Créez facilement des vidéos d'exploration de carrière avec l'AI
Permettez aux étudiants d'explorer divers parcours professionnels avec des vidéos engageantes et des avatars AI.
Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.
Développez une vidéo informative de 45 secondes sur l'exploration de carrière pour les étudiants universitaires et les jeunes diplômés, en mettant l'accent sur des compétences prêtes à l'emploi dans le secteur technologique. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique de style documentaire avec des graphismes nets et une voix off professionnelle et informée. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences et des visuels pertinents de l'industrie, rendant le contenu authentique et percutant.
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur l'exploration de carrière destinée aux collégiens, mettant en avant des carrières passionnantes dans les STEM. L'esthétique visuelle doit être épurée, moderne et facilement compréhensible, utilisant des animations simples et une voix off amicale et claire. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant les concepts scientifiques complexes compréhensibles pour un jeune public.
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes sur l'exploration de carrière pour les personnes envisageant un changement de carrière, détaillant un parcours de transition réussi dans un domaine non traditionnel. Le style de la vidéo doit être personnel et authentique, ressemblant à une interview, avec un ton audio chaleureux et conversationnel. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort un récit écrit en une histoire visuelle captivante, illustrant les principaux parcours de carrière et les défis surmontés.
Moteur Créatif
Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail
Création Vidéo Native par Prompt
Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.
Génération Vidéo de Bout en Bout
Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.
Construit avec Structure et Intention
Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.
Cas d'Utilisation
Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.
Développez des vidéos complètes d'orientation professionnelle.
Produisez un contenu vidéo d'exploration de carrière étendu pour éduquer et guider un public plus large d'étudiants sur divers parcours professionnels.
Améliorez l'engagement dans l'exploration de carrière.
Augmentez l'intérêt et la rétention des étudiants dans les sujets d'exploration de carrière grâce à un contenu vidéo dynamique et interactif alimenté par l'AI.
Questions Fréquemment Posées
Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs et les organisations à créer des vidéos d'exploration de carrière pour les étudiants ?
HeyGen permet aux éducateurs et aux organisations de créer des vidéos d'exploration de carrière captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire des vidéos engageantes qui offrent des perspectives réelles sur divers parcours professionnels, guidant efficacement les étudiants vers des compétences prêtes à l'emploi.
Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos pour le contenu éducatif ?
HeyGen propose des outils AI robustes, y compris des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, pour simplifier considérablement le processus de création de vidéos pour le contenu éducatif. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout permet aux utilisateurs de transformer rapidement et efficacement des scripts écrits en vidéos professionnelles.
HeyGen peut-il générer des vidéos engageantes avec des fonctionnalités comme des voix off et des sous-titres pour l'orientation professionnelle ?
Absolument, HeyGen excelle dans la génération de vidéos engageantes complètes avec la génération de voix off professionnelle et l'ajout automatique de sous-titres/captions. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu d'orientation professionnelle est accessible et percutant, vous aidant à transmettre efficacement des histoires inspirantes sur divers parcours professionnels.
Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité et les besoins de sortie diversifiés pour les vidéos de parcours professionnels ?
HeyGen soutient les besoins de sortie diversifiés et l'accessibilité pour les vidéos de parcours professionnels grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre contenu atteint un public plus large. De plus, HeyGen propose le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour s'assurer que vos vidéos sont optimisées pour n'importe quelle plateforme.