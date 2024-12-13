Créez des Vidéos de Messages du PDG qui Élévent Votre Marque

Renforcez la confiance et l'engagement grâce à une communication efficace et un leadership éclairé. Concevez votre message sans effort avec le texte-à-vidéo de HeyGen à partir d'un script.

436/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo de 60 secondes pour le PDG destinée aux clients externes et aux investisseurs potentiels, conçue pour renforcer la marque et établir un leadership éclairé. Le style visuel et audio doit être soigné, corporatif et autoritaire, en intégrant des supports de haute qualité de la bibliothèque multimédia de HeyGen pour illustrer les réalisations clés. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une livraison claire et percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo exécutive convaincante de 30 secondes pour les clients existants et les abonnés des réseaux sociaux, centrée sur l'engagement des clients. Le style visuel doit être engageant et personnel, avec des superpositions de texte dynamiques à l'écran, associées à un ton audio énergique et amical. Assurez une accessibilité et un impact maximum en utilisant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Développez une vidéo d'entreprise de 90 secondes pour les nouvelles recrues et les équipes mondiales, en mettant l'accent sur la communication avec les employés et le storytelling de l'entreprise. Le style visuel doit être accueillant et informatif, intégrant des éléments de marque cohérents de l'entreprise à travers les modèles et scènes de HeyGen, avec une narration audio claire et concise. Cette vidéo vise à introduire les valeurs et la culture de l'entreprise.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Messages du PDG

Concevez des messages de PDG captivants sans effort avec HeyGen. Transformez votre vision en vidéos de haute qualité et de marque pour vous connecter avec votre public et renforcer le leadership éclairé.

1
Step 1
Créez Votre Script avec un Avatar AI
Rédigez votre message de PDG percutant. Utilisez les avatars AI de HeyGen pour transformer votre script en une vidéo professionnelle, garantissant que votre message est délivré clairement et de manière cohérente.
2
Step 2
Appliquez l'Identité Visuelle de Votre Marque
Personnalisez votre vidéo en appliquant les contrôles de branding de HeyGen, y compris les logos et couleurs de votre entreprise, pour renforcer votre image de marque et votre image d'entreprise.
3
Step 3
Ajoutez des Sous-titres Clairs pour l'Accessibilité
Améliorez la communication efficace et atteignez un public plus large en ajoutant facilement des sous-titres/captions précis à votre message du PDG dans HeyGen.
4
Step 4
Exportez pour une Distribution Multi-Plateforme
Préparez vos vidéos exécutives pour diverses plateformes en utilisant le redimensionnement des ratios d'aspect et les options d'exportation de HeyGen, garantissant un affichage optimal et une large distribution.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Amplifiez les Messages du PDG sur les Réseaux Sociaux

.

Transformez rapidement les messages du PDG en vidéos engageantes pour les réseaux sociaux, élargissant la portée et stimulant l'engagement des clients externes et le branding.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de messages du PDG ?

HeyGen vous permet de créer des "vidéos de messages du PDG" captivantes de manière efficace en utilisant des avatars AI et des capacités de texte-à-vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et HeyGen génère une vidéo professionnelle, simplifiant considérablement vos efforts de "communication efficace".

Quels avantages HeyGen offre-t-il pour produire des vidéos exécutives convaincantes ?

HeyGen offre des avantages significatifs pour créer des "vidéos exécutives" de haute qualité, y compris des avatars AI réalistes et une génération de voix off puissante. Cela permet un "storytelling" clair et renforce le "branding" de votre organisation sans tournage complexe.

HeyGen prend-il en charge le branding et la personnalisation pour le contenu vidéo d'entreprise ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de "branding" robustes, vous permettant d'incorporer votre logo, vos couleurs de marque et des modèles personnalisés dans vos projets de "vidéo d'entreprise". Cela garantit une identité visuelle cohérente et renforce votre "leadership éclairé".

Comment HeyGen aide-t-il à maximiser l'impact du message d'un PDG pour l'engagement du public ?

HeyGen aide à maximiser l'impact d'un "message du PDG" en activant des fonctionnalités comme les sous-titres automatiques et le redimensionnement des ratios d'aspect. Ces outils garantissent que votre vidéo est accessible et optimisée pour diverses plateformes, améliorant à la fois "l'engagement des clients" et la "communication avec les employés" internes.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo