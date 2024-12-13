Créez des Vidéos de Formation en Gestion de Cas Sans Effort

Produisez rapidement des formations en ligne engageantes basées sur l'ordinateur en utilisant des avatars AI pour simplifier votre flux de travail.

495/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo de 60 secondes basée sur des scénarios ciblant les gestionnaires de cas expérimentés, détaillant les meilleures pratiques pour maintenir l'intégrité des données lors du traitement des entrées du programme WIOA. Le style visuel doit être engageant et pratique, utilisant des mises en évidence de texte à l'écran, et l'audio doit être clair et concis. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité tout au long de ces matériaux de formation essentiels.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo de démonstration pratique de 75 secondes destinée aux superviseurs de gestion de cas, illustrant comment générer efficacement des rapports complexes pour le programme SNAP. Cette formation en ligne basée sur l'ordinateur doit avoir un style visuel informatif et concis, mettant en avant l'application pratique avec des graphiques dynamiques, et un audio encourageant et optimiste. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu professionnel et percutant.
Exemple de Prompt 3
Concevez une courte vidéo de 80 secondes pour tout le personnel de gestion de cas, mettant l'accent sur les protocoles de sécurité clés et la gestion efficace des comptes utilisateurs dans le cadre de leur formation continue en gestion de cas. Le style visuel doit être autoritaire mais accessible, utilisant des infographies claires et des points à puces pour les points clés, complété par un style audio amical et rassurant. Assurez une accessibilité mondiale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ce guide de formation crucial.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Formation en Gestion de Cas

Produisez sans effort des formations en ligne engageantes basées sur l'ordinateur pour la gestion de cas avec les puissants outils de création vidéo de HeyGen, garantissant des instructions claires et précises sur le produit.

1
Step 1
Créez Votre Script de Formation
Commencez par rédiger ou coller votre script complet, décrivant les étapes clés pour une formation efficace en gestion de cas. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer instantanément votre contenu en une présentation visuelle dynamique. Cela garantit des instructions précises sur le produit pour vos vidéos de formation.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une large gamme d'avatars AI pour servir de votre instructeur virtuel. Sélectionnez un avatar professionnel qui représente le mieux votre marque et votre voix pour vos formations en ligne basées sur l'ordinateur, améliorant l'engagement et la cohérence de vos matériaux de formation.
3
Step 3
Ajoutez des Visuels et du Branding
Améliorez vos vidéos de formation avec des visuels personnalisés, de la musique de fond, et des images pertinentes de la bibliothèque de médias/support de stock. Utilisez les contrôles de branding de votre organisation pour appliquer des logos et des couleurs, garantissant que tous les matériaux de formation s'alignent avec votre identité d'entreprise et offrent une formation professionnelle en gestion de cas.
4
Step 4
Exportez pour Distribution
Finalisez votre vidéo de formation en gestion de cas en révisant tout le contenu. Ensuite, redimensionnez et exportez votre vidéo terminée dans le format souhaité, prête pour un téléchargement sans faille sur des plateformes comme Element LMS ou pour une distribution en tant que guide de formation complet.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Simplifier les Sujets Complexes de Gestion de Cas

.

Transformez des concepts complexes de gestion de cas en vidéos de formation claires et faciles à comprendre, améliorant la compréhension et les résultats éducatifs pour le personnel.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en gestion de cas ?

HeyGen simplifie la production de "vidéos de formation en gestion de cas" en convertissant le "texte en vidéo" avec des "avatars AI" réalistes et la "génération de voix off". Cela vous permet de développer rapidement des "vidéos de formation" engageantes sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences spécialisées en montage vidéo.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les formations en ligne basées sur l'ordinateur ?

HeyGen propose des "avatars AI", des "sous-titres/captions", et une large gamme de "modèles et scènes" pour rendre vos "formations en ligne basées sur l'ordinateur" plus dynamiques et accessibles. Ces outils aident à créer des "matériaux de formation" professionnels qui maintiennent l'engagement des apprenants.

HeyGen peut-il être utilisé pour développer des matériaux de formation complets pour des programmes spécifiques comme WIOA ou SNAP ?

Absolument, HeyGen est idéal pour créer des "matériaux de formation" détaillés pour des programmes tels que "WIOA", "Programme SNAP", ou "Programme Choices". Vous pouvez facilement générer des "vidéos de formation" à partir de scripts, incorporer la "génération de voix off", et utiliser la "bibliothèque de médias/support de stock" pour fournir des instructions claires pour la "navigation système" et la "génération de rapports".

Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation pour divers guides de formation et aides de bureau ?

HeyGen garantit que vos "guides de formation" et "aides de bureau" conservent une apparence professionnelle cohérente grâce à des "contrôles de branding" robustes pour les logos et les couleurs. Vous pouvez personnaliser les "modèles et scènes" et utiliser le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour adapter parfaitement vos "vidéos de formation" à toute plateforme ou format.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo