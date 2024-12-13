Créez des Vidéos de Formation en Restauration Rapidement et Facilement

Simplifiez l'intégration du personnel et améliorez la précision des commandes pour la restauration avec des vidéos de formation professionnelles, propulsées par les avatars AI de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo dynamique de 90 secondes démontrant l'expérience fluide de la commande en ligne pour la restauration, en mettant en avant l'efficacité du Gestionnaire de Livraison de Restauration, destinée aux propriétaires d'entreprises de restauration et aux équipes de vente. Cette vidéo doit présenter des visuels modernes et engageants montrant les interactions avec l'interface utilisateur, accompagnés d'une musique de fond entraînante. Utilisez les modèles et scènes de HeyGen pour créer une présentation soignée et percutante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo d'instruction informative de 2 minutes détaillant le processus d'extraction et d'analyse des Rapports de Production de Cuisine et de gestion des Comptes Clients, destinée aux responsables de cuisine, aux départements financiers et aux administrateurs. Le style visuel et audio doit être axé sur les données et autoritaire, en utilisant des graphiques clairs à l'écran pour représenter les rapports. Assurez l'accessibilité en incorporant les sous-titres/captions de HeyGen.
Exemple de Prompt 3
Concevez un guide pratique de 45 secondes sur l'utilisation de l'Interface du Chauffeur-Livreur pour des livraisons de restauration efficaces, destiné aux chauffeurs-livreurs et aux représentants du service client. La vidéo doit adopter un style de démonstration pratique et facile à suivre avec une narration encourageante, en se concentrant sur des étapes rapides et des meilleures pratiques. Utilisez le redimensionnement et les exports d'aspect-ratio de HeyGen pour optimiser la vidéo pour diverses plateformes.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Restauration

Produisez efficacement des vidéos de formation professionnelles pour vos opérations de restauration, de l'intégration du personnel à la démonstration de nouvelles fonctionnalités avec facilité.

1
Step 1
Créez Votre Script et Scène
Commencez par taper ou coller votre script de formation. Exploitez la fonctionnalité "Texte en vidéo à partir d'un script" pour générer automatiquement des scènes initiales, parfaites pour expliquer les fonctionnalités complexes de votre logiciel de restauration.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar AI et Visuels
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'"avatars AI" pour présenter votre contenu, rendant votre formation sur des sujets comme le traitement des commandes de restauration engageante et pertinente pour votre équipe.
3
Step 3
Générez la Voix Off et les Sous-titres
Utilisez la "Génération de voix off" pour une narration claire, en sélectionnant parmi diverses voix et langues pour répondre à vos besoins de formation. Cela rend les instructions complexes plus faciles à comprendre.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Formation
Finalisez votre vidéo de formation en restauration. Effectuez les ajustements nécessaires de "Redimensionnement et exports d'aspect-ratio" pour vous assurer qu'elle est parfaite sur toutes les plateformes lors de la guidance de votre équipe sur des processus tels que la commande en ligne pour la restauration.

Cas d'Utilisation

Produisez des Extraits de Formation Rapides

Créez rapidement des clips vidéo engageants pour l'apprentissage en micro ou des mises à jour rapides sur les nouveaux processus ou fonctionnalités logicielles de restauration.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider à créer des vidéos de formation en restauration efficacement ?

HeyGen utilise des avatars AI avancés et la capacité de transformer du texte en vidéo à partir d'un script pour simplifier la production de vidéos de formation professionnelles en restauration. Les entreprises peuvent rapidement transformer des scripts écrits en contenu visuel engageant, avec voix off et sous-titres, garantissant une instruction claire et cohérente pour le personnel.

HeyGen peut-il être utilisé pour générer du contenu pédagogique pour les plateformes logicielles de restauration ?

Oui, HeyGen est idéal pour développer des vidéos pédagogiques complètes pour diverses fonctionnalités logicielles de restauration. Utilisez notre vaste bibliothèque de médias et nos contrôles de marque pour démontrer comment gérer efficacement les devis de restauration, traiter les commandes de restauration ou naviguer dans d'autres aspects techniques de votre système choisi.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour personnaliser les vidéos de commande en ligne pour la restauration ?

HeyGen fournit des contrôles de marque robustes, y compris la possibilité d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque, garantissant que toutes les vidéos de commande en ligne pour la restauration s'alignent avec l'identité visuelle de votre entreprise. Vous pouvez également utiliser nos modèles et scènes pour créer des présentations dynamiques et professionnelles qui guident les clients de manière fluide à travers le processus de commande.

Comment HeyGen aide-t-il à produire des vidéos expliquant les nouvelles mises à jour logicielles de restauration ?

HeyGen vous permet de produire rapidement des vidéos claires et concises pour expliquer les nouvelles mises à jour logicielles de restauration en utilisant la génération de texte en vidéo et les capacités de voix off. Cela garantit que votre équipe et vos clients comprennent les nouvelles fonctionnalités, de la gestion des commandes de restauration à la génération de rapports complets, avec des aides visuelles de haute qualité et un message cohérent.

