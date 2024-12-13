Créer des Vidéos de Gestion du Changement avec l'AI
Améliorez la formation des employés et le déploiement stratégique avec les avatars AI de HeyGen pour un changement organisationnel efficace.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 45 secondes spécifiquement pour tous les employés, expliquant un changement culturel à venir au sein de l'organisation. Le style visuel doit être amical et collaboratif, utilisant divers avatars AI de HeyGen pour démontrer les nouveaux comportements souhaités, accompagné d'une musique de fond entraînante, favorisant des expériences positives de formation des employés.
Créez une vidéo de formation AI convaincante de 30 secondes destinée au personnel de première ligne, les guidant à travers un nouveau processus opérationnel. Le style visuel doit être épuré et didactique, incorporant des enregistrements d'écran aux côtés de graphiques animés, avec un ton calme et instructif parfaitement synchronisé par la fonctionnalité de texte à vidéo de HeyGen, simplifiant le processus de gestion du changement organisationnel.
Générez une annonce dynamique de 15 secondes pour l'ensemble du personnel, introduisant une nouvelle initiative de gestion du changement passionnante. Le style visuel doit être accrocheur et moderne, exploitant les modèles et scènes personnalisables de HeyGen pour une création rapide, avec un message parlé énergique mais clair pour créer efficacement des vidéos de gestion du changement à l'aide d'une plateforme intuitive.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Améliorer la Formation à la Gestion du Changement.
Augmentez l'engagement et la rétention dans la formation des employés pour de nouvelles initiatives, assurant une adoption plus fluide du changement.
Rationaliser la Communication de Déploiement Stratégique.
Diffusez des messages vidéo cohérents et évolutifs pour des changements stratégiques à une main-d'œuvre mondiale rapidement et efficacement.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen simplifie-t-il la création de vidéos de gestion du changement ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de gestion du changement en transformant des scripts textuels en contenu engageant. Sa plateforme intuitive propose des modèles vidéo personnalisables et des capacités robustes de génération de texte à vidéo, rationalisant l'ensemble du processus de production pour une communication efficace lors des changements organisationnels.
Quelles capacités innovantes de vidéos de formation AI HeyGen propose-t-il ?
HeyGen utilise une AI avancée pour produire des vidéos de formation AI dynamiques mettant en vedette des avatars AI réalistes qui servent de porte-parole AI. Cela inclut une génération sophistiquée de voix off et des capacités de génération de sous-titres AI, rendant le contenu de formation complexe engageant et accessible pour la formation des employés.
HeyGen peut-il aider les organisations à gérer le changement organisationnel avec la vidéo ?
Absolument, HeyGen renforce la communication de leadership pour gérer le changement organisationnel en permettant la création rapide de messages vidéo cohérents et de marque. Avec des fonctionnalités telles que les contrôles de marque et les voix off multilingues, les organisations peuvent assurer un déploiement stratégique clair et un alignement culturel à travers des équipes diversifiées.
HeyGen propose-t-il des solutions pour les voix off multilingues dans les communications d'entreprise ?
Oui, HeyGen offre des voix off multilingues robustes pour garantir que vos communications d'entreprise résonnent à l'échelle mondiale. Cette capacité, alimentée par une génération avancée de voix off, est cruciale pour un déploiement stratégique efficace et favoriser le changement culturel en délivrant des messages dans plusieurs langues.