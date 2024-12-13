Créer des Vidéos de Gestion du Changement avec l'AI

Améliorez la formation des employés et le déploiement stratégique avec les avatars AI de HeyGen pour un changement organisationnel efficace.

489/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour tous les employés, expliquant un changement culturel à venir au sein de l'organisation. Le style visuel doit être amical et collaboratif, utilisant divers avatars AI de HeyGen pour démontrer les nouveaux comportements souhaités, accompagné d'une musique de fond entraînante, favorisant des expériences positives de formation des employés.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de formation AI convaincante de 30 secondes destinée au personnel de première ligne, les guidant à travers un nouveau processus opérationnel. Le style visuel doit être épuré et didactique, incorporant des enregistrements d'écran aux côtés de graphiques animés, avec un ton calme et instructif parfaitement synchronisé par la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, simplifiant le processus de gestion du changement organisationnel.
Exemple de Prompt 3
Générez une annonce dynamique de 15 secondes pour l'ensemble du personnel, introduisant une nouvelle initiative de gestion du changement passionnante. Le style visuel doit être accrocheur et moderne, exploitant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une création rapide, avec un message parlé énergique mais clair pour créer efficacement des vidéos de gestion du changement à l'aide d'une plateforme intuitive.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Gestion du Changement

Développez rapidement des vidéos de gestion du changement engageantes avec des porte-parole AI et des modèles personnalisables, assurant une communication claire et des transitions fluides pour votre équipe.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par rédiger votre message de gestion du changement. La fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen vous permet de convertir facilement votre contenu écrit en dialogue parlé.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Sélectionnez un avatar AI approprié dans la bibliothèque diversifiée de HeyGen pour représenter votre message et établir un lien avec votre public.
3
Step 3
Personnalisez Votre Vidéo
Personnalisez votre vidéo en intégrant le logo de votre entreprise et les couleurs de votre marque grâce aux contrôles de marque de HeyGen. Vous pouvez également ajouter des visuels de fond pertinents de la médiathèque pour renforcer votre message.
4
Step 4
Générez et Exportez
Finalisez votre vidéo, puis utilisez la fonctionnalité de redimensionnement et d'exportation des ratios d'aspect pour produire et télécharger votre vidéo de gestion du changement dans le format optimal pour une distribution sur toutes les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Favoriser le Changement Culturel et la Communication de Leadership

.

Inspirez les équipes et communiquez efficacement de nouvelles valeurs ou directives de leadership pour favoriser une transformation culturelle positive.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de gestion du changement ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de gestion du changement en transformant des scripts textuels en contenu engageant. Sa plateforme intuitive propose des modèles vidéo personnalisables et des capacités robustes de génération de texte à vidéo, rationalisant l'ensemble du processus de production pour une communication efficace lors des changements organisationnels.

Quelles capacités innovantes de vidéos de formation AI HeyGen propose-t-il ?

HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos de formation AI dynamiques mettant en vedette des avatars AI réalistes qui servent de porte-parole AI. Cela inclut une génération sophistiquée de voix off et des capacités de génération de sous-titres AI, rendant le contenu de formation complexe engageant et accessible pour la formation des employés.

HeyGen peut-il aider les organisations à gérer le changement organisationnel avec la vidéo ?

Absolument, HeyGen renforce la communication de leadership pour gérer le changement organisationnel en permettant la création rapide de messages vidéo cohérents et de marque. Avec des fonctionnalités telles que les contrôles de marque et les voix off multilingues, les organisations peuvent assurer un déploiement stratégique clair et un alignement culturel à travers des équipes diversifiées.

HeyGen propose-t-il des solutions pour les voix off multilingues dans les communications d'entreprise ?

Oui, HeyGen offre des voix off multilingues robustes pour garantir que vos communications d'entreprise résonnent à l'échelle mondiale. Cette capacité, alimentée par une génération avancée de voix off, est cruciale pour un déploiement stratégique efficace et favoriser le changement culturel en délivrant des messages dans plusieurs langues.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo