Créez facilement des vidéos d'exploration de carrière avec l'AI

Permettez aux étudiants d'explorer divers parcours professionnels avec des vidéos engageantes et des avatars AI.

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète.

Exemple de Prompt 1
Développez une vidéo informative de 45 secondes sur l'exploration de carrière pour les étudiants universitaires et les jeunes diplômés, en mettant l'accent sur des compétences prêtes à l'emploi dans le secteur technologique. Cette vidéo doit adopter une approche visuelle dynamique de style documentaire avec des graphismes nets et une voix off professionnelle et informée. Exploitez la bibliothèque de médias/stock de HeyGen pour intégrer des séquences et des visuels pertinents de l'industrie, rendant le contenu authentique et percutant.
Exemple de Prompt 2
Produisez une vidéo concise de 30 secondes sur l'exploration de carrière destinée aux collégiens, mettant en avant des carrières passionnantes dans les STEM. L'esthétique visuelle doit être épurée, moderne et facilement compréhensible, utilisant des animations simples et une voix off amicale et claire. Assurez la clarté et l'accessibilité en incorporant la fonctionnalité de sous-titres/captions de HeyGen, rendant les concepts scientifiques complexes compréhensibles pour un jeune public.
Exemple de Prompt 3
Créez une vidéo inspirante de 50 secondes sur l'exploration de carrière pour les personnes envisageant un changement de carrière, détaillant un parcours de transition réussi dans un domaine non traditionnel. Le style de la vidéo doit être personnel et authentique, ressemblant à une interview, avec un ton audio chaleureux et conversationnel. Utilisez la capacité de texte-à-vidéo de HeyGen pour transformer sans effort un récit écrit en une histoire visuelle captivante, illustrant les principaux parcours de carrière et les défis surmontés.
Moteur Créatif

Pas d'Équipe. Pas de Montage. Juste Votre Agent Vidéo IA au Travail

Création Vidéo Native par Prompt

Agent est le premier moteur créatif conçu pour transformer un seul prompt en une vidéo complète. Vous décrivez l'idée. Agent retourne un actif entièrement construit et prêt à publier. Il n'est pas nécessaire d'écrire des scripts, de gérer des actifs ou d'assembler du contenu manuellement.

Génération Vidéo de Bout en Bout

Agent gère l'ensemble du processus de création vidéo. Il écrit un script clair et convaincant basé sur votre idée, sélectionne des images qui correspondent au ton et au message, ajoute une voix off naturelle et consciente des émotions, applique des modifications et transitions pour un rythme soigné, et finalise les sous-titres, le timing et le rythme pour la clarté et la performance.

Construit avec Structure et Intention

Contrairement aux flux de travail traditionnels qui dépendent de chronologies et d'assemblage manuel, Agent construit des vidéos à partir de zéro. Chaque sortie est intentionnellement conçue pour correspondre à votre objectif. Des messages et du rythme au flux de scène et à l'adéquation au public. Le résultat est une vidéo cohérente et orientée vers un objectif.

Avis

Comment créer des vidéos d'exploration de carrière

Produisez rapidement des vidéos d'exploration de carrière inspirantes en utilisant l'AI, permettant aux étudiants d'obtenir des perspectives réelles sur divers parcours professionnels.

1
Step 1
Créez votre script et sélectionnez un avatar AI
Commencez par rédiger votre script engageant qui détaille les parcours professionnels et les perspectives. Utilisez la puissante fonctionnalité de texte-à-vidéo de HeyGen pour donner vie à votre récit en choisissant parmi une bibliothèque diversifiée d'avatars AI pour présenter votre contenu de manière professionnelle.
2
Step 2
Ajoutez des visuels et des voix off
Améliorez votre vidéo avec des images pertinentes, des clips vidéo et de la musique de fond. Exploitez la vaste bibliothèque de médias/stock pour ajouter des visuels engageants qui résonnent avec votre public et rendent les concepts de carrière plus tangibles.
3
Step 3
Ajoutez des sous-titres et peaufinez votre contenu
Assurez-vous que votre message est accessible à tous en ajoutant automatiquement des sous-titres/captions. Révisez et affinez le rythme, les transitions et le flux global de votre vidéo pour créer une expérience de visionnage soignée et percutante.
4
Step 4
Exportez et partagez vos vidéos
Une fois votre vidéo d'exploration de carrière perfectionnée, exportez-la dans le format et la résolution souhaités. Partagez facilement votre contenu de haute qualité avec les étudiants et les éducateurs pour inspirer de futurs parcours professionnels.

Cas d'Utilisation

Donnez vie à n'importe quelle photo avec une voix et des mouvements hyper-réalistes grâce à Avatar IV.

Inspirez les étudiants avec des histoires de carrière

Créez des vidéos de carrière inspirantes avec des avatars AI qui motivent les étudiants à explorer de nouveaux domaines et à acquérir des compétences prêtes à l'emploi.

Questions Fréquemment Posées

Comment HeyGen peut-il aider les éducateurs et les organisations à créer des vidéos d'exploration de carrière pour les étudiants ?

HeyGen permet aux éducateurs et aux organisations de créer des vidéos d'exploration de carrière captivantes en utilisant des avatars AI et la technologie de texte-à-vidéo. Vous pouvez facilement produire des vidéos engageantes qui offrent des perspectives réelles sur divers parcours professionnels, guidant efficacement les étudiants vers des compétences prêtes à l'emploi.

Quels outils AI HeyGen propose-t-il pour simplifier le processus de création de vidéos pour le contenu éducatif ?

HeyGen propose des outils AI robustes, y compris des avatars AI avancés et la fonctionnalité de texte-à-vidéo, pour simplifier considérablement le processus de création de vidéos pour le contenu éducatif. Cette capacité de génération de vidéos de bout en bout permet aux utilisateurs de transformer rapidement et efficacement des scripts écrits en vidéos professionnelles.

HeyGen peut-il générer des vidéos engageantes avec des fonctionnalités comme des voix off et des sous-titres pour l'orientation professionnelle ?

Absolument, HeyGen excelle dans la génération de vidéos engageantes complètes avec la génération de voix off professionnelle et l'ajout automatique de sous-titres/captions. Ces fonctionnalités garantissent que votre contenu d'orientation professionnelle est accessible et percutant, vous aidant à transmettre efficacement des histoires inspirantes sur divers parcours professionnels.

Comment HeyGen soutient-il l'accessibilité et les besoins de sortie diversifiés pour les vidéos de parcours professionnels ?

HeyGen soutient les besoins de sortie diversifiés et l'accessibilité pour les vidéos de parcours professionnels grâce à des fonctionnalités comme les sous-titres et captions automatiques, garantissant que votre contenu atteint un public plus large. De plus, HeyGen propose le redimensionnement des ratios d'aspect et diverses options d'exportation pour s'assurer que vos vidéos sont optimisées pour n'importe quelle plateforme.

