Améliorez la rétention des aidants et offrez des parcours d'apprentissage spécialisés plus rapidement en utilisant des avatars AI pour un contenu engageant et personnalisé.

Produisez une vidéo dynamique de 90 secondes destinée aux agences de soins, illustrant comment créer des cours personnalisés engageants. Adoptez une esthétique visuelle vibrante avec des transitions de scènes fluides et divers avatars AI simulant des scénarios réels. Soulignez la puissance des scènes personnalisables de HeyGen pour la formation basée sur des scénarios, permettant aux utilisateurs d'adapter le contenu spécifiquement à leurs besoins uniques.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo informative de 2 minutes pour les administrateurs et les responsables de la conformité, expliquant comment intégrer des vidéos de formation générées par AI dans leur système de gestion de l'apprentissage existant. La vidéo doit adopter un style visuel formel et axé sur les données, avec des avatars AI professionnels articulant les points clés de conformité réglementaire. Montrez comment les sous-titres/captions de HeyGen garantissent l'accessibilité et le respect des normes dans tous les cours en ligne.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo concise de 75 secondes pour les départements RH axée sur l'amélioration de la rétention des aidants grâce à une formation en ligne accessible. Utilisez un style visuel empathique avec des tons chauds et des décors variés, renforcé par une voix off rassurante. Illustrez comment la génération de voix off robuste de HeyGen soutient les voix off multilingues, rendant la formation essentielle accessible à un public plus large d'aidants, augmentant ainsi l'engagement et la rétention.
Création Vidéo Native par Prompt

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Formation pour Aidants

Révolutionnez l'éducation des aidants avec l'AI. Produisez facilement du contenu vidéo engageant et personnalisable pour améliorer l'apprentissage et la rétention au sein de votre équipe.

1
Step 1
Sélectionnez Votre Avatar AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d'avatars AI réalistes pour servir d'instructeur à l'écran, assurant une présence professionnelle et engageante pour votre formation.
2
Step 2
Rédigez Votre Script de Formation
Saisissez votre contenu de formation détaillé basé sur du texte. Notre plateforme convertit instantanément votre script en séquences vidéo dynamiques grâce à la technologie de texte-à-vidéo.
3
Step 3
Appliquez des Scènes Personnalisées
Personnalisez votre formation pour aidants en sélectionnant parmi divers modèles et scènes personnalisables, alignant parfaitement les visuels avec le contenu de votre cours.
4
Step 4
Exportez Votre Formation
Finalisez vos vidéos de formation professionnelles et exportez-les dans divers formats d'aspect, garantissant un affichage optimal sur toutes vos plateformes d'apprentissage choisies.

Maximisez l'Engagement et la Rétention de la Formation

Utilisez des avatars AI et des éléments interactifs pour créer une formation pour aidants basée sur des scénarios dynamiques qui améliore l'engagement d'apprentissage et réduit le turnover.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen facilite-t-il la création de vidéos de formation générées par AI pour les aidants ?

HeyGen vous permet de créer rapidement des vidéos de formation de haute qualité générées par AI en transformant des scripts en contenu dynamique avec des avatars AI réalistes et des voix off multilingues. Ce contenu vidéo piloté par AI simplifie le processus de production pour une formation en ligne complète des aidants.

HeyGen peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de l'apprentissage existants pour des cours personnalisés pour les aidants ?

Absolument. HeyGen prend en charge une intégration transparente pour télécharger des cours personnalisés et gérer votre contenu de formation en ligne pour les aidants au sein de votre système de gestion de l'apprentissage existant. Cela garantit un déploiement et un suivi efficaces de vos modules de formation pilotés par AI à travers votre organisation.

Quelles fonctionnalités techniques garantissent l'accessibilité dans les vidéos de formation pour aidants de HeyGen ?

HeyGen offre des fonctionnalités techniques cruciales comme les sous-titres automatisés et des voix off multilingues complètes, rendant vos vidéos de formation pour aidants accessibles à une main-d'œuvre diversifiée. Notre plateforme prend également en charge l'apprentissage compatible avec les mobiles, garantissant que vos cours peuvent être accessibles depuis n'importe quel appareil.

Comment HeyGen peut-il optimiser la production de vidéos de formation pour aidants en format court pour un apprentissage spécialisé ?

HeyGen vous permet de produire efficacement des vidéos engageantes et en format court pour des parcours d'apprentissage spécialisés et une formation basée sur des scénarios en utilisant des scènes personnalisables. Cela accélère la création de contenu, permettant un déploiement plus rapide d'une formation en ligne efficace pour les aidants tout en maintenant une haute qualité.

