Créer des Vidéos de Promotion de Programmes de Certification
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles époustouflantes pour vos programmes de certification en utilisant la fonction Texte-en-vidéo à partir d'un script pour augmenter les inscriptions et l'engagement.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Produisez un spot concis de 30 secondes conçu pour les professionnels en milieu de carrière occupés cherchant à se requalifier ou à améliorer leurs compétences rapidement sans perturber leur emploi du temps. La vidéo doit adopter un style rapide et informatif avec une narration claire et des graphismes épurés, en exploitant la capacité de HeyGen à transformer un texte en vidéo à partir d'un script pour transmettre efficacement les principaux avantages du programme comme "l'apprentissage pratique" et son impact significatif sur les compétences en "Marketing".
Imaginez un récit de 60 secondes destiné aux personnes recherchant des programmes de certification spécialisés approfondis et aux décideurs en formation d'entreprise. Cette vidéo explicative et autoritaire utilisera des superpositions d'animations élégantes et une voix off professionnelle pour démontrer des concepts complexes de manière simple, en utilisant les modèles et scènes de HeyGen pour construire une narration visuellement riche qui positionne le programme comme une ressource de premier plan pour la création de "Vidéos Promotionnelles" pour les "Vidéos de Formation".
Créez un montage de témoignages engageant de 45 secondes pour séduire les apprenants sceptiques cherchant une validation avant de s'engager dans un programme. La vidéo doit avoir une esthétique authentique et chaleureuse avec des voix off authentiques d'étudiants réussis, complétées par la génération de voix off de HeyGen pour une narration introductive claire et des sous-titres pour l'accessibilité, se terminant par un "Appel à l'Action" fort pour le partage sur les "Réseaux Sociaux".
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Annonces de Programme Performantes.
Produisez rapidement des vidéos promotionnelles percutantes en utilisant l'AI pour attirer les candidats idéaux pour vos programmes de certification.
Engagez les Audiences avec des Vidéos Sociales.
Créez facilement des vidéos et des clips captivants pour les réseaux sociaux afin de promouvoir efficacement vos programmes de certification et d'élargir votre portée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos promotionnelles ?
Les outils alimentés par l'AI de HeyGen simplifient la création de vidéos promotionnelles en vous permettant de générer du contenu engageant à partir d'un simple script, avec des modèles professionnels et des avatars AI, réduisant considérablement le temps de production vidéo pour un marketing efficace.
HeyGen peut-il aider à promouvoir efficacement notre programme de certification sur les réseaux sociaux ?
Oui, HeyGen est un excellent créateur de vidéos promotionnelles pour les programmes de certification. Vous pouvez rapidement créer des vidéos convaincantes avec une image de marque personnalisable, idéales pour le marketing sur les réseaux sociaux, garantissant que vos programmes de certificats partageables atteignent un public plus large avec des appels à l'action clairs.
Quel type d'animations et de fonds vidéo HeyGen propose-t-il pour les vidéos de formation ?
HeyGen offre une riche sélection de modèles, de scènes et d'éléments de bibliothèque multimédia pour améliorer vos vidéos de formation. Vous pouvez facilement intégrer des arrière-plans vidéo dynamiques et des animations subtiles pour rendre votre création de contenu plus engageante et visuellement attrayante pour votre public.
Comment HeyGen convertit-il un script en une vidéo complète avec des avatars AI et des voix off ?
HeyGen utilise des outils avancés alimentés par l'AI pour transformer votre script écrit en une vidéo complète. Il vous suffit d'entrer votre texte, de choisir parmi une gamme diversifiée d'avatars AI, et HeyGen générera des voix off au son naturel, donnant vie à votre production vidéo de manière fluide.