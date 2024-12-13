Créez des Vidéos de Parcours de Carrière qui Inspirent et Guident

Rationalisez la production vidéo et créez instantanément des vidéos de parcours de carrière captivantes en utilisant la conversion de texte en vidéo à partir d'un script.

414/2000

Vous n'aimez pas le résultat ?
Essayez l'un de ces prompts.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Produisez une vidéo engageante de 60 secondes démontrant comment créer des vidéos de parcours de carrière percutantes pour les jeunes professionnels cherchant à se démarquer dans leurs candidatures. Le style visuel doit être dynamique et professionnel, utilisant les avatars AI de HeyGen pour présenter des conseils clés et montrer divers rôles professionnels, le tout accompagné d'une musique de fond entraînante.
Exemple de Prompt 2
Créez une vidéo concise de 30 secondes inspirant les personnes envisageant un changement de carrière à explorer des voies non traditionnelles comme la création de contenu ou le freelancing. Le style visuel créatif et inspirant doit mélanger le support de la bibliothèque de médias/stock de HeyGen avec des éléments graphiques subtils, tout en présentant une voix empathique et des sous-titres clairs pour améliorer l'accessibilité.
Exemple de Prompt 3
Concevez une vidéo élégante de 45 secondes axée sur l'utilisation de vidéos courtes pour le personal branding, ciblant les entrepreneurs et les créateurs de marques personnelles qui souhaitent améliorer leur présence en ligne. L'esthétique moderne de la vidéo doit être construite en utilisant les modèles et scènes de HeyGen, offrant un ton confiant et autoritaire qui peut être facilement adapté pour diverses plateformes avec le redimensionnement et les exports de ratio d'aspect.
step previewstep preview
Copiez le prompt
step previewstep preview
Collez dans la boîte de Création
step previewstep preview
Regardez votre vidéo prendre vie
image de fond d'un visage robotiqueimage de fond d'un visage robotique

Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment Fonctionne la Création de Vidéos de Parcours de Carrière

Inspirez et informez en produisant facilement des vidéos de parcours de carrière engageantes avec des avatars AI et des outils professionnels, rendant les parcours complexes clairs et accessibles.

1
Step 1
Créez Votre Script
Commencez par écrire votre histoire de parcours de carrière. Utilisez la fonctionnalité de conversion de texte en vidéo de HeyGen pour transformer sans effort votre texte en contenu vidéo engageant, posant ainsi les bases de votre récit.
2
Step 2
Sélectionnez Votre Avatar et Voix
Donnez vie à votre histoire en choisissant parmi une gamme diversifiée d'avatars AI pour représenter votre récit. Associez-les à une voix off adaptée générée directement à partir de votre script pour une présentation professionnelle.
3
Step 3
Appliquez le Branding et les Visuels
Définissez l'esthétique de votre vidéo en utilisant les contrôles de branding pour incorporer votre logo et vos couleurs de marque. Vous pouvez également enrichir votre récit avec des visuels supplémentaires de la bibliothèque de médias.
4
Step 4
Exportez et Partagez Votre Vidéo
Une fois votre vidéo de parcours de carrière terminée, utilisez les options de redimensionnement de ratio d'aspect et d'exportation pour l'optimiser pour diverses plateformes. Générez des sous-titres pour l'accessibilité et partagez votre contenu soigné.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez la Croissance de Carrière avec des Vidéos Motivantes

.

Créez des vidéos convaincantes et motivantes qui encouragent les individus à explorer et poursuivre leurs parcours de carrière idéaux avec confiance.

background image

Questions Fréquemment Posées

Comment puis-je facilement créer des vidéos de parcours de carrière engageantes avec HeyGen ?

HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos de parcours de carrière engageantes en utilisant des avatars AI réalistes et la technologie de conversion de texte en vidéo. Il vous suffit d'entrer votre script, et regardez votre vidéo prendre vie sans production vidéo complexe, rendant la création vidéo accessible à tous.

Quelles fonctionnalités HeyGen offre-t-il pour la production vidéo professionnelle ?

HeyGen propose des fonctionnalités robustes pour la production vidéo professionnelle, y compris des modèles personnalisables, des contrôles de branding pour les logos et les couleurs, et une vaste bibliothèque de médias. Cela vous permet de produire des vidéos de haute qualité qui s'alignent avec l'esthétique et les normes professionnelles de votre marque.

HeyGen peut-il m'aider à produire des vidéos pour diverses plateformes en ligne ?

Oui, HeyGen prend en charge une production vidéo polyvalente avec le redimensionnement de ratio d'aspect et de multiples options d'exportation, garantissant que vos vidéos sont optimisées pour toute plateforme en ligne. De plus, les sous-titres automatiques améliorent l'accessibilité, rendant vos vidéos consommables par un public plus large.

À quelle vitesse puis-je générer une nouvelle vidéo avec HeyGen ?

HeyGen simplifie considérablement la création vidéo, vous permettant de générer des vidéos de haute qualité en quelques minutes. Ses capacités de conversion de texte en vidéo et de génération instantanée de voix off réduisent drastiquement le temps généralement passé sur le montage et la production vidéo traditionnels.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo