Créez des Vidéos de Catalogage avec la Puissance de l'IA

Simplifiez votre flux de travail de gestion vidéo et automatisez la création de contenu. Utilisez les sous-titres de HeyGen pour une portée et une accessibilité accrues.

606/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Créez une vidéo instructive convaincante de 90 secondes destinée aux architectes de solutions d'entreprise et aux gestionnaires d'actifs numériques, démontrant l'intégration transparente de l'automatisation des flux de travail dans la gestion des actifs numériques. Adoptez une esthétique visuelle moderne et élégante avec des enregistrements d'écran et des superpositions animées, avec un avatar AI engageant guidant les spectateurs à travers les principaux avantages. Cette vidéo utilise efficacement les avatars AI de HeyGen pour présenter des solutions techniques complexes avec clarté et professionnalisme.
Exemple de Prompt 2
Développez une vidéo de formation complète de 2 minutes pour les spécialistes de la formation et du développement et les concepteurs d'apprentissage en entreprise, illustrant les meilleures pratiques pour saisir les métadonnées dans les nouveaux systèmes de catalogage afin d'améliorer les programmes de formation. Le style visuel et audio doit être éducatif et engageant, incorporant des instructions claires étape par étape et des exemples pratiques, avec les sous-titres de HeyGen assurant l'accessibilité et renforçant les termes clés pour une meilleure rétention.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo dynamique de 45 secondes pour la présentation de produits destinée aux chefs de produit et aux équipes marketing, promouvant une nouvelle plateforme de gestion vidéo conçue pour créer des vidéos de catalogage. Le style visuel doit être énergique et rapide, mettant en avant les principales fonctionnalités de l'interface utilisateur et les avantages pour l'utilisateur à travers des coupes rapides et des animations de texte à l'écran. Cette vidéo illustre la capacité de HeyGen à transformer un script détaillé en une narration visuelle percutante et engageante instantanément.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Catalogage

Produisez efficacement des catalogues vidéo clairs et engageants pour vos produits ou actifs avec des solutions alimentées par l'IA, simplifiant la gestion vidéo et la gestion des actifs numériques.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Base
Choisissez un modèle vidéo professionnel ou commencez à partir d'une toile vierge pour commencer à créer vos vidéos de catalogage. Nos 'Modèles & scènes' diversifiés offrent un démarrage rapide.
2
Step 2
Ajoutez Vos Détails de Catalogue
Saisissez les informations sur le produit ou les descriptions d'actifs directement dans le script. Améliorez l'engagement en choisissant parmi divers 'avatars AI' pour présenter votre contenu.
3
Step 3
Appliquez une Finition Professionnelle
Affinez votre vidéo avec des fonctionnalités telles que les 'Sous-titres' pour l'accessibilité, garantissant que les détails de votre produit sont clairement communiqués et professionnels.
4
Step 4
Exportez et Distribuez
Finalisez votre vidéo de catalogage en utilisant le 'Redimensionnement & exportation des ratios d'aspect' pour diverses plateformes. Intégrez sans effort vos nouveaux actifs vidéo dans votre flux de travail pour une distribution efficace.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Générez des Vidéos Engagantes pour les Réseaux Sociaux

.

Générez rapidement et cataloguez des vidéos engageantes pour les réseaux sociaux afin de maintenir une bibliothèque de contenu dynamique et consultable.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de catalogage avec l'IA ?

HeyGen utilise une IA avancée pour automatiser la création de vidéos de catalogage de haute qualité à partir de scripts textuels, simplifiant considérablement votre flux de travail. Vous pouvez rapidement générer du contenu vidéo professionnel en utilisant des avatars AI et des modèles vidéo personnalisables, réduisant drastiquement le temps et l'effort de production pour une gestion vidéo efficace.

Quelles fonctionnalités alimentées par l'IA HeyGen offre-t-il pour une gestion robuste des actifs vidéo ?

HeyGen propose des solutions robustes alimentées par l'IA, y compris des avatars AI réalistes et des acteurs vocaux AI dynamiques, pour améliorer votre contenu vidéo pour une gestion efficace des actifs numériques. Son générateur de sous-titres AI ajoute automatiquement des sous-titres, améliorant ainsi l'accessibilité et la recherche pour vos besoins de catalogage vidéo.

HeyGen prend-il en charge des capacités avancées pour organiser et gérer le contenu vidéo ?

Bien que HeyGen se concentre principalement sur la création de vidéos de catalogage de haute qualité, il permet une gestion vidéo efficace en facilitant l'harmonisation de la marque et la génération de contenu. Cette base permet une meilleure intégration dans vos systèmes de gestion des actifs numériques existants où des métadonnées complètes peuvent être appliquées pour une organisation supérieure et une automatisation des flux de travail.

Pourquoi les entreprises devraient-elles choisir HeyGen pour leurs solutions de vidéos de catalogage alimentées par l'IA ?

HeyGen permet aux entreprises de créer rapidement des vidéos de catalogage professionnelles à grande échelle en utilisant une IA avancée, augmentant considérablement l'engagement et l'efficacité. Avec son interface intuitive et ses puissantes solutions de catalogage alimentées par l'IA, HeyGen vous aide à produire des vidéos convaincantes qui présentent efficacement vos produits et services pour stimuler l'engagement des ventes.

