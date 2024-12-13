Créez des Vidéos de Base CCPA : Améliorez la Formation à la Conformité

Simplifiez la formation à la conformité CCPA avec l'apprentissage visuel. Générez des vidéos de formation engageantes en utilisant des avatars AI.

467/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo explicative animée de 60 secondes destinée au grand public ou aux nouveaux employés, illustrant les "droits à la vie privée" individuels en vertu de la "California Consumer Privacy Act". Utilisez un style visuel engageant et illustratif avec des animations simples et une bande sonore positive et rassurante. Exploitez les "Avatars AI" de HeyGen pour présenter l'information de manière dynamique et claire.
Exemple de Prompt 2
Produisez un aperçu concis de 30 secondes sur la "formation à la conformité CCPA" spécifiquement pour les "équipes RH", en soulignant les actions et responsabilités critiques. Le style visuel doit être corporatif et efficace, utilisant des puces et des images professionnelles, accompagné d'une narration simple et professionnelle. Utilisez les "Modèles & scènes" diversifiés de HeyGen pour assembler rapidement une vidéo percutante et informative.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo persuasive de 50 secondes ciblant les cadres d'entreprise et les équipes juridiques, en soulignant l'importance cruciale d'une "production vidéo" efficace pour des initiatives complètes de "vidéo de formation CCPA". Le style visuel doit être autoritaire et percutant, incorporant des visuels de données ou des séquences d'archives puissantes, accompagnés d'une narration confiante et convaincante. Cette vidéo peut être créée efficacement en utilisant la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir de script" de HeyGen, transformant le contenu écrit en une présentation soignée.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Base CCPA

Produisez rapidement des vidéos de formation à la conformité CCPA informatives avec des outils alimentés par l'AI, assurant que votre équipe comprend les droits et réglementations de confidentialité cruciaux.

1
Step 1
Créez Votre Script Éducatif
Commencez par écrire ou coller votre contenu éducatif sur la conformité CCPA. La fonctionnalité Texte en vidéo à partir de script de HeyGen transformera votre texte en une narration parlée engageante pour votre vidéo de formation.
2
Step 2
Choisissez Votre Porte-parole AI
Améliorez l'engagement en sélectionnant un avatar AI professionnel pour présenter vos bases CCPA. Parcourez divers styles et choisissez le porte-parole parfait pour votre contenu pédagogique.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et des Voix Off
Enrichissez votre vidéo avec des visuels pertinents et assurez une communication claire. Utilisez la génération de voix off de HeyGen pour une narration au son naturel, et intégrez des médias d'archives pour améliorer la compréhension.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Une fois votre vidéo de formation CCPA terminée, finalisez-la en utilisant les options de redimensionnement et d'exportation d'aspect de HeyGen. Téléchargez votre vidéo de haute qualité pour une distribution facile à vos équipes RH ou employés.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Améliorer l'Engagement dans la Formation CCPA

.

Augmentez la participation des apprenants et la rétention des connaissances pour la formation à la conformité CCPA en utilisant un contenu vidéo dynamique alimenté par l'AI.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation à la conformité CCPA ?

HeyGen simplifie le processus de création de vidéos de formation à la conformité CCPA en utilisant l'AI. Avec la plateforme intuitive de HeyGen, vous pouvez utiliser des modèles prêts à l'emploi et des avatars AI pour transformer rapidement du texte en contenu d'apprentissage visuel engageant, idéal pour éduquer votre équipe sur les bases du CCPA.

Quels sont les principaux avantages d'utiliser des avatars AI dans HeyGen pour la formation CCPA ?

Les avatars AI de HeyGen offrent une présence professionnelle et cohérente à l'écran, améliorant l'expérience d'apprentissage visuel pour la formation CCPA. Ces porte-paroles AI délivrent l'information de manière claire et engageante, permettant une production vidéo efficace sans besoin de tournage traditionnel.

Puis-je personnaliser mes vidéos CCPA produites avec HeyGen pour correspondre à l'identité de mon organisation ?

Absolument. HeyGen offre des contrôles de marque robustes, vous permettant de personnaliser entièrement vos vidéos de formation CCPA avec le logo, les couleurs et d'autres éléments visuels de votre entreprise. Cela garantit que vos Vidéos de Base CCPA maintiennent une apparence cohérente et professionnelle qui s'aligne avec vos directives d'entreprise.

Quelles fonctionnalités de HeyGen sont les plus bénéfiques pour les équipes RH développant du contenu éducatif CCPA ?

Pour les équipes RH, HeyGen propose des fonctionnalités puissantes comme le Générateur de Texte en Vidéo Gratuit, les Voix Off AI, et une intégration facile des sous-titres. Ces outils permettent un développement rapide de vidéos de formation CCPA complètes sur des sujets comme la California Consumer Privacy Act et les droits à la vie privée, assurant une communication claire aux employés.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo