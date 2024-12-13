Créez des Vidéos de Formation en Gestion de Cas Sans Effort
Produisez rapidement des formations en ligne engageantes basées sur l'ordinateur en utilisant des avatars AI pour simplifier votre flux de travail.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo de 60 secondes basée sur des scénarios ciblant les gestionnaires de cas expérimentés, détaillant les meilleures pratiques pour maintenir l'intégrité des données lors du traitement des entrées du programme WIOA. Le style visuel doit être engageant et pratique, utilisant des mises en évidence de texte à l'écran, et l'audio doit être clair et concis. Exploitez la génération de voix off de HeyGen pour garantir une narration cohérente et de haute qualité tout au long de ces matériaux de formation essentiels.
Créez une vidéo de démonstration pratique de 75 secondes destinée aux superviseurs de gestion de cas, illustrant comment générer efficacement des rapports complexes pour le programme SNAP. Cette formation en ligne basée sur l'ordinateur doit avoir un style visuel informatif et concis, mettant en avant l'application pratique avec des graphiques dynamiques, et un audio encourageant et optimiste. Employez les modèles et scènes de HeyGen pour assembler rapidement un contenu professionnel et percutant.
Concevez une courte vidéo de 80 secondes pour tout le personnel de gestion de cas, mettant l'accent sur les protocoles de sécurité clés et la gestion efficace des comptes utilisateurs dans le cadre de leur formation continue en gestion de cas. Le style visuel doit être autoritaire mais accessible, utilisant des infographies claires et des points à puces pour les points clés, complété par un style audio amical et rassurant. Assurez une accessibilité mondiale en utilisant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen pour ce guide de formation crucial.
Création Vidéo Native par Prompt
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Élargir la Formation en Gestion de Cas à l'Échelle Mondiale.
Produisez efficacement de nombreuses vidéos de formation en gestion de cas, élargissant la portée à un public mondial et assurant un apprentissage cohérent à travers les régions.
Améliorer l'Engagement et la Rétention de la Formation.
Exploitez l'AI pour créer des vidéos de formation interactives et visuellement attrayantes, augmentant significativement l'engagement des apprenants et la rétention des connaissances pour les gestionnaires de cas.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il simplifier la création de vidéos de formation en gestion de cas ?
HeyGen simplifie la production de "vidéos de formation en gestion de cas" en convertissant le "texte en vidéo" avec des "avatars AI" réalistes et la "génération de voix off". Cela vous permet de développer rapidement des "vidéos de formation" engageantes sans avoir besoin d'équipements complexes ou de compétences spécialisées en montage vidéo.
Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour améliorer les formations en ligne basées sur l'ordinateur ?
HeyGen propose des "avatars AI", des "sous-titres/captions", et une large gamme de "modèles et scènes" pour rendre vos "formations en ligne basées sur l'ordinateur" plus dynamiques et accessibles. Ces outils aident à créer des "matériaux de formation" professionnels qui maintiennent l'engagement des apprenants.
HeyGen peut-il être utilisé pour développer des matériaux de formation complets pour des programmes spécifiques comme WIOA ou SNAP ?
Absolument, HeyGen est idéal pour créer des "matériaux de formation" détaillés pour des programmes tels que "WIOA", "Programme SNAP", ou "Programme Choices". Vous pouvez facilement générer des "vidéos de formation" à partir de scripts, incorporer la "génération de voix off", et utiliser la "bibliothèque de médias/support de stock" pour fournir des instructions claires pour la "navigation système" et la "génération de rapports".
Comment HeyGen soutient-il le branding et la personnalisation pour divers guides de formation et aides de bureau ?
HeyGen garantit que vos "guides de formation" et "aides de bureau" conservent une apparence professionnelle cohérente grâce à des "contrôles de branding" robustes pour les logos et les couleurs. Vous pouvez personnaliser les "modèles et scènes" et utiliser le "redimensionnement et exportation des ratios d'aspect" pour adapter parfaitement vos "vidéos de formation" à toute plateforme ou format.