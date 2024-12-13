3

Step 3

Ajoutez des Visuels et du Branding

Améliorez vos vidéos de formation avec des visuels personnalisés, de la musique de fond, et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/support de stock. Utilisez les contrôles de branding de votre organisation pour appliquer des logos et des couleurs, garantissant que tous les matériaux de formation s'alignent avec votre identité d'entreprise et offrent une formation professionnelle en gestion de cas.