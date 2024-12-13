Créez des Vidéos de Parcours de Carrière Facilement

Réalisez facilement des vidéos captivantes de parcours de carrière. Détaillez les tâches spécifiques, les environnements de travail et l'éducation requise en utilisant la fonction Texte en vidéo à partir d'un script de HeyGen.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes spécifiquement pour les diplômés universitaires, offrant un aperçu approfondi de "détails de carrière" spécifiques. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des statistiques et des études de cas, accompagné d'une voix off claire et articulée. Utilisez la fonction "Texte en vidéo à partir d'un script" de HeyGen pour transformer efficacement des scripts détaillés en segments soignés qui expliquent "l'éducation requise" et les "environnements de travail" typiques.
Exemple de Prompt 2
Créez une courte vidéo inspirante de 30 secondes conçue pour engager les jeunes adultes qui explorent des "carrières" non traditionnelles. L'esthétique doit être dynamique et cinématographique, avec des coupes rapides et une musique entraînante, accompagnée d'une voix off émotionnelle qui raconte une histoire captivante. Concentrez-vous sur la présentation de "vidéos de parcours de carrière" uniques qui défient les voies conventionnelles, en utilisant la "Génération de voix off" de HeyGen pour ajouter un récit puissant.
Exemple de Prompt 3
Produisez une vidéo détaillée de 75 secondes pour les personnes envisageant une reconversion professionnelle, explorant les "types de travail connexes" dans un secteur spécifique. Adoptez un style visuel propre et professionnel avec un texte clair à l'écran et des exemples de "tâches", soutenus par une voix amicale et guidante. Assurez l'accessibilité et la clarté en utilisant la fonction "Sous-titres/captions" de HeyGen pour rendre les informations complexes facilement compréhensibles dans cette collection de vidéos.
Copiez le prompt
Collez dans la boîte de Création
Regardez votre vidéo prendre vie
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Créer des Vidéos de Parcours de Carrière

Générez rapidement des vidéos de parcours de carrière informatives et engageantes pour présenter divers rôles, tâches et l'éducation requise avec la plateforme vidéo AI de HeyGen.

1
Step 1
Créez Votre Script de Carrière
Définissez les principaux 'détails de carrière' pour votre parcours choisi, y compris les rôles, les responsabilités et les perspectives du secteur. Saisissez votre script dans HeyGen pour utiliser notre fonction Texte en vidéo à partir d'un script, transformant votre texte en paroles.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Présentateur AI
Choisissez parmi une gamme diversifiée d''avatars AI' pour représenter différents 'types de travail' ou professionnels du secteur. Ces avatars livreront votre script, donnant vie à votre vidéo de parcours de carrière avec une présence professionnelle.
3
Step 3
Appliquez des Améliorations Visuelles
Améliorez votre vidéo avec des éléments visuels qui mettent en avant 'l'éducation requise' et les environnements de travail. Utilisez les 'Contrôles de branding' de HeyGen pour ajouter le logo et les couleurs de votre organisation, assurant cohérence et professionnalisme.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Finalisez vos 'Vidéos de carrière' en révisant le contenu et en effectuant les derniers ajustements. Utilisez la fonction 'Redimensionnement & exportation des formats' de HeyGen pour télécharger votre vidéo dans le format souhaité, prête à être diffusée sur les plateformes.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Partagez des Informations sur les Carrières sur les Réseaux Sociaux

Produisez rapidement des clips vidéo engageants pour les réseaux sociaux, promouvant votre collection de vidéos de carrière et attirant de nouveaux apprenants.

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je créer facilement des vidéos de parcours de carrière avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer des vidéos de parcours de carrière captivantes sans effort. Utilisez des avatars AI et la fonction texte en vidéo à partir d'un script pour donner vie aux détails de carrière et aux différents types de travail, rendant le processus de création intuitif et efficace.

Quels types de contenu puis-je inclure dans les vidéos de carrière réalisées avec HeyGen ?

Avec HeyGen, vous pouvez enrichir vos vidéos de carrière en détaillant les tâches spécifiques, les environnements de travail et l'éducation requise pour diverses carrières. Améliorez votre message avec la génération de voix off professionnelle et des sous-titres/captions pour engager un public diversifié.

Puis-je personnaliser le branding pour ma collection de vidéos de secteurs professionnels ?

Absolument, HeyGen offre des contrôles de branding complets, vous permettant d'incorporer votre logo et vos couleurs de marque spécifiques dans vos vidéos de secteurs professionnels. Cela garantit une apparence cohérente et professionnelle à travers toute votre collection de vidéos.

HeyGen permet-il la création efficace de plusieurs vidéos de détails de carrière ?

Oui, HeyGen est conçu pour être évolutif, vous permettant de produire efficacement une liste de vidéos présentant divers détails de carrière. Exploitez les modèles et scènes, ainsi que le support de la bibliothèque multimédia, pour rationaliser la production de votre collection complète de vidéos.

