.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Examinez votre vidéo de demande de changement terminée, puis exportez-la dans le ratio d'aspect souhaité, prête à être distribuée pour améliorer la compréhension des processus.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Rationalisez la Communication Visuelle

Produisez des vidéos concises et engageantes pour les annonces internes et les mises à jour, assurant une communication visuelle efficace de toutes les demandes de changement critiques.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos explicatives ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos explicatives engageantes en transformant vos scripts en visuels dynamiques avec des avatars AI. Cela simplifie votre processus de création vidéo, rendant les instructions complexes faciles à comprendre pour votre public.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de demande de changement efficaces ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos claires de demande de changement en utilisant la génération de texte en vidéo et des modèles personnalisables. Vous pouvez maintenir une communication visuelle cohérente avec des contrôles de marque, garantissant que vos messages sont professionnels et facilement compris.

HeyGen peut-il aider à produire des vidéos explicatives ou des tutoriels vidéo efficacement ?

Absolument, HeyGen est conçu pour la production efficace de vidéos explicatives et de tutoriels vidéo, en utilisant des avatars AI et la génération automatique de voix off. Cela accélère considérablement le processus de création, permettant une itération rapide et une amélioration des processus dans votre stratégie de contenu.

Comment HeyGen garantit-il une qualité professionnelle dans les vidéos créées ?

HeyGen garantit une qualité professionnelle grâce à des fonctionnalités telles que les contrôles de marque, les sous-titres personnalisables et une riche bibliothèque de médias pour améliorer votre création vidéo. Vous pouvez également optimiser votre communication visuelle en utilisant divers ratios d'aspect pour différentes plateformes.

