Créez des Vidéos de Mise à Jour du PDG avec l'AI

Élevez votre Récit d'Entreprise et améliorez la Communication avec les Parties Prenantes avec des vidéos professionnelles, créées facilement à l'aide de modèles personnalisables.

477/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une "vidéo du PDG" concise de 45 secondes destinée aux investisseurs et partenaires clés, résumant les réalisations trimestrielles et la direction stratégique. L'esthétique visuelle doit être soignée et axée sur les données, intégrant des graphiques épurés et un ton audio autoritaire mais accessible, en utilisant les "Modèles & scènes" de HeyGen pour garantir une présentation cohérente et percutante de "Récit d'entreprise".
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo convaincante de 30 secondes sur le "branding et le leadership éclairé" pour les pairs de l'industrie et les clients potentiels, abordant une tendance actuelle du marché. La vidéo doit avoir un style visuel moderne et concis, avec une voix engageante et articulée, utilisant efficacement la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer les idées écrites en contenu dynamique, en mettant l'accent sur des messages rapides et percutants.
Exemple de Prompt 3
Créez un segment de 75 secondes sur les "meilleures pratiques pour créer des vidéos de PDG" destiné à tous les employés, expliquant les nouvelles initiatives à l'échelle de l'entreprise. Le style visuel et audio doit être authentique, transparent et très informatif, garantissant la clarté du discours et une accessibilité totale en incorporant des "Sous-titres/légendes" pour un public mondial, renforçant la communication ouverte.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Mise à Jour du PDG

Produisez sans effort des vidéos professionnelles de mise à jour du PDG pour engager les parties prenantes et partager les messages clés de l'entreprise, en utilisant l'AI pour une communication d'entreprise percutante.

1
Step 1
Créez Votre Script et Choisissez Votre Avatar
Commencez par rédiger votre message. Ensuite, sélectionnez un **avatar AI** réaliste pour délivrer votre script, garantissant une présentation professionnelle et engageante sans besoin de studio.
2
Step 2
Sélectionnez un Modèle Personnalisable
Améliorez l'attrait visuel de votre vidéo et maintenez la cohérence de la marque. **Utilisez des modèles personnalisables** pour structurer votre mise à jour, garantissant que votre message est clair et aligné avec le branding de votre entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels Engagés et des Sous-titres
Enrichissez votre mise à jour du PDG avec des médias pertinents. Générez facilement des **sous-titres/légendes** précis pour renforcer l'accessibilité et garantir que votre message atteigne efficacement un public plus large.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre mise à jour perfectionnée, utilisez les fonctionnalités de **redimensionnement et d'exportation de format** de HeyGen pour rendre votre vidéo dans le format souhaité, la rendant prête pour une distribution fluide à vos parties prenantes sur diverses plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorez la Communication Interne & la Rétention

.

Améliorez l'engagement des employés et la rétention d'informations en transformant les mises à jour critiques du PDG en communications vidéo dynamiques et alimentées par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il améliorer les vidéos de mise à jour du PDG pour la Communication avec les Parties Prenantes ?

HeyGen permet aux dirigeants de créer efficacement des vidéos de mise à jour du PDG captivantes, favorisant une forte Communication avec les Parties Prenantes et un Récit d'Entreprise. Avec des modèles personnalisables et des avatars AI, il simplifie la création de contenu professionnel, garantissant que votre message résonne efficacement.

Quelles capacités AI HeyGen offre-t-il pour créer des vidéos de PDG engageantes ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et des voix off AI pour donner vie à vos vidéos de PDG. Cela permet la création de vidéos à partir d'un script, générant des présentations réalistes sans avoir besoin de tournage traditionnel.

HeyGen soutient-il le branding et le leadership éclairé dans les mises à jour du PDG ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'intégrer votre logo, vos couleurs de marque et vos polices personnalisées dans vos vidéos de mise à jour du PDG. Cela assure une forte cohérence de marque et renforce votre leadership éclairé dans tout le contenu vidéo.

Comment HeyGen simplifie-t-il la création de Modèles de Vidéos de Mise à Jour du PDG ?

HeyGen rationalise la production vidéo avec une gamme de modèles personnalisables et un éditeur vidéo convivial. Vous pouvez facilement adapter des Modèles de Vidéos de Mise à Jour du PDG préconçus ou créer les vôtres, avec des sous-titres et des éléments de post-production.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo