Créez des Vidéos de Messages du PDG qui Élévent Votre Marque
Renforcez la confiance et l'engagement grâce à une communication efficace et un leadership éclairé. Concevez votre message sans effort avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Créez une vidéo de 60 secondes pour le PDG destinée aux clients externes et aux investisseurs potentiels, conçue pour renforcer la marque et établir un leadership éclairé. Le style visuel et audio doit être soigné, corporatif et autoritaire, en intégrant des supports de haute qualité de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour illustrer les réalisations clés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une livraison claire et percutante.
Créez une vidéo exécutive convaincante de 30 secondes pour les clients existants et les abonnés des réseaux sociaux, centrée sur l'engagement des clients. Le style visuel doit être engageant et personnel, avec des superpositions de texte dynamiques à l'écran, associées à un ton audio énergique et amical. Assurez une accessibilité et un impact maximum en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen.
Développez une vidéo d'entreprise de 90 secondes pour les nouvelles recrues et les équipes mondiales, en mettant l'accent sur la communication avec les employés et le storytelling de l'entreprise. Le style visuel doit être accueillant et informatif, intégrant des éléments de marque cohérents de l'entreprise à travers les modèles et scènes de HeyGen, avec une narration audio claire et concise. Cette vidéo vise à introduire les valeurs et la culture de l'entreprise.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Créez des Messages Exécutifs Inspirants.
Développez des vidéos de PDG percutantes pour inspirer les équipes et les parties prenantes, favorisant le leadership éclairé et une culture d'entreprise forte avec un storytelling engageant.
Améliorez la Communication Interne et l'Engagement des Employés.
Produisez des communications internes convaincantes du PDG pour informer et engager les employés, renforçant la culture d'entreprise et favorisant une main-d'œuvre connectée.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de messages du PDG ?
HeyGen vous permet de créer des "vidéos de messages du PDG" captivantes de manière efficace en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une vidéo professionnelle, simplifiant considérablement vos efforts de "communication efficace".
Quels avantages HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos exécutives convaincantes ?
HeyGen offre des avantages significatifs pour créer des "vidéos exécutives" de haute qualité, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off puissante. Cela permet un "storytelling" clair et renforce le "branding" de votre organisation sans tournage complexe.
HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour le contenu vidéo d'entreprise ?
Absolument. HeyGen offre des contrôles de "branding" robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des modèles personnalisés dans vos projets de "vidéo d'entreprise". Cela garantit une identité visuelle cohérente et renforce votre "leadership éclairé".
Comment HeyGen aide-t-il à maximiser l'impact du message d'un PDG pour l'engagement du public ?
HeyGen aide à maximiser l'impact d'un "message du PDG" en activant des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect. Ces outils garantissent que votre vidéo est accessible et optimisée pour diverses plateformes, améliorant à la fois "l'engagement des clients" et la "communication avec les employés" internes.