Créez des Vidéos de Mise en Avant de Salons de l'Emploi : Attirez les Meilleurs Talents
Simplifiez votre création vidéo et attirez les meilleurs talents en mettant en avant votre marque employeur avec des "Modèles & scènes" personnalisables.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo récapitulative informative de 45 secondes destinée aux recruteurs et aux parties prenantes internes, résumant les principaux succès et l'engagement des meilleurs talents lors de votre salon de l'emploi. Le style visuel doit être professionnel et épuré, incorporant des statistiques et des témoignages présentés avec une voix off claire et autoritaire. Exploitez la fonctionnalité de texte en vidéo de HeyGen pour transformer efficacement votre résumé écrit en une narration captivante, garantissant précision et cohérence dans votre message sur les efforts de recrutement.
Produisez une vidéo de recrutement engageante de 60 secondes destinée aux chercheurs d'emploi potentiels pour les prochains salons de l'emploi, racontant une histoire d'opportunité et de croissance au sein de votre entreprise. Adoptez une approche visuelle axée sur la narration avec un éclairage chaleureux et des images inspirantes d'employés épanouis, accompagnées d'une musique de fond optimiste et inspirante. Explorez les modèles et scènes de HeyGen pour lancer votre processus créatif, offrant un cadre structuré mais personnalisable pour présenter les parcours professionnels et attirer de futurs candidats.
Concevez une vidéo concise de 30 secondes pour créer des vidéos de mise en avant de salons de l'emploi, spécifiquement pour que les participants les partagent sur des plateformes professionnelles comme LinkedIn, mettant en avant leur expérience positive et encourageant les connexions. Cette vidéo doit présenter des coupes rapides de visages souriants et des points clés de l'entreprise, avec un texte à l'écran clair et facile à lire. Implémentez les sous-titres/captions de HeyGen pour garantir une accessibilité et un impact maximum même lorsqu'elle est visionnée sans son, faisant résonner votre message sur les opportunités auprès d'un public plus large.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Générez des Highlights Captivants pour les Réseaux Sociaux.
Produisez rapidement des récapitulatifs vidéo captivants de salons de l'emploi et des clips optimisés pour le partage sur les plateformes de réseaux sociaux.
Créez des Annonces Vidéo de Recrutement Impactantes.
Développez des vidéos de recrutement performantes à partir du contenu des salons de l'emploi pour attirer les meilleurs talents et renforcer votre marque employeur.
Questions Fréquemment Posées
Comment puis-je créer efficacement des vidéos de mise en avant de salons de l'emploi captivantes ?
HeyGen vous permet de créer facilement des vidéos professionnelles de mise en avant de salons de l'emploi et des vidéos de recrutement engageantes. Exploitez les outils AI et les modèles personnalisables pour transformer vos séquences d'événements en un Highlight Reel dynamique, mettant efficacement en avant la culture de votre entreprise et attirant les meilleurs talents.
Pourquoi un récapitulatif vidéo est-il essentiel pour l'engagement post-salon de l'emploi ?
Un récapitulatif vidéo vous aide à étendre la portée de votre salon de l'emploi, engageant les chercheurs d'emploi et renforçant votre marque employeur bien après l'événement. Partagez votre vidéo de recrutement sur les plateformes de réseaux sociaux et LinkedIn, en utilisant une narration captivante pour mettre en avant les moments clés et les opportunités.
Quelles options de personnalisation HeyGen offre-t-il pour ma vidéo récapitulative de salon de l'emploi ?
HeyGen offre une personnalisation étendue pour votre vidéo récapitulative, vous permettant d'adapter chaque détail à votre marque. Utilisez les contrôles de branding pour les logos et les couleurs, ajoutez des sous-titres captivants, et sélectionnez dans une riche bibliothèque multimédia pour correspondre parfaitement à la culture de votre entreprise et attirer les candidats idéaux.
Comment l'AI de HeyGen améliore-t-il la narration dans les vidéos de mise en avant de recrutement ?
Les outils AI avancés de HeyGen améliorent considérablement la narration dans votre vidéo de recrutement. Générez des récits engageants à partir de simples scripts, incorporez des avatars AI réalistes, et ajoutez des voix off professionnelles pour créer une expérience mémorable qui résonne avec les chercheurs d'emploi et met en avant vos valeurs uniques.